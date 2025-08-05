https://ukraina.ru/20250805/kak-upravlyat-mirom-ne-privlekaya-vnimaniya-adminov-telegram-kanalov-1066434610.html

Как управлять миром, не привлекая внимания админов телеграм-каналов

Как управлять миром, не привлекая внимания админов телеграм-каналов - 05.08.2025 Украина.ру

Как управлять миром, не привлекая внимания админов телеграм-каналов

Политическое влияние социальных сетей давно уже не является ни для кого секретом. Если в 1989 году переворот в Румынии управлялся через телевизор, то "Арабская весна" 2010-12 годов – через соцсети. Но мы, конечно, не об этом, а о перепалке в социальных сетях Дональда Трампа и Дмитрия Медведева, которая привела к последствиям вполне физическим

2025-08-05T05:24

2025-08-05T05:24

2025-08-05T05:25

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Впрочем, если быть совсем уж честным, то у нас нет уверенности в том, что перепалка привела к физическим последствиям в виде реального передвижения куда-то подводных лодок.Режим боевого дежурства стратегических ядерных сил – государственная тайна. И если даже первое лицо государство (в особенности – такое трепливое как Трамп) делает такое заявление, это совершенно не означает внесения изменений в режим этого дежурства. В конце концов, всегда можно выдать за усиление группировки плановое перемещение.В общем, кому надо – тот знает. Для нас же важнее то, что Трамп совершенно неожиданно привлёк внимание к телеграм-каналу заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации.Напомним, что канал был создан 14 марта 2022 года (т.е. – через три недели после начала СВО), первая публикация появилась 17 марта.Она, в общем-то, определила стиль и тематику канала:"Оголтелая русофобия Запада, по всей видимости, никогда не достигнет дна. Экспансия НАТО к нашим границам, экономическая и информационная война, развязанная против нашей страны по всем фронтам, бесконечные угрозы и запугивания, яростное преследование наших граждан за рубежом. Все это – причины того крайнего обострения международной ситуации, которое весь мир переживает в эти дни. (…)Не выйдет. У России достаточно мощи, чтобы поставить на место всех оборзевших недругов нашей страны. Мы будем и дальше бороться за тот миропорядок, который устраивает Российскую Федерацию и наших граждан. В котором нет места отмороженным нацистам, исторической лжи и геноциду. Нравственная сила и историческая правда, как и раньше, на нашей стороне!"Технически ничего особенно нового тут не было – ещё в 2011 году Медведев, бывший тогда президентом России, начал вести свои каналы в социальных-сетях Facebook*, Вконтакте, Twitter**, Livejournal. Понятно, что на канале отключены комментарии – редактирование комментариев на канале-миллионере это что-то из сферы фантастики.Новым было содержание.Тематика узкая – противостояние Западу (и Украине – как его ударной силе в противостоянии с Россией), стиль – предельно жесткий. Причём первая публикация была сравнительно мягкой. Со временем появились "тифозные вши", "своры хрюкающих подсвинков", "тараканы, расплодившиеся в инсектарии" и т.п.Первый пост прочитало свыше 1,4 млн. человек, было сделано огромное число репостов.Мы можем только предположить, что появление канала Медведева было связано с началом СВО, но не было запланированным элементом информационной кампании. В таком случае он появился бы раньше, например – на рубеже 2021-22 годов – после появления "ультиматума Путина", или после признания ДНР и ЛНР. Вполне вероятно это был ответ российской власти на появление информации о том, что Запад намерен поддержать украинскую власть.Некоторое время Медведев был в топах и его цитировало множество каналов. Со временем наступило некоторое разочарование – за жёсткими заявлениями почти никогда не следовали столь же жёсткие действия (а если и следовали, то установить связь было не столь просто).Тем не менее, сейчас канал относится к самым посещаемым – почти 1 745 тыс. подписчиков, но при этом число читателей каждого поста всегда или почти всегда больше числа подписчиков (люди, имеющие отношение к телеграму подтвердят – большая редкость).Вот, например, один из рекордсменов – пост за 3 мая, набравший 8 млн. просмотров:"Зелёное небритое чмо заявило, что отвергает предложение Путина о трёхдневном перемирии на 9 Мая и не может обеспечить безопасность мировых лидеров в Москве.А кто ищет его гарантий? Просто словесная провокация. Не более того.Гнида понимает, что в случае реальной провокации на День Победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая".Конфликт с Трампом вывел канал на совершенно новый уровень – публикации Медведева влияют на мировую политику. Что, собственно, констатирует сам автор канала:"Если какие-то слова бывшего президента России вызывают столь нервную реакцию у целого столь грозного президента США, значит, Россия во всём права и продолжит идти своей дорогой".Можно ли говорить о какой-то устойчивой тенденции? Увы, пока что нет.Дело в том, что на публикации Медведева откликнулся именно Трамп – человек, который свой первый президентский срок в 2017 году начал с того, что насмерть перепугал мир агрессивными публикациями в Twitter**, направленными против Ирана и КНДР. Закончилось, как известно, ничем – с Ким Чен Ыном Трамп потом встретился, а точечной бомбёжкой Ирана занялся только в 2025 году.Так что это пока личная особенность двух политических деятелей, активно ведущих свои социальные сети. Однако есть все основания полагать, что со сменой поколений личные каналы политиков в социальных сетях станут естественным элементом публичной дипломатии.Надеемся только это будет не в такой форме - без обещаний ядерных ударов и перебазирования подводных лодок. * Социальная сеть, признанная в России экстремистской.** Социальная сеть, заблокированная на территории России.О политической роли социальных сетей на микроуровне можно прочитать в статье Фёдора Громова "Коалиция ОПСБ. Как администраторы телеграм-каналов помогают России в СВО на Украине".

https://ukraina.ru/20250731/smysl-bezopasnosti-rossiya-v-preddverii-bolshoy-voyny-1066197034.html

https://ukraina.ru/20231124/1051268881.html

https://ukraina.ru/20250109/1060149067.html

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мнения, россия, запад, дональд трамп, дмитрий медведев, владимир путин, twitter, facebook, публичная дипломатия, социальные сети