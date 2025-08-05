Как управлять миром, не привлекая внимания админов телеграм-каналов - 05.08.2025 Украина.ру
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Как управлять миром, не привлекая внимания админов телеграм-каналов
Как управлять миром, не привлекая внимания админов телеграм-каналов - 05.08.2025 Украина.ру
Как управлять миром, не привлекая внимания админов телеграм-каналов
Политическое влияние социальных сетей давно уже не является ни для кого секретом. Если в 1989 году переворот в Румынии управлялся через телевизор, то "Арабская весна" 2010-12 годов – через соцсети. Но мы, конечно, не об этом, а о перепалке в социальных сетях Дональда Трампа и Дмитрия Медведева, которая привела к последствиям вполне физическим
2025-08-05T05:24
2025-08-05T05:25
мнения
россия
запад
дональд трамп
дмитрий медведев
владимир путин
twitter
facebook
публичная дипломатия
социальные сети
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Впрочем, если быть совсем уж честным, то у нас нет уверенности в том, что перепалка привела к физическим последствиям в виде реального передвижения куда-то подводных лодок.Режим боевого дежурства стратегических ядерных сил – государственная тайна. И если даже первое лицо государство (в особенности – такое трепливое как Трамп) делает такое заявление, это совершенно не означает внесения изменений в режим этого дежурства. В конце концов, всегда можно выдать за усиление группировки плановое перемещение.В общем, кому надо – тот знает. Для нас же важнее то, что Трамп совершенно неожиданно привлёк внимание к телеграм-каналу заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации.Напомним, что канал был создан 14 марта 2022 года (т.е. – через три недели после начала СВО), первая публикация появилась 17 марта.Она, в общем-то, определила стиль и тематику канала:"Оголтелая русофобия Запада, по всей видимости, никогда не достигнет дна. Экспансия НАТО к нашим границам, экономическая и информационная война, развязанная против нашей страны по всем фронтам, бесконечные угрозы и запугивания, яростное преследование наших граждан за рубежом. Все это – причины того крайнего обострения международной ситуации, которое весь мир переживает в эти дни. (…)Не выйдет. У России достаточно мощи, чтобы поставить на место всех оборзевших недругов нашей страны. Мы будем и дальше бороться за тот миропорядок, который устраивает Российскую Федерацию и наших граждан. В котором нет места отмороженным нацистам, исторической лжи и геноциду. Нравственная сила и историческая правда, как и раньше, на нашей стороне!"Технически ничего особенно нового тут не было – ещё в 2011 году Медведев, бывший тогда президентом России, начал вести свои каналы в социальных-сетях Facebook*, Вконтакте, Twitter**, Livejournal. Понятно, что на канале отключены комментарии – редактирование комментариев на канале-миллионере это что-то из сферы фантастики.Новым было содержание.Тематика узкая – противостояние Западу (и Украине – как его ударной силе в противостоянии с Россией), стиль – предельно жесткий. Причём первая публикация была сравнительно мягкой. Со временем появились "тифозные вши", "своры хрюкающих подсвинков", "тараканы, расплодившиеся в инсектарии" и т.п.Первый пост прочитало свыше 1,4 млн. человек, было сделано огромное число репостов.Мы можем только предположить, что появление канала Медведева было связано с началом СВО, но не было запланированным элементом информационной кампании. В таком случае он появился бы раньше, например – на рубеже 2021-22 годов – после появления "ультиматума Путина", или после признания ДНР и ЛНР. Вполне вероятно это был ответ российской власти на появление информации о том, что Запад намерен поддержать украинскую власть.Некоторое время Медведев был в топах и его цитировало множество каналов. Со временем наступило некоторое разочарование – за жёсткими заявлениями почти никогда не следовали столь же жёсткие действия (а если и следовали, то установить связь было не столь просто).Тем не менее, сейчас канал относится к самым посещаемым – почти 1 745 тыс. подписчиков, но при этом число читателей каждого поста всегда или почти всегда больше числа подписчиков (люди, имеющие отношение к телеграму подтвердят – большая редкость).Вот, например, один из рекордсменов – пост за 3 мая, набравший 8 млн. просмотров:"Зелёное небритое чмо заявило, что отвергает предложение Путина о трёхдневном перемирии на 9 Мая и не может обеспечить безопасность мировых лидеров в Москве.А кто ищет его гарантий? Просто словесная провокация. Не более того.Гнида понимает, что в случае реальной провокации на День Победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая".Конфликт с Трампом вывел канал на совершенно новый уровень – публикации Медведева влияют на мировую политику. Что, собственно, констатирует сам автор канала:"Если какие-то слова бывшего президента России вызывают столь нервную реакцию у целого столь грозного президента США, значит, Россия во всём права и продолжит идти своей дорогой".Можно ли говорить о какой-то устойчивой тенденции? Увы, пока что нет.Дело в том, что на публикации Медведева откликнулся именно Трамп – человек, который свой первый президентский срок в 2017 году начал с того, что насмерть перепугал мир агрессивными публикациями в Twitter**, направленными против Ирана и КНДР. Закончилось, как известно, ничем – с Ким Чен Ыном Трамп потом встретился, а точечной бомбёжкой Ирана занялся только в 2025 году.Так что это пока личная особенность двух политических деятелей, активно ведущих свои социальные сети. Однако есть все основания полагать, что со сменой поколений личные каналы политиков в социальных сетях станут естественным элементом публичной дипломатии.Надеемся только это будет не в такой форме - без обещаний ядерных ударов и перебазирования подводных лодок. * Социальная сеть, признанная в России экстремистской.** Социальная сеть, заблокированная на территории России.О политической роли социальных сетей на микроуровне можно прочитать в статье Фёдора Громова "Коалиция ОПСБ. Как администраторы телеграм-каналов помогают России в СВО на Украине".
https://ukraina.ru/20250731/smysl-bezopasnosti-rossiya-v-preddverii-bolshoy-voyny-1066197034.html
https://ukraina.ru/20231124/1051268881.html
https://ukraina.ru/20250109/1060149067.html
https://ukraina.ru/20250608/boitsya-li-tramp-yadernoy-voyny-ekspert-otvetil-1063723826.html
россия
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Василий Стоякин
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Василий Стоякин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
мнения, россия, запад, дональд трамп, дмитрий медведев, владимир путин, twitter, facebook, публичная дипломатия, социальные сети
Мнения, Россия, Запад, Дональд Трамп, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Twitter, Facebook, публичная дипломатия, Социальные сети

Как управлять миром, не привлекая внимания админов телеграм-каналов

05:24 05.08.2025 (обновлено: 05:25 05.08.2025)
 
Дмитрий Медведев продумывает пост в телеграм-канале. Карикатура из социальных сетей
Дмитрий Медведев продумывает пост в телеграм-канале. Карикатура из социальных сетей
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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Политическое влияние социальных сетей давно уже не является ни для кого секретом. Если в 1989 году переворот в Румынии управлялся через телевизор, то "Арабская весна" 2010-12 годов – через соцсети. Но мы, конечно, не об этом, а о перепалке в социальных сетях Дональда Трампа и Дмитрия Медведева, которая привела к последствиям вполне физическим
Впрочем, если быть совсем уж честным, то у нас нет уверенности в том, что перепалка привела к физическим последствиям в виде реального передвижения куда-то подводных лодок.
Режим боевого дежурства стратегических ядерных сил – государственная тайна. И если даже первое лицо государство (в особенности – такое трепливое как Трамп) делает такое заявление, это совершенно не означает внесения изменений в режим этого дежурства. В конце концов, всегда можно выдать за усиление группировки плановое перемещение.
В общем, кому надо – тот знает. Для нас же важнее то, что Трамп совершенно неожиданно привлёк внимание к телеграм-каналу заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации.
Напомним, что канал был создан 14 марта 2022 года (т.е. – через три недели после начала СВО), первая публикация появилась 17 марта.
Она, в общем-то, определила стиль и тематику канала:
Совместные военные учения вооруженных сил Грузии и США Достойный партнёр - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
31 июля, 09:50
Смысл безопасности. Россия в преддверии большой войныМы часто повторяем, что СВО начата ради обеспечения безопасности России. В то же время, в России уже давно перестали стесняться термина война, применительно к происходящим событиям.
"Оголтелая русофобия Запада, по всей видимости, никогда не достигнет дна. Экспансия НАТО к нашим границам, экономическая и информационная война, развязанная против нашей страны по всем фронтам, бесконечные угрозы и запугивания, яростное преследование наших граждан за рубежом. Все это – причины того крайнего обострения международной ситуации, которое весь мир переживает в эти дни. (…)
Не выйдет. У России достаточно мощи, чтобы поставить на место всех оборзевших недругов нашей страны. Мы будем и дальше бороться за тот миропорядок, который устраивает Российскую Федерацию и наших граждан. В котором нет места отмороженным нацистам, исторической лжи и геноциду. Нравственная сила и историческая правда, как и раньше, на нашей стороне!"
Технически ничего особенно нового тут не было – ещё в 2011 году Медведев, бывший тогда президентом России, начал вести свои каналы в социальных-сетях Facebook*, Вконтакте, Twitter**, Livejournal. Понятно, что на канале отключены комментарии – редактирование комментариев на канале-миллионере это что-то из сферы фантастики.
Новым было содержание.
Тематика узкая – противостояние Западу (и Украине – как его ударной силе в противостоянии с Россией), стиль – предельно жесткий. Причём первая публикация была сравнительно мягкой. Со временем появились "тифозные вши", "своры хрюкающих подсвинков", "тараканы, расплодившиеся в инсектарии" и т.п.
Первый пост прочитало свыше 1,4 млн. человек, было сделано огромное число репостов.
24 ноября 2023, 09:07
Дмитрий Медведев, биография Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации, бывший президент России (2008-2012)
Мы можем только предположить, что появление канала Медведева было связано с началом СВО, но не было запланированным элементом информационной кампании. В таком случае он появился бы раньше, например – на рубеже 2021-22 годов – после появления "ультиматума Путина", или после признания ДНР и ЛНР. Вполне вероятно это был ответ российской власти на появление информации о том, что Запад намерен поддержать украинскую власть.
Некоторое время Медведев был в топах и его цитировало множество каналов. Со временем наступило некоторое разочарование – за жёсткими заявлениями почти никогда не следовали столь же жёсткие действия (а если и следовали, то установить связь было не столь просто).
Тем не менее, сейчас канал относится к самым посещаемым – почти 1 745 тыс. подписчиков, но при этом число читателей каждого поста всегда или почти всегда больше числа подписчиков (люди, имеющие отношение к телеграму подтвердят – большая редкость).
Вот, например, один из рекордсменов – пост за 3 мая, набравший 8 млн. просмотров:
"Зелёное небритое чмо заявило, что отвергает предложение Путина о трёхдневном перемирии на 9 Мая и не может обеспечить безопасность мировых лидеров в Москве.
А кто ищет его гарантий? Просто словесная провокация. Не более того.
Гнида понимает, что в случае реальной провокации на День Победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая".
- РИА Новости, 1920, 09.01.2025
9 января, 06:45
Веселье и понты. Почему не стоит всерьёз воспринимать серьезного ТрампаПокупка Гренландии, присоединение Канады в качестве 51-го штата, возвращение Панамского канала в юрисдикцию США и переименование Мексиканского залива в Американский. Так выглядит неполный — наверняка ещё что-то придумает — пакет инициатив Трампа, которые в последние дни крайне активно (в силу их хайповости) обсуждают во всём мире.
Конфликт с Трампом вывел канал на совершенно новый уровень – публикации Медведева влияют на мировую политику. Что, собственно, констатирует сам автор канала:
"Если какие-то слова бывшего президента России вызывают столь нервную реакцию у целого столь грозного президента США, значит, Россия во всём права и продолжит идти своей дорогой".
Можно ли говорить о какой-то устойчивой тенденции? Увы, пока что нет.
Дело в том, что на публикации Медведева откликнулся именно Трамп – человек, который свой первый президентский срок в 2017 году начал с того, что насмерть перепугал мир агрессивными публикациями в Twitter**, направленными против Ирана и КНДР. Закончилось, как известно, ничем – с Ким Чен Ыном Трамп потом встретился, а точечной бомбёжкой Ирана занялся только в 2025 году.
Так что это пока личная особенность двух политических деятелей, активно ведущих свои социальные сети. Однако есть все основания полагать, что со сменой поколений личные каналы политиков в социальных сетях станут естественным элементом публичной дипломатии.
Надеемся только это будет не в такой форме - без обещаний ядерных ударов и перебазирования подводных лодок.
- РИА Новости, 1920, 08.06.2025
8 июня, 06:15
Боится ли Трамп ядерной войны? Эксперт ответилНовый президент Дональд Трамп относится к старому поколению политиков, которые хорошо понимают, что ядерное оружие - это не мифическая пугалка. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
* Социальная сеть, признанная в России экстремистской.
** Социальная сеть, заблокированная на территории России.
О политической роли социальных сетей на микроуровне можно прочитать в статье Фёдора Громова "Коалиция ОПСБ. Как администраторы телеграм-каналов помогают России в СВО на Украине".
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