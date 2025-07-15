https://ukraina.ru/20250715/pozyvnoy-leytenant-v-23-m-sbil-babu-yagu-i-poluchil-medal-za-otvagu-v-24-m-chut-ne-pogib-ot-bpla-1065244533.html

Позывной "Лейтенант": В 23-м сбил "Бабу-Ягу" и получил медаль "За отвагу", в 24-м чуть не погиб от БПЛА

Позывной "Лейтенант": В 23-м сбил "Бабу-Ягу" и получил медаль "За отвагу", в 24-м чуть не погиб от БПЛА - 15.07.2025 Украина.ру

Позывной "Лейтенант": В 23-м сбил "Бабу-Ягу" и получил медаль "За отвагу", в 24-м чуть не погиб от БПЛА

Боец с позывным "Лейтенант" воюет с 2020 года. Ему 27 лет. Офицер ВС РФ. Рассказал изданию Украина.ру, как воевал в Нью-Йорке, и благодаря чему FPV дрон, влетевший под его квадроцикл, не сработал

2025-07-15T04:49

2025-07-15T04:49

2025-07-15T04:49

интервью

александр чаленко

fpv-дрон

дроны

"баба-яга"

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- Лейтенант, почему у тебя такой позывной, а не, скажем, "Капитан" или "Генерал"?- Я получил его от командира роты. Он увидел, какой я молодой, целеустремленный, боевой, и с этого момента говорит: всё, "Летёхой" будешь.- Знаю, что у тебя есть медаль "За отвагу". За что получил?- Я не могу конкретно ответить, за что. За хорошую успеваемость и прогресс в нашем подразделении. Это я еще тогда был не в подразделении РЭБа, как сейчас, это был 23-й год. Вот тогда только начали появляться новенькие игрушки, которые сейчас называются FPV дроны. В общем, хорошо проявил себя на поле боя – удачно сбил украинский тяжелый дрон "Баба-Яга". У меня тогда под рукой были осветительная ракета, пулемет и автомат. "Баба-Яга" пыталась разобрать соседние позиции. Я выскочил из своего укрытия, дал осветительную ракету и отработал из пулемета. Пулемет у меня заклинил. Начал отрабатываться автоматом, пока напарник пулемет приводил в чувство. В итоге она упала и не навредила соседней позиции.Она летела и делала сбросы на высоте 150 метро, а я был от нее на расстоянии в 700 метров. По ней было удобно бить. Сбил я ее из пулемета, когда его починил напарник.- А медаль "За боевые отличия" за что получил?- Ее мне вручили тоже в 2023 году. Тоже еще не в этом подразделении находился. За успешное выполнение задач, за выезды на зенитно-ракетном комплексе "Стрела-10", отрабатывал по "крыльям" (украинские БПЛА - прим.). К сожалению, не совсем это было удачно, потому что машина сама старая, по "крылу" ракета не пошла, ушла в более масштабную цель. Это было на то время облако.- В облако ушла?- Да, ракета просто уходила от "крыла" в облако. потому что фотоконтраст у него больше был. Еще выезжал, рекогницировки делал.- FPV дроны часто сбивал? Если да, то как именно?- Есть ПВН (пост воздушного наблюдения – прим.), выставляешь тот же самый пулемет, стоишь, дежуришь, наблюдаешь, передаешь за "крылья", за небо, за обстановку. Когда появляется цель, начинаешь по ней работать.Если есть пулемет, а дрон далеко, то ты можешь начинать уже из пулемета работать. Если он близко, то из автомата. Но из калаша по FPV дрону очень сложновато попасть. У меня, наверное, из калаша удачных моментов было не так много. Около десяти, наверное, за период в начале 2023 года.Пользуемся сейчас охотничьими ружьями во время выездов. Три раза выехали – три сбитых дрона.Был недавно случай: мы заехали слишком близко к лбс, хотели выставить наши изделия - РЭБ. Так получилось, что мы там подзадержались, потому что дорога была не для машин. На то время мы что-то поспешили с заездом "Нивами": машины не смогли быстро развернуться и уехать, когда разгрузились. Ну и нас встретил дрон-камикадзе. Мы по нему пытались отработать, но его не было видно – он со стороны солнца заходил. Ударил по средней машине, чем нам загородил путь, и мы не смогли уже быстренько выехать.Наши отважные водители, недолго думая, чтобы спасти две оставшиеся целыми машины, быстренько развернули их по полю, не зная, есть ли там мины, есть ли там ТМки (противотанковая мина – прим.). Развернулись и спасли две машины - отъехали в более безопасное место - к посадке. Дождались бойцов, которые шли пешком, потому что пешком все же безопаснее было откатываться.- У тебя на локте пластырь – ранение? Как это было?- Это вторичка, осколочек. Это тогда же было. Машины уже уехали на более безопасную дистанцию. Мы начали откатываться пешком. У нас еще был квадроцикл. Мы запрыгнули на него – по нам начал класть миномет. Меня выкинуло с квадроцикла.Был еще один случай. В Нью-Йорке. Я уже был в этой роте, в которой сейчас служу, вместе с командиром роты. И мы решили закатить на позицию. Ехали по дороге. Нагрузили так квадроцикл с прицепом, что я просто застрял. Когда FPV дрон появился перед нашими глазами, бойцы успели выпрыгнуть, а у меня просто ноги застряли. Дрон заходит под квадроцикл и… не взрывается. Я в тот момент просто закрыл глаза и думаю: чик, пронесло. Отлично! Всё!Мы быстренько естественно, разгрузили и отъехали на безопасное расстояние. Все живы. Это было 13 октября 2024 года.- Ты потом проанализировал, почему дрон не взорвался? Что у него там, оторвался боеприпас? Связь потерял?- Да, он зашел немножечко неправильно. Он хотел как бы вперед ударить, а зашел не носиком, получается, а по земле. В результате у него слетела боевая часть и батарея. И все, и он из этого не взорвался. Читайте также интервью Александра Чаленко с одним из командиров ВС РФ, воюющих в Новороссии Позывной "Север" рассказал, почему подчиненные считают его своим папой и мамой

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https://ukraina.ru/20250710/boets-s-pozyvnym-leytenant-rasskazal-kak-chut-ne-pogib-pod-nyu-yorkom-v-dnr-1065021253.html

https://ukraina.ru/20250712/boets-s-pozyvnym-shik-rasskazal-o-pokhode-na-kiev-v-nachale-svo-v-2022-godu-1065080497.html

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2025

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

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Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

интервью, александр чаленко, fpv-дрон, дроны, "баба-яга"