https://ukraina.ru/20250802/spetsoperatsiya-na-minuvshey-nedele-progryzaem-oboronu-protivnika-uchityvaya-i-preodolevaya-vodnye-1066286287.html

Спецоперация на минувшей неделе: прогрызаем оборону противника, учитывая и преодолевая водные преграды

Спецоперация на минувшей неделе: прогрызаем оборону противника, учитывая и преодолевая водные преграды - 02.08.2025 Украина.ру

Спецоперация на минувшей неделе: прогрызаем оборону противника, учитывая и преодолевая водные преграды

Утром 31 июля появилось официальное сообщение Минобороны России о полном освобождении Часова Яра, бои за который шли с конца марта-начала апреля 2024 года.

2025-08-02T08:04

2025-08-02T08:04

2025-08-02T08:24

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"В результате наступательных действий „Южной “группировкой войск на Краматорско-Дружковском направлении освобожден город Часов Яр Донецкой Народной Республики". Через 16 месяцев кровопролитных боев подняты флаги России и десанта на западных окраинах южной части города, в том числе в микрорайонах Южный и Шевченко. Отличились подразделения 98-й воздушно-десантной дивизии.Учитывая достаточно крупный и разветвленный узел обороны ВСУ на этом направлении, противник попытается удержать и сохранить оборонительные позиции в Николаевке, Красном (Червоном) и на рубеже Предтечино-Ступочки. Нельзя исключать попыток противника контратаковать с целью снова захватить окрестности Часов Яра, если не для восстановления позиций, то ради выставления флагов хотя бы на окраинах.Касательно развития дальнейшего наступления на Константиновку с востока, то перед этим предстоит занять еще несколько мелких населенных пунктов, которые опоясаны обширной системой укреплений. А про Дружковку, на мой взгляд, еще рано говорить в слишком оптимистичных тонах. Наши войска только планомерно и методично подбираются к этому району. Бои за Часов Яр шли, как было сказано, более 16 месяцев, а Константиновка втрое больше по площади, пусть и находится в низине. Перебрасывать туда подкрепления ВСУ смогут из Краматорска через Дружковку и Алексеевко-Дружковку через практически сплошную агломерацию.Впрочем, охват Константиновки как раз уже формируется. В случае удержания и развития успехов в районе Часова Яра и дальнейшего продвижения на север на рубеже Новоторецкое-Полтавка-Яблоновка, положение противника значительно ухудшится. Но легкой прогулки, очевидно, не будет, хотя российская армия уверенно владеет инициативой по всему фронту.В зоне ответственности группировки "Центр" всю неделю не утихали боестолкновения. Общие потери противника, по данным нашего Минобороны, составили только за сутки более 1 310 солдат и офицеров. А в Часов Яре украинская армия потеряла свыше 7,5 тысяч бойцов.Наши штурмовые группы постепенно вклиниваются в оборонительные линии противника и проникают в город малыми группами и растворяются в городской застройке. Речь идет о Красноармейске(Покровске). "После публикации противником видео боев в центральной части города, наша околовоенная блогосфера наконец заметила продвижение бойцов нашей группировки „Центр “, — комментирует Юрий Подоляка. — Которые в районе того же рынка находятся минимум с 25 июля. И это не неожиданный стремительный штурм, как предположили некоторые. Это несколько иная тактика. Кстати, хорошо описанная еще неделю назад в украинских околовоенных каналах (которые уже неделю истерят по ее поводу и которая стала следствием нехватки количества пехоты ВСУ)".По мнению военного эксперта, ключевым здесь стало бегство с фронта, другое слово трудно подобрать, подразделений одной из украинских бригад теробороны в районе прудов южнее города и занятие нашими штурмовиками этого лесного массива, подходящего как раз к южным его окраинам. В эту образовавшуюся дыру и хлынули наши десантники. В какой-то мере командованию ВСУ на этом направлении удалось на короткое время стабилизировать ситуацию. Правда, противник сразу же получил чувствительный удар в районе населенного пункта Родинское.В результате решительных действий российской армии вдоль трассы Покровск-Константиновка образовалась вытянутая "кишка" более 10 километров, которая в данный момент формирует фланговый охват Покровска и Мирнограда. На шахте возле Родинского уже несколько дней идут бои, передовые мобильные группы армии РФ также проникли в городскую застройку Родинского. Кстати, украинские военные эксперты не раз напоминали, что взятие Родинского россиянами станет приговором для ВСУ во всей агломерации. Поэтому ввод резервов в Покровск вместо переброски резервов на севере Мирнограда является роковой ошибкой генерала Драпатого, которой руководит группировкой ВСУ на этом направлении.Значительно усложнилось положение противника на Харьковском и Сумском направлениях, несмотря на то, что главком ВСУ генерал Сырский перебрасывает туда резервы. Но успеха не удается достигнуть, в лучшем случае, приостановить продвижение группировок войск "Запад" и "Восток" на короткое время. "Северный ветер" сообщил, что за сутки враг предпринял три безуспешные контратаки: в окрестностях Андреевки, села Садки и в Юнаковке. В последней наши штурмовики продолжают зачистку южных окраин и выбили ВСУшников из одиннадцати строений, а также существенно расширили зону контроля у Мирополья.На Харьковском направлении противник нарастил наступательные действия по всей линии нашего вклинения. Наиболее ожесточенные бои велись в городской застройке Волчанска, а также в лесных массивах севернее Синельниково и южнее Мелового. Есть данные о продвижении "северян" от Мелового к Амбарному. Купянск основательно охватывается нашими штурмовиками минимум-с двух сторон, северо-запада и с юга. ВС РФ ведут штурмовые действия и имеют важные тактические успехи в сторону Шандриголово. По данным объективного контроля, наши бойцы продвинулись по направлению к этому населенному пункту более чем на 2 км и заняли новые позиции, расширив зону контроля западнее Зеленой Долины. В свою очередь враг попытался зайти в спину нашим подразделениям. "Силами усиленного взвода украинские боевики в ночное время суток, форсировав реку Жеребец, попытались выйти на участок трассы между Кармазиновкой и Нововодяным и взять ее под контроль. Замысел противника был своевременно раскрыт — по диверсантам был открыт огонь из стрелкового оружия, нанесен ряд комбинированных ударов", — сообщил военный эксперт Андрей Марочко.Учитывая возросшие темпы ведения боевых действий и, как следствие, необходимость преодолевать в ходе наступления большое количество водных преград, насыщенность гидротехническими сооружениями, которые могут быть эффективно использованы как для удара по войскам в исходных районах или в ходе форсирования, роль водных преград в современных условиях значительно возросло.Мало, кто сомневается в том, что ВС РФ на Харьковском направлении продолжат наращивать свои наступательные действия. Впереди еще битва за важные стратегические населенные пункты - города Купянск и Чугуев. Через первый как раз с севера на юго-восток протекает река Оскол, в нее впадает небольшая речка Купянка. Это довольно широкая водная артерия (от 10 до 40 метров), причем в черте города Оскол разделяется на два рукава. ВСУ используют эту реку в качестве естественной линии обороны. Возле Чугуева и Волчанска еще две водные артерии-реки Волчья и Северский Донец. Там идут упорные встречные бои.Могучая водная артерия Украины - река Днепр. Раньше этот обширный водоем был четким барьером между российскими войсками и ВСУ. Расстояние между берегами тут составляло от 5 до 25 километров. Попытки украинских частей и подразделений переплыть заблаговременно засекались и пресекались. Теперь же перед нами идеально ровная пустыня. Конечно, Днепр никуда не исчез. Он течет через эту пустыню, но теперь его ширина метров 300. И он будет течь в этом месте не единым потоком, а множеством рукавов, как это и было до постройки ГЭС.Если обратиться к историческому опыту, то во время Великой Отечественной войны, немцы Днепр в районе Великого луга в 1941 не форсировали, а обходили. Красная армия перешла через него в 1944, но в январе, когда почва была промерзшей. Летом плавни еще никто не преодолевал. Если украинская или российская сторона попробуют это сделать, это станет историческим прецедентом. Пока же мы можем с уверенностью констатировать, что нынешняя кампания на Украине являет собой пример того, что современные армии могут принципиальным образом поменять ландшафт. Напомним, что на берегу Каховского водохранилища находится Запорожская АЭС, рядом с ней одноименная ТЭС, также крупнейшая на Украине, а вверх по Днепру еще пять ГЭС. В Запорожье в черте города обнажились знаменитые днепровские пороги, ранее затопленные. Без воды уже остаются Кривой Рог, Никополь, Марганец, другие населенные пункты.Учитывая фортификационные сооружения и защиту левого берега российскими войсками, попытки форсировать Днепр заканчиваются для украинской армии катастрофично. "Попытки заканчиваются плачевно для тех солдат, которых киевский режим целенаправленно направляет на явную смерть. Потому что возврат с левого берега практически невозможен", — справедливо считает глава Херсонской администрации Сальдо.О планах ВСУ прорваться на левый берег Днепра не раз подчеркивал президент РФ Владимир Путин. По его словам, противник пытался обеспечить движение в направлении Крыма. В итоге ВСУ заняли узкий участок в районе Крынок. Таким образом, Киев отправил своих людей на убой, так как украинским военным пришлось добираться туда на лодках под огнем артиллерии, ударами беспилотников и других средств поражения, пояснил глава государства. Судя по ситуации на линии фронта, противник не отказался от своих замыслов.Реки выполняют роль естественных защитных сооружений. Часто линия боевого соприкосновения идет именно по руслам. Каждая из армий долго накапливает силы для переброски войск на противоположный берег. В военной тактике это один из самых сложных методов наступления."Когда военный конфликт – высокотехнологичный– то есть враг использует камеры, беспилотную авиацию, дроны наблюдения – преодоление водных преград становится еще сложнее по причине того, что вода является основным из самых лучших теплопроводников", – пояснил участник СВО с позывным Араб. Водная гладь хорошо отражает тепло человеческого тела и техники, поэтому даже ночью форсирование рек – рискованная операция. Показательный пример – украинский плацдарм в Херсонской области. Боевики несколько месяцев сидели на левом берегу Днепра, в Крынках, но так и не смогли наладить логистику – подвоз боеприпасов и эвакуацию раненых. Российские военные назвали такой метод москитной логистикой. Моторные лодки, которые использовали ВСУ, моментально уничтожали.В условиях засилья дронов в небе бойцы изобретают разные способы для преодоления водных преград. Опыт СВО полностью перечеркнул военную тактику, сформированную в XX веке. Форсировать, например, реку Днепр старыми методами в духе операции Великой Отечественной войны невозможно.Не только водная преграда представляет собой повышенные требования к преодолению, но и все, что находится вокруг водоемов, – это поднятие уровня рек, затопление низинных участков, то есть образование болот. Грунт становится непреодолимым для колесной техники в первую очередь, – особо подчеркнул командир одного из инженерно-саперного батальона.В НАТО тоже столкнулись с необходимостью разрабатывать современные амфибии переднего края. Битва дронов перечеркнула весь опыт по наведению переправ. И хотя страны Запада присылают Киеву инженерную технику, увидеть ее на фронте практически невозможно. В одном из информационных выпусков на федеральном телеканале показали редкие кадры немецкого мостоукладчика, который наши военные захватили в Курской области. А еще Париж обещал Киеву 16 понтонных паромов для переброски техники.Правда, пока на фронте не видели ни одного французского парома. Возможно, раньше в Киеве планировали операцию по форсированию Днепра и берегли эти машины. Сейчас стало очевидно, что такая авантюра не под силу украинской армии. Даже с самой современной западной техникой. Десяток дронов-камикадзе может отправить на дно миллиарды долларов за считанные минуты.Захватить мост через реку целым и невредимым для наступающих войск — большая удача. Редко саперы преподнесут врагу такой сказочный подарок. А порой водную преграду приходится форсировать там, где никаких мостов нет и в помине. Так что понтонерам инженерных войск предстоит в дальнейшем немало потрудиться, учитывая рельеф местности, а также наличие рек и водоемов на левобережной Украине.О том, что говорят украинские военные о ситуации на фронте - в статье Дмитрия Ковалевича ""Ветераны настолько выгорели, что им легче погибнуть". Что говорят на Украине о ситуации на фронте"

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эксклюзив, днепр, россия, украина, юрий подоляка, александр сырский, андрей марочко, вооруженные силы украины, запорожская аэс