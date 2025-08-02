"Ветераны настолько выгорели, что им легче погибнуть". Что говорят на Украине о ситуации на фронте - 02.08.2025 Украина.ру
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"Ветераны настолько выгорели, что им легче погибнуть". Что говорят на Украине о ситуации на фронте
"Ветераны настолько выгорели, что им легче погибнуть". Что говорят на Украине о ситуации на фронте - 02.08.2025 Украина.ру
"Ветераны настолько выгорели, что им легче погибнуть". Что говорят на Украине о ситуации на фронте
Покровск, Купянск, Мирноград, Херсон, Часов Яр, Константиновка – названия этих городов всю текущую неделю с тревогой произносили украинские эксперты и блогеры, комментируя ситуацию на поле боя.
2025-08-02T08:20
2025-08-02T08:20
эксклюзив
купянск
херсон
часов яр
олег волошин
владимир зеленский
вооруженные силы украины
cnn
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В каждом из этих городов складывается критическая для ВСУ ситуация, которую командование упорно не признает, как сетуют украинские военкоры. Украинские военнослужащие требуют от командования подкреплений именно на их направление. В результате боеспособные бригады гоняют туда-сюда по линии фронта, как пожарные команды.Офицер 95-й ОДШБ ВСУ Юрий Кочевенко жалуется в интервью "Новому времени", что бригады не успевают пройти слаживание и подготовку, как их бросают в бой, что ведет к росту потерь. "Просто не успевают завершить подготовку. Следствием этой недоподготовки, и пожарного входа на боевое задание часто являются необязательные потери", - сетует украинский офицер.В репортаже американской CNN из Константиновки украинские военнослужащие жалуются на отсутствие желающих воевать, на тотальный пессимизм, который царит в рядах гарнизона. Командир одного из подразделений ВСУ рассказывает, что в его подразделение уже восемь месяцев не поступали новые бойцы. "У нас острая нехватка личного состава. Никто не хочет воевать. Война закончилась для них. Остались старые кадры, они устали и хотят, чтобы их заменили, но их никто не заменяет", - рассказывает американцам офицер 93-й м бригады ВСУ.CNN со ссылкой на украинских военных утверждает также, что украинские войска в городе Мирноград рискуют оказаться в окружении.Британская Telegraph 31 июля пишет относительно ситуации в Покровске, что "перспективы мрачные", а моральный дух украинских солдат низок. Многие из украинских военнослужащих подавали заявления на перевод в другие бригады, но их проигнорировали.Нардеп Георгий Мазурашу на этой неделе рассказывал, что на фронте многие из военнослужащих настолько "выгорели", что для них погибнуть — это уже облегчение.Украинским СМИ военные тоже жалуются, что ВСУ под Покровском и Мирноградом рискуют оказаться в окружении. Они утверждают, что за последние три месяца российский выступ на трассе Покровск-Константиновка вытянулся в "кишку" длиной более 10 километров, которая теперь формирует восточную "клешню" для охвата сразу Покровска и Мирнограда. Параллельно россияне пытаются дотянуться до Нового Шахматного, расположенного в 7 километрах от Доброполья, формируя вторую "клешню" охвата.Военный эксперт и полковник ВСУ Константин Машовец утверждает, что наиболее угрожающим является участок северо-восточнее Покровска, где ВС РФ начали бои за город Родинское. По его словам, россияне продвигаются в этом направлении с достаточно опасным для ВСУ темпом. Он говорит, что, если в ближайшее время темпы продвижения российских штурмовых подразделений кардинально не изменяться, то судьба Покровска будет решена.Украинские военные паблики пишут, что из пяти машин, следующих в город, подбиваются две-три, поскольку дороги в город уже находятся под огневым контролем россиян. А после взятия Родинского Покровск окажется полностью блокированным.На телеканале "1+1" украинский военный Александр Саенко говорит, что Покровск пора оставлять. "Ситуация очень серьёзная в районе Покровска, потому что врагу удалось вцепиться в окраины города. Опыт и анализ дальнейшей ситуации говорит, что дальше будет просачивание отдельных групп военнослужащих. Думаю, на протяжении недели-двух они будут накапливаться в подвалах и строениях", - говорит эксперт. В дальнейшем, по мере накопления, россияне будут выходить в тыл украинским подразделениям в городе, рассказывает Саенко.Не лучше обстоит дело и в Купянске Харьковской области, куда тоже заходят российские бойцы. Украинский эксперт Олег Стариков говорит, что россияне уже не уйдут из Купянска, поскольку научились хорошо воевать в городской застройке. "Опыт показывает, что они научились в городе воевать. И если закрепились за город, то через определённое время они его возьмут под контроль", - говорит эксперт.В тоже время спикер Сил обороны юга Владислав Волошин на этой неделе паниковал по поводу активизации российских войск под Херсоном в районе разрушенного Антоновского моста. По его словам, за неделю россияне провели более 50 штурмов, тогда как ранее было по три-четыре в день. Он полагает, что россияне вскоре могут высадиться и на правый берег в районе города Херсон. "Железнодорожный Антоновский мост – это самое узкое место Днепра, откуда можно наносить удары по правому берегу, а также пытаться совершать вылазки на правый берег", - рассказывает Волошин. Он также жалуется на постоянные попытки форсировать Днепр и закрепиться по всей прилегающей островной зоне – в районе островов Забич, Козулиский, Нестрига, Большой Потемкинский и Белогрудый.В среду 31 июля Минобороны России заявило об освобождении города Часов Яр, бои за который шли почти полтора года. Там находился один из наиболее мощных укрепрайонов ВСУ в Донбассе. Зеленский 31 июля назвал взятие города "дезинформацией", продолжая уверять западных союзников, что ВСУ там еще держатся. Свой пост о Покровске Зеленский в Telegram-канале специально продублировал на английском языке, чтобы хозяева не затрудняли себя переводом. Фактически повторяется ситуация с Бахмутом, Авдеевкой и Курским плацдармом, когда за "контроль" выдается очаговое присутствие нескольких человек, которые прячутся по подвалам. Впрочем, если судить по официальным заявлениям, то ВСУ все еще держат Мариуполь и Донецкий аэропорт.Украинский военкор с позывным "Мучной" утверждает, что центр города Часов Яр "под контролем ВСУ", но делает оговорку, что речь идет не о присутствии пехоты ВСУ, а об "огневом контроле" с помощью дронов.Однако сейчас украинские военные высказывают опасения, что их теперь погонят отбивать хотя бы один микрорайон города, невзирая на потери, чтобы Зеленский смог отчитаться перед западными спонсорами о боеспособности ВСУ.О ситуации на всех фронтах МВО - в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе: прогрызаем оборону противника, учитывая и преодолевая водные преграды"
купянск
херсон
часов яр
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Дмитрий Ковалевич
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Дмитрий Ковалевич
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, купянск, херсон, часов яр, олег волошин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, cnn
Эксклюзив, Купянск, Херсон, Часов Яр, Олег Волошин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, CNN

"Ветераны настолько выгорели, что им легче погибнуть". Что говорят на Украине о ситуации на фронте

08:20 02.08.2025
 
© Украина.руСВО за неделю
СВО за неделю - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© Украина.ру
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
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Покровск, Купянск, Мирноград, Херсон, Часов Яр, Константиновка – названия этих городов всю текущую неделю с тревогой произносили украинские эксперты и блогеры, комментируя ситуацию на поле боя.
В каждом из этих городов складывается критическая для ВСУ ситуация, которую командование упорно не признает, как сетуют украинские военкоры. Украинские военнослужащие требуют от командования подкреплений именно на их направление. В результате боеспособные бригады гоняют туда-сюда по линии фронта, как пожарные команды.
Офицер 95-й ОДШБ ВСУ Юрий Кочевенко жалуется в интервью "Новому времени", что бригады не успевают пройти слаживание и подготовку, как их бросают в бой, что ведет к росту потерь. "Просто не успевают завершить подготовку. Следствием этой недоподготовки, и пожарного входа на боевое задание часто являются необязательные потери", - сетует украинский офицер.
В репортаже американской CNN из Константиновки украинские военнослужащие жалуются на отсутствие желающих воевать, на тотальный пессимизм, который царит в рядах гарнизона. Командир одного из подразделений ВСУ рассказывает, что в его подразделение уже восемь месяцев не поступали новые бойцы. "У нас острая нехватка личного состава. Никто не хочет воевать. Война закончилась для них. Остались старые кадры, они устали и хотят, чтобы их заменили, но их никто не заменяет", - рассказывает американцам офицер 93-й м бригады ВСУ.
CNN со ссылкой на украинских военных утверждает также, что украинские войска в городе Мирноград рискуют оказаться в окружении.
Британская Telegraph 31 июля пишет относительно ситуации в Покровске, что "перспективы мрачные", а моральный дух украинских солдат низок. Многие из украинских военнослужащих подавали заявления на перевод в другие бригады, но их проигнорировали.
Нардеп Георгий Мазурашу на этой неделе рассказывал, что на фронте многие из военнослужащих настолько "выгорели", что для них погибнуть — это уже облегчение.
Украинским СМИ военные тоже жалуются, что ВСУ под Покровском и Мирноградом рискуют оказаться в окружении. Они утверждают, что за последние три месяца российский выступ на трассе Покровск-Константиновка вытянулся в "кишку" длиной более 10 километров, которая теперь формирует восточную "клешню" для охвата сразу Покровска и Мирнограда. Параллельно россияне пытаются дотянуться до Нового Шахматного, расположенного в 7 километрах от Доброполья, формируя вторую "клешню" охвата.
Военный эксперт и полковник ВСУ Константин Машовец утверждает, что наиболее угрожающим является участок северо-восточнее Покровска, где ВС РФ начали бои за город Родинское. По его словам, россияне продвигаются в этом направлении с достаточно опасным для ВСУ темпом. Он говорит, что, если в ближайшее время темпы продвижения российских штурмовых подразделений кардинально не изменяться, то судьба Покровска будет решена.
Украинские военные паблики пишут, что из пяти машин, следующих в город, подбиваются две-три, поскольку дороги в город уже находятся под огневым контролем россиян. А после взятия Родинского Покровск окажется полностью блокированным.
На телеканале "1+1" украинский военный Александр Саенко говорит, что Покровск пора оставлять. "Ситуация очень серьёзная в районе Покровска, потому что врагу удалось вцепиться в окраины города. Опыт и анализ дальнейшей ситуации говорит, что дальше будет просачивание отдельных групп военнослужащих. Думаю, на протяжении недели-двух они будут накапливаться в подвалах и строениях", - говорит эксперт. В дальнейшем, по мере накопления, россияне будут выходить в тыл украинским подразделениям в городе, рассказывает Саенко.
Не лучше обстоит дело и в Купянске Харьковской области, куда тоже заходят российские бойцы. Украинский эксперт Олег Стариков говорит, что россияне уже не уйдут из Купянска, поскольку научились хорошо воевать в городской застройке. "Опыт показывает, что они научились в городе воевать. И если закрепились за город, то через определённое время они его возьмут под контроль", - говорит эксперт.
В тоже время спикер Сил обороны юга Владислав Волошин на этой неделе паниковал по поводу активизации российских войск под Херсоном в районе разрушенного Антоновского моста. По его словам, за неделю россияне провели более 50 штурмов, тогда как ранее было по три-четыре в день. Он полагает, что россияне вскоре могут высадиться и на правый берег в районе города Херсон. "Железнодорожный Антоновский мост – это самое узкое место Днепра, откуда можно наносить удары по правому берегу, а также пытаться совершать вылазки на правый берег", - рассказывает Волошин. Он также жалуется на постоянные попытки форсировать Днепр и закрепиться по всей прилегающей островной зоне – в районе островов Забич, Козулиский, Нестрига, Большой Потемкинский и Белогрудый.
В среду 31 июля Минобороны России заявило об освобождении города Часов Яр, бои за который шли почти полтора года. Там находился один из наиболее мощных укрепрайонов ВСУ в Донбассе. Зеленский 31 июля назвал взятие города "дезинформацией", продолжая уверять западных союзников, что ВСУ там еще держатся. Свой пост о Покровске Зеленский в Telegram-канале специально продублировал на английском языке, чтобы хозяева не затрудняли себя переводом. Фактически повторяется ситуация с Бахмутом, Авдеевкой и Курским плацдармом, когда за "контроль" выдается очаговое присутствие нескольких человек, которые прячутся по подвалам. Впрочем, если судить по официальным заявлениям, то ВСУ все еще держат Мариуполь и Донецкий аэропорт.
Украинский военкор с позывным "Мучной" утверждает, что центр города Часов Яр "под контролем ВСУ", но делает оговорку, что речь идет не о присутствии пехоты ВСУ, а об "огневом контроле" с помощью дронов.
Однако сейчас украинские военные высказывают опасения, что их теперь погонят отбивать хотя бы один микрорайон города, невзирая на потери, чтобы Зеленский смог отчитаться перед западными спонсорами о боеспособности ВСУ.
О ситуации на всех фронтах МВО - в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе: прогрызаем оборону противника, учитывая и преодолевая водные преграды"
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