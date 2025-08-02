https://ukraina.ru/20250802/veterany-nastolko-vygoreli-chto-im-legche-pogibnut-chto-govoryat-na-ukraine-o-situatsii-na-fronte-1066277406.html

"Ветераны настолько выгорели, что им легче погибнуть". Что говорят на Украине о ситуации на фронте

"Ветераны настолько выгорели, что им легче погибнуть". Что говорят на Украине о ситуации на фронте - 02.08.2025 Украина.ру

"Ветераны настолько выгорели, что им легче погибнуть". Что говорят на Украине о ситуации на фронте

Покровск, Купянск, Мирноград, Херсон, Часов Яр, Константиновка – названия этих городов всю текущую неделю с тревогой произносили украинские эксперты и блогеры, комментируя ситуацию на поле боя.

2025-08-02T08:20

2025-08-02T08:20

2025-08-02T08:20

эксклюзив

купянск

херсон

часов яр

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В каждом из этих городов складывается критическая для ВСУ ситуация, которую командование упорно не признает, как сетуют украинские военкоры. Украинские военнослужащие требуют от командования подкреплений именно на их направление. В результате боеспособные бригады гоняют туда-сюда по линии фронта, как пожарные команды.Офицер 95-й ОДШБ ВСУ Юрий Кочевенко жалуется в интервью "Новому времени", что бригады не успевают пройти слаживание и подготовку, как их бросают в бой, что ведет к росту потерь. "Просто не успевают завершить подготовку. Следствием этой недоподготовки, и пожарного входа на боевое задание часто являются необязательные потери", - сетует украинский офицер.В репортаже американской CNN из Константиновки украинские военнослужащие жалуются на отсутствие желающих воевать, на тотальный пессимизм, который царит в рядах гарнизона. Командир одного из подразделений ВСУ рассказывает, что в его подразделение уже восемь месяцев не поступали новые бойцы. "У нас острая нехватка личного состава. Никто не хочет воевать. Война закончилась для них. Остались старые кадры, они устали и хотят, чтобы их заменили, но их никто не заменяет", - рассказывает американцам офицер 93-й м бригады ВСУ.CNN со ссылкой на украинских военных утверждает также, что украинские войска в городе Мирноград рискуют оказаться в окружении.Британская Telegraph 31 июля пишет относительно ситуации в Покровске, что "перспективы мрачные", а моральный дух украинских солдат низок. Многие из украинских военнослужащих подавали заявления на перевод в другие бригады, но их проигнорировали.Нардеп Георгий Мазурашу на этой неделе рассказывал, что на фронте многие из военнослужащих настолько "выгорели", что для них погибнуть — это уже облегчение.Украинским СМИ военные тоже жалуются, что ВСУ под Покровском и Мирноградом рискуют оказаться в окружении. Они утверждают, что за последние три месяца российский выступ на трассе Покровск-Константиновка вытянулся в "кишку" длиной более 10 километров, которая теперь формирует восточную "клешню" для охвата сразу Покровска и Мирнограда. Параллельно россияне пытаются дотянуться до Нового Шахматного, расположенного в 7 километрах от Доброполья, формируя вторую "клешню" охвата.Военный эксперт и полковник ВСУ Константин Машовец утверждает, что наиболее угрожающим является участок северо-восточнее Покровска, где ВС РФ начали бои за город Родинское. По его словам, россияне продвигаются в этом направлении с достаточно опасным для ВСУ темпом. Он говорит, что, если в ближайшее время темпы продвижения российских штурмовых подразделений кардинально не изменяться, то судьба Покровска будет решена.Украинские военные паблики пишут, что из пяти машин, следующих в город, подбиваются две-три, поскольку дороги в город уже находятся под огневым контролем россиян. А после взятия Родинского Покровск окажется полностью блокированным.На телеканале "1+1" украинский военный Александр Саенко говорит, что Покровск пора оставлять. "Ситуация очень серьёзная в районе Покровска, потому что врагу удалось вцепиться в окраины города. Опыт и анализ дальнейшей ситуации говорит, что дальше будет просачивание отдельных групп военнослужащих. Думаю, на протяжении недели-двух они будут накапливаться в подвалах и строениях", - говорит эксперт. В дальнейшем, по мере накопления, россияне будут выходить в тыл украинским подразделениям в городе, рассказывает Саенко.Не лучше обстоит дело и в Купянске Харьковской области, куда тоже заходят российские бойцы. Украинский эксперт Олег Стариков говорит, что россияне уже не уйдут из Купянска, поскольку научились хорошо воевать в городской застройке. "Опыт показывает, что они научились в городе воевать. И если закрепились за город, то через определённое время они его возьмут под контроль", - говорит эксперт.В тоже время спикер Сил обороны юга Владислав Волошин на этой неделе паниковал по поводу активизации российских войск под Херсоном в районе разрушенного Антоновского моста. По его словам, за неделю россияне провели более 50 штурмов, тогда как ранее было по три-четыре в день. Он полагает, что россияне вскоре могут высадиться и на правый берег в районе города Херсон. "Железнодорожный Антоновский мост – это самое узкое место Днепра, откуда можно наносить удары по правому берегу, а также пытаться совершать вылазки на правый берег", - рассказывает Волошин. Он также жалуется на постоянные попытки форсировать Днепр и закрепиться по всей прилегающей островной зоне – в районе островов Забич, Козулиский, Нестрига, Большой Потемкинский и Белогрудый.В среду 31 июля Минобороны России заявило об освобождении города Часов Яр, бои за который шли почти полтора года. Там находился один из наиболее мощных укрепрайонов ВСУ в Донбассе. Зеленский 31 июля назвал взятие города "дезинформацией", продолжая уверять западных союзников, что ВСУ там еще держатся. Свой пост о Покровске Зеленский в Telegram-канале специально продублировал на английском языке, чтобы хозяева не затрудняли себя переводом. Фактически повторяется ситуация с Бахмутом, Авдеевкой и Курским плацдармом, когда за "контроль" выдается очаговое присутствие нескольких человек, которые прячутся по подвалам. Впрочем, если судить по официальным заявлениям, то ВСУ все еще держат Мариуполь и Донецкий аэропорт.Украинский военкор с позывным "Мучной" утверждает, что центр города Часов Яр "под контролем ВСУ", но делает оговорку, что речь идет не о присутствии пехоты ВСУ, а об "огневом контроле" с помощью дронов.Однако сейчас украинские военные высказывают опасения, что их теперь погонят отбивать хотя бы один микрорайон города, невзирая на потери, чтобы Зеленский смог отчитаться перед западными спонсорами о боеспособности ВСУ.О ситуации на всех фронтах МВО - в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе: прогрызаем оборону противника, учитывая и преодолевая водные преграды"

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эксклюзив, купянск, херсон, часов яр, олег волошин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, cnn