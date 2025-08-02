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Авиасообщение России с Азербайджаном может пострадать из-за "войны топонимов"

Авиасообщение России с Азербайджаном может пострадать из-за "войны топонимов" - 02.08.2025 Украина.ру

Авиасообщение России с Азербайджаном может пострадать из-за "войны топонимов"

Если в Азербайджане распространится "переименование" российских городов, то Россия может отказаться принимать самолеты и поезда из этой постсоветской республики. Об этом заявил RTVI первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин

2025-08-02T17:14

2025-08-02T17:14

2025-08-02T17:14

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Комментируя реакцию азербайджанских СМИ на использование названия "Степанакерт" в заметке ТАСС. СМИ Азербайджана стали присваивать другие названия российским городам. Формальным поводом стала публикация ТАСС от 31 августа с упоминанием Степанакерта. Российское издание вскоре исправило название населённого пункта на нынешнее, утверждённое официальным Баку после разгрома непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР). При этом в азербайджанских медиа заданный тренд стал набирать обороты. "Что касается переименований российских городов и географических понятий, которые Азербайджан решил проводить в отместку, то я желаю ему успеха. Единственное, что в этой ситуации мы вряд ли сможем принимать поезда и самолеты из Азербайджана, если там место назначения будет написано так, как они теперь решили", — сказал Затулин. По его мнению, Россия "как государство с бóльшими историческими корнями, чем нынешний Азербайджан", и как "более зрелое общество" не будет "заниматься дурью" и отвечать зеркальными действиями на переименования российских городов в азербайджанских СМИ. Затулин обратил внимание на то, что Степанакерт "был Степанакертом всегда", а его переименование в Ханкенди "не повод придираться" к материалам СМИ о "собственных варварских действиях" Азербайджана на территории бывшей непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. "В советское время он был Степанакертом в 20-е, 30-е, 40-е, 50-е, 70-е годы, до распада Советского союза. Он был Степанакертом в составе Азербайджанской республики, Азербайджанской ССР, на территориальную целостность которого претендует современный Азербайджан", — подчеркнул российский парламентарий. Затулин считает, что Баку демонстрирует "саморазгонку амбиций и желание вести себя как можно более неадекватно, чтобы заслужить признательность со стороны недругов России" на этапе ее "масштабного конфликта с Западом". "Это нарочно раздувается, и мы должны понимать причину этого, потому что в этом сегодняшнее руководство Азербайджана видит свою выгоду, видит возможность не сообразовываться с Россией, не советоваться, не слушать ее, тогда будет пробивать Зангезурский коридор и двигаться дальше в направлении Каспия, преследуя свои и турецкие интересы", — заявил зампред комитета Госдумы по делам СНГ. Ранее, 31 августа российское информагентство ТАСС опубликовало заметку о сносе памятника русскому художнику Ивану Айвазовскому в городе, который теперь официальный Баку называет Ханкенди. Этот город в советское время и до осени 2023 года назывался Степанакертом. МИД Азербайджана расценил публикацию как "неуважение и оскорбление территориальной целостности" страны. Министерство потребовало прекратить "искажение азербайджанских топонимов", пригрозив в противном случае "из принципа взаимности присвоить многим населенным пунктам на территории России их исконные названия". "Снос памятника Айвазовскому МИД республики назвал "логичным, правильным и законным". В ведомстве заявили, что бюст художника, созданный скульптором Салаватом Щербаковым, был установлен без разрешения Баку во время "оккупации азербайджанских территорий" в Карабахе", - отметили в RTVI.После заявления азербайджанского МИД в ТАСС исправили название города в заголовке. Однако азербайджанские СМИ стали проводить прямо противоположную линию. Например, Minval Politika использовал названия Кенигсберг, Орынбор и Итиль в статьях о Калининграде, Оренбурге и реке Волге, соответственно. Азербайджанское агентство "Азертадж" предупредило, что может использовать такие "исторические названия", как "Калининград (Кенигсберг), Оренбург (Орынбор), Волгоград (Сарысу), Грозный (Солжа-Гала), Новороссийск (Суджук-Кале), Южно-Сахалинск (Тоёхара), Южно-Курильск (Фурукамаппу), Петрозаводск (Петроскои), Ижевск (Ижкар), реку Волгу (Итиль)".Проблемная ситуация в отношениях Баку с Москвой рассмотрена в интервью "Продолжайте так же": Алиев продолжает открыто выступать в поддержку ВСУЭкспертное мнение на эту тему: Украина впервые начнёт импортировать азербайджанский газ Следите за новостями на сайте Украина.ру.

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