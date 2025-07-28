Украина впервые начнёт импортировать азербайджанский газ - 28.07.2025 Украина.ру
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Украина впервые начнёт импортировать азербайджанский газ
Украина впервые начнёт импортировать азербайджанский газ - 28.07.2025 Украина.ру
Украина впервые начнёт импортировать азербайджанский газ
В понедельник, 28 июля, глава "Нафтогаза Украины" Сергей Корецкий сообщил о заключении первого соглашения на поставку газа из Азербайджана. Тестовый объём будет доставлен через Трансбалканский коридор по маршруту Болгария – Румыния – Украина
2025-07-28T10:41
2025-07-28T10:41
новости
украина
азербайджан
газ
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"Это небольшой, но стратегически важный шаг, открывающий перспективы долгосрочного сотрудничества", – отметил Корецкий в своих соцсетях. Поставки осуществляет SOCAR Energy Ukraine, дочерняя компания азербайджанского госхолдинга SOCAR.Переговоры о возможности таких поставок вёл в начале июля экс-министр энергетики Украины Герман Галущенко с азербайджанским коллегой Парвизом Шахбазовым.На фоне заключения нового контракта депутат Алексей Кучеренко ранее предупреждал о риске дефицита газа в Украине этой зимой. По его оценкам, для бесперебойного отопительного сезона стране не хватает около 10 млрд кубометров топлива.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
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новости, украина, азербайджан, газ
Новости, Украина, Азербайджан, газ

Украина впервые начнёт импортировать азербайджанский газ

10:41 28.07.2025
 
© Украина.руЭнергетические войны
Энергетические войны - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© Украина.ру
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В понедельник, 28 июля, глава "Нафтогаза Украины" Сергей Корецкий сообщил о заключении первого соглашения на поставку газа из Азербайджана. Тестовый объём будет доставлен через Трансбалканский коридор по маршруту Болгария – Румыния – Украина
"Это небольшой, но стратегически важный шаг, открывающий перспективы долгосрочного сотрудничества", – отметил Корецкий в своих соцсетях. Поставки осуществляет SOCAR Energy Ukraine, дочерняя компания азербайджанского госхолдинга SOCAR.
Переговоры о возможности таких поставок вёл в начале июля экс-министр энергетики Украины Герман Галущенко с азербайджанским коллегой Парвизом Шахбазовым.
На фоне заключения нового контракта депутат Алексей Кучеренко ранее предупреждал о риске дефицита газа в Украине этой зимой. По его оценкам, для бесперебойного отопительного сезона стране не хватает около 10 млрд кубометров топлива.
Коротко о важных новостях к этому часу: - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
26 июля, 13:27
Мир чувствует холод войны, вооруженное нападение в Иране, Катар угрожает. Важные новости на 13:30Телеграм-канал Украина.ру публикует самые актуальные новости к этому часу
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