https://ukraina.ru/20250728/ukraina-vpervye-nachnt-importirovat-azerbaydzhanskiy-gaz-1066052067.html

Украина впервые начнёт импортировать азербайджанский газ

Украина впервые начнёт импортировать азербайджанский газ - 28.07.2025 Украина.ру

Украина впервые начнёт импортировать азербайджанский газ

В понедельник, 28 июля, глава "Нафтогаза Украины" Сергей Корецкий сообщил о заключении первого соглашения на поставку газа из Азербайджана. Тестовый объём будет доставлен через Трансбалканский коридор по маршруту Болгария – Румыния – Украина

2025-07-28T10:41

2025-07-28T10:41

2025-07-28T10:41

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"Это небольшой, но стратегически важный шаг, открывающий перспективы долгосрочного сотрудничества", – отметил Корецкий в своих соцсетях. Поставки осуществляет SOCAR Energy Ukraine, дочерняя компания азербайджанского госхолдинга SOCAR.Переговоры о возможности таких поставок вёл в начале июля экс-министр энергетики Украины Герман Галущенко с азербайджанским коллегой Парвизом Шахбазовым.На фоне заключения нового контракта депутат Алексей Кучеренко ранее предупреждал о риске дефицита газа в Украине этой зимой. По его оценкам, для бесперебойного отопительного сезона стране не хватает около 10 млрд кубометров топлива.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

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новости, украина, азербайджан, газ