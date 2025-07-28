Украина впервые начнёт импортировать азербайджанский газ
В понедельник, 28 июля, глава "Нафтогаза Украины" Сергей Корецкий сообщил о заключении первого соглашения на поставку газа из Азербайджана. Тестовый объём будет доставлен через Трансбалканский коридор по маршруту Болгария – Румыния – Украина
"Это небольшой, но стратегически важный шаг, открывающий перспективы долгосрочного сотрудничества", – отметил Корецкий в своих соцсетях. Поставки осуществляет SOCAR Energy Ukraine, дочерняя компания азербайджанского госхолдинга SOCAR.
Переговоры о возможности таких поставок вёл в начале июля экс-министр энергетики Украины Герман Галущенко с азербайджанским коллегой Парвизом Шахбазовым.
На фоне заключения нового контракта депутат Алексей Кучеренко ранее предупреждал о риске дефицита газа в Украине этой зимой. По его оценкам, для бесперебойного отопительного сезона стране не хватает около 10 млрд кубометров топлива.
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