Следователи НАБУ запуганы и отказываются расследовать дела - Клименко - 01.08.2025 Украина.ру
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Следователи НАБУ запуганы и отказываются расследовать дела - Клименко
Следователи НАБУ запуганы и отказываются расследовать дела - Клименко - 01.08.2025 Украина.ру
Следователи НАБУ запуганы и отказываются расследовать дела - Клименко
Следователи антикоррупционных органов всё ещё находятся под стражей. Об этом сообщил председатель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины (САП) Александр Клименко в интервью немецкому журналу DIE ZEIT
2025-08-01T14:23
2025-08-01T14:23
новости
украина
татьяна клименко
владимир зеленский
верховный суд
сбу
набу
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31 июля украинский парламент принял закон об отмене ликвидации независимости НАБУ и САП. Некоторые сотрудники органов все ещё находятся под стражей, а те, которые остались на свободе, запуганы. Об этом заявил председатель Государственной налоговой службы Украины Александр Клименко в интервью немецкому журналу DIE ZEIT.Многие следователи, которые были арестованы по обвинениям в госизмене, всё ещё находятся под стражей. Информаторы антикоррупционных органов отказываются продолжать сотрудничество со следователями НАБУ и САП."Следователи НАБУ сейчас деморализованы и напуганы. Они видят происходящее и понимают, что любого могут арестовать и посадить без достаточных доказательств. Поэтому они боятся продолжать работу. Один следователь отказался продолжать дело, потому что спецслужбы также проводили обыск", – заявил Клименко в интервью.Многие высокопоставленные чиновники были арестованы после расследований коррупционных преступлений: председатель Верховного суда, глава государственной судебной администрации Украины, руководитель Антимонопольного комитета.На вопрос журналиста, несёт ли за это ответственность Зеленский, Клименко отказался отвечать, заявив, что "посмотрим, придется ли кому-нибудь столкнуться с политическими последствиями".
https://ukraina.ru/20250731/golosovanie-po-zakonu-o-nabu-i-sap-kak-eto-bylo-i-chto-teper-zhdet-zelenskogo-i-ermaka-1066224442.html
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новости, украина, татьяна клименко, владимир зеленский, верховный суд, сбу, набу
Новости, Украина, Татьяна Клименко, Владимир Зеленский, Верховный Суд, СБУ, НАБУ

Следователи НАБУ запуганы и отказываются расследовать дела - Клименко

14:23 01.08.2025
 
© Фото : скриншот видео из соцсетей
- РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© Фото : скриншот видео из соцсетей
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Следователи антикоррупционных органов всё ещё находятся под стражей. Об этом сообщил председатель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины (САП) Александр Клименко в интервью немецкому журналу DIE ZEIT
31 июля украинский парламент принял закон об отмене ликвидации независимости НАБУ и САП. Некоторые сотрудники органов все ещё находятся под стражей, а те, которые остались на свободе, запуганы. Об этом заявил председатель Государственной налоговой службы Украины Александр Клименко в интервью немецкому журналу DIE ZEIT.
Многие следователи, которые были арестованы по обвинениям в госизмене, всё ещё находятся под стражей. Информаторы антикоррупционных органов отказываются продолжать сотрудничество со следователями НАБУ и САП.
"Следователи НАБУ сейчас деморализованы и напуганы. Они видят происходящее и понимают, что любого могут арестовать и посадить без достаточных доказательств. Поэтому они боятся продолжать работу. Один следователь отказался продолжать дело, потому что спецслужбы также проводили обыск", – заявил Клименко в интервью.
Многие высокопоставленные чиновники были арестованы после расследований коррупционных преступлений: председатель Верховного суда, глава государственной судебной администрации Украины, руководитель Антимонопольного комитета.
На вопрос журналиста, несёт ли за это ответственность Зеленский, Клименко отказался отвечать, заявив, что "посмотрим, придется ли кому-нибудь столкнуться с политическими последствиями".
НАБУ - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Вчера, 14:40
Голосование по закону о НАБУ и САП. Как это было и что теперь ждет Зеленского и ЕрмакаДо сегодняшнего дня было принято считать, что приготовленный фарш уже не прокрутить назад. Этот тезис удалось в четверг, 31 июля, опровергнуть Владимиру Зеленскому, который вернул антикоррупционным органам с такой помпой отнятую независимость
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