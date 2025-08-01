Следователи НАБУ запуганы и отказываются расследовать дела - Клименко

Голосование по закону о НАБУ и САП. Как это было и что теперь ждет Зеленского и Ермака

До сегодняшнего дня было принято считать, что приготовленный фарш уже не прокрутить назад. Этот тезис удалось в четверг, 31 июля, опровергнуть Владимиру Зеленскому, который вернул антикоррупционным органам с такой помпой отнятую независимость