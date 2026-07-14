"Россия победит, Европа не проиграет": Казаков о возможном финале войны на Украине - 14.07.2026 Украина.ру
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"Россия победит, Европа не проиграет": Казаков о возможном финале войны на Украине
"Россия победит, Европа не проиграет": Казаков о возможном финале войны на Украине - 14.07.2026 Украина.ру
"Россия победит, Европа не проиграет": Казаков о возможном финале войны на Украине
Европейцы пошли ва-банк, начав деэскалацию через эскалацию, но к осени они неизбежно выйдут на формулу "Россия победила, а Европа не проиграла". Проигравшей стороной в этом сценарии станет Украина. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков
2026-07-14T13:33
2026-07-14T13:33
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Отвечая на общий вопрос о событиях на Украине, Казаков заявил, что за последний месяц произошел сдвиг всей парадигмы конфликта.Он пояснил, что европейцы пошли ва-банк, пытаясь через эскалацию добиться деэскалации. "Они начали деэскалацию через эскалацию. Они хотят выйти на формулу, которая лежит в основе переговоров: "Россия не победила, а мы не проиграли". Только нас это не устраивает", — пояснил он.По словам эксперта, к осени Европа выйдет на другую формулу. "И к осени они неизбежно выйдут на другую формулу: "Россия победила, а Европа не проиграла. А кто проиграл? Украина", — отметил Казаков.Он подчеркнул, что Украина уже приговорена западными элитами. "Украину они уже приговорили. Они Украиной с Россией расплатятся за эту формулу "Россия победила, Европа не проиграла"."Россия победит, Европа не проиграет, Украина — проигравшая сторона", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Александр Казаков: Война на Украине закончится таким образом, что Россия победит, а Европа не проиграет" на сайте Украина.ру.Трамп заявляет о желании достичь мирных договорённостей по Украине, но Европа тем временем наращивает военные бюджеты. О том, какие цели преследует Запад — в материале "Ростислав Ищенко: Европа за счет Украины хочет замедлить Россию, чтобы подготовиться к военному шантажу" на сайте Украина.ру.
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"Россия победит, Европа не проиграет": Казаков о возможном финале войны на Украине

13:33 14.07.2026
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПолевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции
Полевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
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Европейцы пошли ва-банк, начав деэскалацию через эскалацию, но к осени они неизбежно выйдут на формулу "Россия победила, а Европа не проиграла". Проигравшей стороной в этом сценарии станет Украина. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков
Отвечая на общий вопрос о событиях на Украине, Казаков заявил, что за последний месяц произошел сдвиг всей парадигмы конфликта.
Он пояснил, что европейцы пошли ва-банк, пытаясь через эскалацию добиться деэскалации. "Они начали деэскалацию через эскалацию. Они хотят выйти на формулу, которая лежит в основе переговоров: "Россия не победила, а мы не проиграли". Только нас это не устраивает", — пояснил он.
По словам эксперта, к осени Европа выйдет на другую формулу. "И к осени они неизбежно выйдут на другую формулу: "Россия победила, а Европа не проиграла. А кто проиграл? Украина", — отметил Казаков.
Он подчеркнул, что Украина уже приговорена западными элитами. "Украину они уже приговорили. Они Украиной с Россией расплатятся за эту формулу "Россия победила, Европа не проиграла".
"Россия победит, Европа не проиграет, Украина — проигравшая сторона", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Александр Казаков: Война на Украине закончится таким образом, что Россия победит, а Европа не проиграет" на сайте Украина.ру.
Трамп заявляет о желании достичь мирных договорённостей по Украине, но Европа тем временем наращивает военные бюджеты. О том, какие цели преследует Запад — в материале "Ростислав Ищенко: Европа за счет Украины хочет замедлить Россию, чтобы подготовиться к военному шантажу" на сайте Украина.ру.
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