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Взрывы в Запорожье, поражения кораблей и пожар в порту Ильичевска. Новости СВО
Взрывы в Запорожье, поражения кораблей и пожар в порту Ильичевска. Новости СВО - 14.07.2026 Украина.ру
Взрывы в Запорожье, поражения кораблей и пожар в порту Ильичевска. Новости СВО
Армия России нанесла ответные удары по защищаемым ВСУ объектам. Об этом сообщает 14 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-14T20:11
2026-07-14T20:11
2026-07-14T20:11
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🟥 Новые удары нанесены ВС РФ по целям в подконтрольном ВСУ Запорожье;🟥 В Одесской области видно задымление, к порту Ильичевска выехали пожарные машины, пишут местные тг-каналы;🟥 В районе Одессы поражены не менее 7 кораблей, сообщают мониторинговые тг-каналы;🟥 Российские БПЛА "Герань" поражают цели в районе Кривого Рога;🟦 Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Краснодара ("Пашковский"), сообщила Росавиация.Актуальное интервью: Дмитрий Данилов: Запад пытается вести с Россией войну на истощение, но ему не хватает главного ресурсаБольше новостей дня представлено в обзоре Правительство Украины ушло в отставку, Зеленский сбежал в Париж, Болгария вышла из коалиции.Итоги 14 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Взрывы в Запорожье, поражения кораблей и пожар в порту Ильичевска. Новости СВО
Армия России нанесла ответные удары по защищаемым ВСУ объектам. Об этом сообщает 14 июля телеграм-канал Украина.ру