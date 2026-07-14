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Взрывы в Запорожье, поражения кораблей и пожар в порту Ильичевска. Новости СВО

Взрывы в Запорожье, поражения кораблей и пожар в порту Ильичевска. Новости СВО - 14.07.2026 Украина.ру

Взрывы в Запорожье, поражения кораблей и пожар в порту Ильичевска. Новости СВО

Армия России нанесла ответные удары по защищаемым ВСУ объектам. Об этом сообщает 14 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-14T20:11

2026-07-14T20:11

2026-07-14T20:11

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вооруженные силы украины

одесская область

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🟥 Новые удары нанесены ВС РФ по целям в подконтрольном ВСУ Запорожье;🟥 В Одесской области видно задымление, к порту Ильичевска выехали пожарные машины, пишут местные тг-каналы;🟥 В районе Одессы поражены не менее 7 кораблей, сообщают мониторинговые тг-каналы;🟥 Российские БПЛА "Герань" поражают цели в районе Кривого Рога;🟦 Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Краснодара ("Пашковский"), сообщила Росавиация​​​.Актуальное интервью: Дмитрий Данилов: Запад пытается вести с Россией войну на истощение, но ему не хватает главного ресурсаБольше новостей дня представлено в обзоре Правительство Украины ушло в отставку, Зеленский сбежал в Париж, Болгария вышла из коалиции.Итоги 14 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

запорожье

ильичевск

россия

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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