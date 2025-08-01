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Дроны как главная угроза: эксперт Евсеев рассказал о проблемах ПВО на фронте

Дроны как главная угроза: эксперт Евсеев рассказал о проблемах ПВО на фронте - 01.08.2025 Украина.ру

Дроны как главная угроза: эксперт Евсеев рассказал о проблемах ПВО на фронте

Проблема противодействия украинским беспилотникам остается одной из самых острых для российских войск. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2025-08-01T05:20

2025-08-01T05:20

2025-08-01T05:20

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Эксперт признал сложности в борьбе с вражескими БПЛА. "Борьба с беспилотниками сложна в том смысле, что у нас силы примерно равны. На каких-то направлениях противник получает преимущество над нами", — заявил Евсеев.Он отметил, что основные потери происходят именно от дронов. "Это исключает возможность прорывов бронегрупп. Приходится продвигаться постепенно", — пояснил аналитик.Особую тревогу вызывает масштаб производства БПЛА у противника. "Украинские дроны далеко не всегда собираются на территории Украины. В Польше и Прибалтике создано достаточно крупное производство БПЛА и комплектующих к ним", — сообщил эксперт."Поэтому надо стараться вычислять пункты отправления вражеских операторов", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Владимир Евсеев: У России появился шанс быстро занять Покровск и отключить ВСУ от "Старлинка" на сайте Украина.ру.Также о ситуации в зоне СВО — в материале "Юрий Кнутов: Армия России берет Покровск в кольцо, но Часов Яр она вынуждена штурмовать в лоб" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250731/gerani-kak-oruzhie-vozmezdiya-kak-rossiyskie-drony-stali-koshmarom-dlya-kievskogo-rezhima-1066252156.html

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