Дроны как главная угроза: эксперт Евсеев рассказал о проблемах ПВО на фронте - 01.08.2025 Украина.ру
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Дроны как главная угроза: эксперт Евсеев рассказал о проблемах ПВО на фронте
Дроны как главная угроза: эксперт Евсеев рассказал о проблемах ПВО на фронте - 01.08.2025 Украина.ру
Дроны как главная угроза: эксперт Евсеев рассказал о проблемах ПВО на фронте
Проблема противодействия украинским беспилотникам остается одной из самых острых для российских войск. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2025-08-01T05:20
2025-08-01T05:20
новости
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дроны
беспилотники
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Эксперт признал сложности в борьбе с вражескими БПЛА. "Борьба с беспилотниками сложна в том смысле, что у нас силы примерно равны. На каких-то направлениях противник получает преимущество над нами", — заявил Евсеев.Он отметил, что основные потери происходят именно от дронов. "Это исключает возможность прорывов бронегрупп. Приходится продвигаться постепенно", — пояснил аналитик.Особую тревогу вызывает масштаб производства БПЛА у противника. "Украинские дроны далеко не всегда собираются на территории Украины. В Польше и Прибалтике создано достаточно крупное производство БПЛА и комплектующих к ним", — сообщил эксперт."Поэтому надо стараться вычислять пункты отправления вражеских операторов", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Владимир Евсеев: У России появился шанс быстро занять Покровск и отключить ВСУ от "Старлинка" на сайте Украина.ру.Также о ситуации в зоне СВО — в материале "Юрий Кнутов: Армия России берет Покровск в кольцо, но Часов Яр она вынуждена штурмовать в лоб" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250731/gerani-kak-oruzhie-vozmezdiya-kak-rossiyskie-drony-stali-koshmarom-dlya-kievskogo-rezhima-1066252156.html
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новости, россия, украина, польша, владимир евсеев, украина.ру, снг, бпла, дроны, беспилотники, прибалтика, главные новости, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, спецоперация
Новости, Россия, Украина, Польша, Владимир Евсеев, Украина.ру, СНГ, БПЛА, дроны, беспилотники, Прибалтика, Главные новости, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, Спецоперация

Дроны как главная угроза: эксперт Евсеев рассказал о проблемах ПВО на фронте

05:20 01.08.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУУкраинский БПЛА/Сухопутные войска ВСУ
Украинский БПЛА/Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Проблема противодействия украинским беспилотникам остается одной из самых острых для российских войск. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Эксперт признал сложности в борьбе с вражескими БПЛА. "Борьба с беспилотниками сложна в том смысле, что у нас силы примерно равны. На каких-то направлениях противник получает преимущество над нами", — заявил Евсеев.
Он отметил, что основные потери происходят именно от дронов. "Это исключает возможность прорывов бронегрупп. Приходится продвигаться постепенно", — пояснил аналитик.
Особую тревогу вызывает масштаб производства БПЛА у противника. "Украинские дроны далеко не всегда собираются на территории Украины. В Польше и Прибалтике создано достаточно крупное производство БПЛА и комплектующих к ним", — сообщил эксперт.
"Поэтому надо стараться вычислять пункты отправления вражеских операторов", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Владимир Евсеев: У России появился шанс быстро занять Покровск и отключить ВСУ от "Старлинка" на сайте Украина.ру.
Также о ситуации в зоне СВО — в материале "Юрий Кнутов: Армия России берет Покровск в кольцо, но Часов Яр она вынуждена штурмовать в лоб" на сайте Украина.ру.
Линия фронта - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
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06:55Владимир Евсеев: Наступление России на Купянск и Великий Бурлук – новый этап СВО
06:20Точка невозврата: Норин спрогнозировал возможные сроки кризиса украинской армии
06:00"Никакой группировки в тылу нет": историк о том, почему Украина не сможет повторить прошлогодние атаки
05:49ВС РФ отработали по объектам на Украине: сводка за ночь на 1 августа
05:40Эксперт Евсеев: Почему российские войска не используют аэростаты для защиты от дронов?
05:30"Зомбирование или духовное возрождение": Багдасарян рассказал, какая мобилизация нужна России
05:25Кирилл Копылов: Россия навязала ВСУ бессмысленную оборону Часов Яра, чтобы ускорить крах их тыла и фронта
05:23"Отаман Залужный" предрекает войну до 2034 года и отказывается от "красных штанов" и другие цитаты
05:20Дроны как главная угроза: эксперт Евсеев рассказал о проблемах ПВО на фронте
05:00Военный аналитик: Взлом систем "Аэрофлота" показал уязвимость инфраструктуры
04:50"Поколение катастрофы" сотрёт Украину из памяти. Украинские эксперты о трагическом будущем своей страны
04:40Владимир Евсеев: "Шилки" и морские зенитки помогут против украинских дронов
04:30Иконы в обмен на оружие: Украина готова расплачиваться своим культурным наследием за военную помощь
04:30Американская парадигма: Искусственный интеллект в США "убивает" IT-шников, их дети становятся рабочими
04:20Украина перебросила резервы под Сумы, ослабив Донбасс — Евсеев
04:14"Это всё враньё": как киевский режим скрывает преступления людоловов
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