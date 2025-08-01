Дроны как главная угроза: эксперт Евсеев рассказал о проблемах ПВО на фронте
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУУкраинский БПЛА/Сухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Проблема противодействия украинским беспилотникам остается одной из самых острых для российских войск. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Эксперт признал сложности в борьбе с вражескими БПЛА. "Борьба с беспилотниками сложна в том смысле, что у нас силы примерно равны. На каких-то направлениях противник получает преимущество над нами", — заявил Евсеев.
Он отметил, что основные потери происходят именно от дронов. "Это исключает возможность прорывов бронегрупп. Приходится продвигаться постепенно", — пояснил аналитик.
Особую тревогу вызывает масштаб производства БПЛА у противника. "Украинские дроны далеко не всегда собираются на территории Украины. В Польше и Прибалтике создано достаточно крупное производство БПЛА и комплектующих к ним", — сообщил эксперт.
"Поэтому надо стараться вычислять пункты отправления вражеских операторов", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Владимир Евсеев: У России появился шанс быстро занять Покровск и отключить ВСУ от "Старлинка" на сайте Украина.ру.
Также о ситуации в зоне СВО — в материале "Юрий Кнутов: Армия России берет Покровск в кольцо, но Часов Яр она вынуждена штурмовать в лоб" на сайте Украина.ру.
Вчера, 21:41"Герани" как оружие возмездия: как российские дроны стали кошмаром для киевского режимаРоссийские ударные беспилотники "Герань" превратились в настоящее оружие возмездия, ежедневно наносящее сокрушительные удары по военной инфраструктуре и моральному духу ВСУ. Об этом 31 июля сообщил британский журнал "The Economist"
Подписывайся на