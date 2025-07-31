https://ukraina.ru/20250731/udalite-bezumnuyu-bezugluyu-potrebovali-vygnat-iz-rady-za-povedenie-1066231738.html

"Удалите безумную". Безуглую потребовали выгнать из Рады за поведение

"Удалите безумную". Безуглую потребовали выгнать из Рады за поведение - 31.07.2025 Украина.ру

"Удалите безумную". Безуглую потребовали выгнать из Рады за поведение

Народный депутат Верховной Рады Украины от партии "Голос" Ярослав Железняк попросил удалить "безумную" из сессионного зала учитывая ее систематическое нарушение регламента

2025-07-31T16:08

2025-07-31T16:08

2025-07-31T16:17

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ярослав железняк

марьяна безуглая

максим бужанский

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"голос"

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Депутата Верховной Рады Украины Марьяну Безуглую попросили удалить с заседания парламента 31 июля. Она мешала парламентариям выступать с трибуны, и пренебрежительно высказалась в отношении погибшего коллеги из партии "Голос" Ярослава Рущишина. Удалить "безумную" из зала предложил депутат Ярослав Железняк. Его поддержал депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский."Марьяна Безуглая позволила себе публично написать в отношении него (Рущишина. - Ред.) то, что, мне кажется, просто здоровый любой человек, зная о морали и этике, никогда бы не позволил. Поэтому я прошу вместе с вами, пользуясь нарушением регламента, изъять ее с заседания", - сказал Железняк и показал на пустое кресло рядом. Вместо депутата там стоял портрет Рущишина с черной ленточкой.Бужанский призвал коллег внимательно слушать выступления народных депутатов, независимо от фамилий, и "стараться учесть их мнение и прийти с ними к компромиссу". Также он попросил демонстрировать уважение, достоинство и ответственность, особенно в рамках ситуации в стране.Безуглая с переменным успехом попыталась выразить своё мнение в праве на реплику."Жизнь народного депутата равна жизни солдата <…> И если вы говорите о каких-то моральных стандартах, то где ваша [депутат Александра] Устинова, которая сейчас находится в США и прячет мужчину от мобилизации? Это ваши двойные стандарты, антикоррупционеры… Мы должны показать все свои плюсы и минусы. У нас есть работа, у нас есть государственный бюджет. Ну, остановите себя в своем стремлении. Я вас умоляю", - заявила она.23 июля Безуглая посетила акцию протеста против ограничения прав Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), в поддержку которого голосовала. Ее появление вызвало недовольство протестующих.На акции депутат держала планшет с требованием отставки главкома ВСУ Александра Сырского. Свои действия она объяснила желанием привлечь внимание к проблемам армии.Ярослав Рущишин погиб в ДТП 24 июля. Он ехал ночью на мотоцикле и врезался в трактор, сообщила Безуглая. По ее словам, смерть депутата - следствие его рискованного поведения. Рущишин принес бы больше пользы Украины, если бы мобилизовался в ВСУ, заявила она. Эти слова встретили резкую критику со стороны однопартийцев Рущишина."Безумной" Безуглую называют не только из-за созвучия с фамилией, но и из-за реального заболевания. На прошлой неделе депутат призналась, что страдает синдромом Аспергера.Ранее в новостях: Украинская нардеп Марьяна Безуглая призналась, что у неё аутизм Следите за новостями на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250731/goncharenko-nazval-situatsiyu-s-nabu-ze-endom-1066223091.html

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новости, украина, сша, ярослав железняк, марьяна безуглая, максим бужанский, верховная рада, рада, "голос", скандал