https://ukraina.ru/20250731/million-pogib-na-voyne-kuda-delis-ostalnye-ischenko-pro-massovoe-begstvo-ukraintsev-1066169949.html
"Миллион погиб на войне. Куда делись остальные?" Ищенко про массовое бегство украинцев
"Миллион погиб на войне. Куда делись остальные?" Ищенко про массовое бегство украинцев - 31.07.2025 Украина.ру
"Миллион погиб на войне. Куда делись остальные?" Ищенко про массовое бегство украинцев
Массовый отток населения с Украины приобретает катастрофические масштабы, угрожая будущему страны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-07-31T06:30
2025-07-31T06:30
2025-07-31T06:30
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Эксперт приводит тревожную статистику: "На Украине номинально в 2014 году было 42 миллиона, в реальности миллионов 35. Миллион погиб на войне. Куда делись все остальные?" По его данным, часть уехала в Россию, часть — в Европу, и большинство не планирует возвращаться.Особую тревогу вызывает позиция молодежи: "Даже их собственные опросы показывают, что... до двух третей среди молодёжи мечтают покинуть Украину". Ищенко отмечает, что "из тех, кто остался, большинство думает куда бы уехать, но не имеет возможности".Политолог подчеркивает глубину демографического кризиса: "Часть уехала в Россию и связывает свое будущее с ней. Часть уехала в Европу и тоже не собирается возвращаться". Это создает угрозу для трудового потенциала и экономики страны.Политолог делает неутешительный прогноз: при сохранении текущих тенденций страна рискует потерять целое поколение, что сделает невозможным ее восстановление.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: США хотят вновь стать мировым гегемоном, поэтому обострение наших отношений неизбежно" на сайте Украина.ру.Подробнее о том, что ожидает Украину в ближайшее время - в статье Ростислава Ищенко "Спаситель" Украины".
https://ukraina.ru/20250730/tramp-razreshil-ukrainskim-bezhentsam-ne-voevat-1066155491.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, европа, ростислав ищенко, мигранты, беженцы, украинские беженцы, потери, потери всу, потери украины, демография, главные новости, новости украины, эксперты, аналитика, украина аналитика, аналитика событий на украине
Новости, Украина, Россия, Европа, Ростислав Ищенко, мигранты, беженцы, украинские беженцы, потери, потери ВСУ, потери Украины, демография, Главные новости, Новости Украины, эксперты, Аналитика, Украина аналитика, аналитика событий на Украине
"Миллион погиб на войне. Куда делись остальные?" Ищенко про массовое бегство украинцев
Массовый отток населения с Украины приобретает катастрофические масштабы, угрожая будущему страны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Эксперт приводит тревожную статистику: "На Украине номинально в 2014 году было 42 миллиона, в реальности миллионов 35. Миллион погиб на войне. Куда делись все остальные?"
По его данным, часть уехала в Россию, часть — в Европу, и большинство не планирует возвращаться.
Особую тревогу вызывает позиция молодежи: "Даже их собственные опросы показывают, что... до двух третей среди молодёжи мечтают покинуть Украину". Ищенко отмечает, что "из тех, кто остался, большинство думает куда бы уехать, но не имеет возможности".
Политолог подчеркивает глубину демографического кризиса: "Часть уехала в Россию и связывает свое будущее с ней. Часть уехала в Европу и тоже не собирается возвращаться". Это создает угрозу для трудового потенциала и экономики страны.
Политолог делает неутешительный прогноз: при сохранении текущих тенденций страна рискует потерять целое поколение, что сделает невозможным ее восстановление.
Подробнее о том, что ожидает Украину в ближайшее время - в статье Ростислава Ищенко "Спаситель" Украины".