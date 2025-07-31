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Гончаренко* назвал ситуацию с НАБУ "Зе Эндом"

Гончаренко* назвал ситуацию с НАБУ "Зе Эндом" - 31.07.2025 Украина.ру

Гончаренко* назвал ситуацию с НАБУ "Зе Эндом"

Ситуация с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) является концом для Владимира Зеленского. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко* на заседании Верховной Рады 31 июля

2025-07-31T14:22

2025-07-31T14:22

2025-07-31T14:22

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Гончаренко выступил с гневным обращением к Зеленскому. Он предложил ему забыть о втором президентском сроке из-за закона о ликвидации независимости антикоррупционных служб, НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины (САП)."И я обращаюсь к Зеленскому. Забудь о втором сроке. Это пятно, которое уже ты не прикроешь никаким блейзером цвета хаки. Это уже никуда от тебя не уйдет. Это конец. Запомни это. И спасай страну, а не спасай своих друзей от расследований. Борись с Россией <…> Этот сериал закончился. Это конец твоего кино. А Украина была, есть и будет", - заявил Гончаренко.22 июля был принят закон по ограничению независимости украинских антикоррупционных служб НАБУ и САП. Зеленский заявил, что это шаг был необходим, чтобы якобы очистить данные структуры от "российского влияния" извне.В связи принятием закона, в ряде городов Украины прошли акции протеста. Несколько дней подряд на улицы выходили протестующие в Киеве. Протест назвали "картонным майданом".31 июля украинский парламент принял новый законопроект, который, по сути, отменил ликвидацию независимости НАБУ и САП. За закон из 340 депутатов проголосовал 331 человек, 9 воздержались от голосования. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выразил благодарность депутатам и назвал голосование за законопроект "великолепным".* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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новости, украина, россия, киев, алексей гончаренко, владимир зеленский, андрей ермак, набу, верховная рада, сап