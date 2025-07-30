Трамп разрешил украинским беженцам не воевать - 30.07.2025 Украина.ру
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Трамп разрешил украинским беженцам не воевать
Трамп разрешил украинским беженцам не воевать - 30.07.2025 Украина.ру
Трамп разрешил украинским беженцам не воевать
Украинские беженцы смогут остаться в США до завершения СВО. Об этом заявил президент США Дональд Трамп
2025-07-30T12:38
2025-07-30T12:38
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дональд трамп
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Украинцы, покинувшие свою страну, смогут остаться в США до завершения СВО. Об этом заявил президент США Дональд Трамп журналистам. Видео опубликовал корреспондент Foreign Press Алекс Рауфоглу в соцсетях."Я думаю, да. Думаю, мы позволим [им остаться в США]. К нам приехало много людей с Украины, и мы с ними работаем", - ответил Трамп на соответствующий вопрос.Причиной стала неспособность Украины предоставить финансовую поддержку и льготы для возвращения граждан из-за границы. Такое заявление сделал глава комитета по вопросам финансов, депутат Верховной Рады Даниил Гетманцев.Он подчеркнул, что в стране необходимо поднять зарплаты, повысить уровень образования, развить строительную отрасль и социальную сферу.По данным финансово-экономического издания Forbes, по состоянию на июнь 2025 года более 187 000 украинцев прибыли в США благодаря программе Uniting for Ukraine (U4U).
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новости, сша, украина, дональд трамп, верховная рада, forbes
Новости, США, Украина, Дональд Трамп, Верховная Рада, Forbes

Трамп разрешил украинским беженцам не воевать

12:38 30.07.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкРакетный эсминец США "Дональд Кук" вошел в порт Одессы
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© РИА Новости . Стрингер
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Украинские беженцы смогут остаться в США до завершения СВО. Об этом заявил президент США Дональд Трамп
Украинцы, покинувшие свою страну, смогут остаться в США до завершения СВО. Об этом заявил президент США Дональд Трамп журналистам. Видео опубликовал корреспондент Foreign Press Алекс Рауфоглу в соцсетях.
"Я думаю, да. Думаю, мы позволим [им остаться в США]. К нам приехало много людей с Украины, и мы с ними работаем", - ответил Трамп на соответствующий вопрос.
Причиной стала неспособность Украины предоставить финансовую поддержку и льготы для возвращения граждан из-за границы. Такое заявление сделал глава комитета по вопросам финансов, депутат Верховной Рады Даниил Гетманцев.
Он подчеркнул, что в стране необходимо поднять зарплаты, повысить уровень образования, развить строительную отрасль и социальную сферу.
По данным финансово-экономического издания Forbes, по состоянию на июнь 2025 года более 187 000 украинцев прибыли в США благодаря программе Uniting for Ukraine (U4U).
70% беженцев хотят вернуться, но силой их не вернёшь, — посол Украины в Польше - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
28 июля, 17:16
"Силой их не вернёшь": посол Украины в Польше рассказал о беженцахБольшинство украинских беженцев хотят вернуться на Украину, однако силой их не вернёшь. Об этом заявил посол Украины в Польше, сообщает 28 июля телеграм-канал Украина.ру
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