https://ukraina.ru/20250730/tramp-razreshil-ukrainskim-bezhentsam-ne-voevat-1066155491.html

Трамп разрешил украинским беженцам не воевать

Трамп разрешил украинским беженцам не воевать - 30.07.2025 Украина.ру

Трамп разрешил украинским беженцам не воевать

Украинские беженцы смогут остаться в США до завершения СВО. Об этом заявил президент США Дональд Трамп

2025-07-30T12:38

2025-07-30T12:38

2025-07-30T12:38

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Украинцы, покинувшие свою страну, смогут остаться в США до завершения СВО. Об этом заявил президент США Дональд Трамп журналистам. Видео опубликовал корреспондент Foreign Press Алекс Рауфоглу в соцсетях."Я думаю, да. Думаю, мы позволим [им остаться в США]. К нам приехало много людей с Украины, и мы с ними работаем", - ответил Трамп на соответствующий вопрос.Причиной стала неспособность Украины предоставить финансовую поддержку и льготы для возвращения граждан из-за границы. Такое заявление сделал глава комитета по вопросам финансов, депутат Верховной Рады Даниил Гетманцев.Он подчеркнул, что в стране необходимо поднять зарплаты, повысить уровень образования, развить строительную отрасль и социальную сферу.По данным финансово-экономического издания Forbes, по состоянию на июнь 2025 года более 187 000 украинцев прибыли в США благодаря программе Uniting for Ukraine (U4U).

https://ukraina.ru/20250728/1066064126.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, дональд трамп, верховная рада, forbes