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Си Цзиньпин изгнал торговцев их храма. Настоятеля Шаолиня уволили за хищения и коррупцию

Си Цзиньпин изгнал торговцев их храма. Настоятеля Шаолиня уволили за хищения и коррупцию - 30.07.2025 Украина.ру

Си Цзиньпин изгнал торговцев их храма. Настоятеля Шаолиня уволили за хищения и коррупцию

Борьба с коррупцией и злоупотреблениями в Китае продолжает набирать обороты, затрагивая все стороны общественной жизни. Это подтверждает резонансный инцидент, связанный с проступками Ши Юнсиня – настоятеля легендарного монастыря Шаолинь.

2025-07-30T18:02

2025-07-30T18:02

2025-07-30T18:02

эксклюзив

китай

австралия

си цзиньпин

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коммунистическая партия

москва

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шаолинь

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Как официально сообщают китайские издания, Ши Юнсинь стал фигурантом нескольких уголовных дел, и уже находится под арестом. В частности, монаха обвиняют в систематических хищениях из монастырской казны, которые нанесли Шаолиню достаточно ощутимый материальный ущерб.Кроме того, появились публикации о том, что Ши поддерживал "неподобающие отношения" с несколькими женщинами, и результатом этих связей стало рождение внебрачных детей. Строго говоря, это не запрещено действующим в Китае законом – но, судя по всему, такие сообщения должны добавить характерные штрихи к портрету морально разложившегося коррупционера.Шаолинь расположен на священной горе Суншань и является самым известным в мире буддийским монастырем. Изначально он принадлежал даосам, но потом в этом месте закрепились буддистские монахи. Они практиковали традиционные боевые искусства, известные под собирательным названием ушу.В 620 году тринадцать насельников Шаолиня помогли танскому императору Ли Шиминю, который боролся за престол с внутренними врагами. Император был восхищен навыками рукопашного боя, который продемонстрировали отшельники с далекой горы. Он взял монастырь под свое покровительство и распорядился, чтобы в нем обучали специальное монашеское войско.С тех пор Шаолинь являлся признанным центром буддистских духовных практик и связанных с ними физических упражнений, которые лежат в основе ушу.Он всегда играл заметную роль в истории и культуре Китая. Во время гражданской войны между Гоминьданом и китайскими коммунистами многие буддистские монахи оказывали поддержку Мао Цзедуну. И в сороковых годах прошлого века Коммунистическая партия Китая помогла возрождению знаменитого монастыря, который пришел в упадок в результате многих десятилетий политической нестабильности.По распоряжению китайского правительства в стране разыскивали людей, сохранивших боевые традиции ушу, предлагая им переселиться на гору Суншань. Слава Шаолиня возродилась, а в начале восьмидесятых она приобрела мировой масштаб – после того, как на экраны вышел знаменитый фильм "Храм Шаолинь", который пропагандировал боевые навыки буддийских монахов.Успех знаковой картины породил глобальную моду на китайские школы традиционного рукопашного боя. Вскоре на экраны вышла вторая, а затем третья часть фильма. Школы ушу и кунг-фу возникали повсюду – от Москвы до Лос-Анджелеса. Во времена Перестройки этой темой увлекалось целое поколение советских подростков. Потому что "Храм Шаолиня" показывали в популярной телепередаче "Клуб путешественников", включая в каждый выпуск пятнадцатиминутный отрывок китайского исторического боевика, где снимались реальные мастера боевых искусств.Ши Юнсинь стал монахом в 1981 году – как раз тогда, когда в Китае стартовали рыночные реформы – и руководил Шаолинем более четверти века.Он считался признанным мастером в искусстве коммерции – настоящим гуру маркетинга и финансовых операций. Ши зарегистрировал название храма как торговую марку, чтобы получать отчисления за его использование в мультфильмах, фильмах, видеоиграх и сувенирной продукции. Настоятель также широко продвигал под монастырским брендом средства китайской народной медицины и продавал в интернете видеокурсы с уроками боевых искусств.Под руководством этого настоятеля Шаолинь превратился в один из центров мирового туризма, и туда хлынул поток приезжих – чтобы посмотреть на развлекательные шоу в стиле ушу. Кроме того, Ши Юнсинь разрешал открывать в других странах мира монастырские филиалы – разумеется, не бесплатно. И в результате славное имя Шаолиня постепенно стало франшизой.Деловая активность этого предприимчивого буддиста приобрела со временем такие масштабы, что Ши стал известен в англоязычной информационной сфере как "CEO monk" – "монах – топ-менеджер". А в Китае с осуждением писали о том, что он предпочитает передвигаться на дорогих лимузинах."В течение последних десятилетий Шаолинь превратился в Диснейленд. В 2015 году Ши Юнсинь предложил построить в Австралии гостиничный комплекс за 297 миллионов долларов, который включал бы в себя храм, академию кунг-фу и поле для гольфа.Обидно за тех людей, в том числе и у нас в стране, которые искреннее считали его своим учителем и шаолиньским наставником", – пишет в своем телеграм-канале известный китаист Алексей Маслов.Теперь этому приходит конец. Китайские власти намерены остановить коммерциализацию национального культурного достояния, к которому относятся буддийские духовные практики и народные боевые искусства. Руководство Коммунистической партии Китая дает понять – нарушать закон нельзя никому, и за это могут наказать даже успешного бизнесмена, который прикрывался духовным саном.Ассоциация буддистов Китая уже поддержала решение привлечь Ши Юнсиня к ответственности за коррупционные действия и сразу отозвала свидетельство о его рукоположении."Действия Ши носят вопиющий характер, серьезно порочат репутацию буддийской общины и наносят ущерб имиджу монахов-практиков", – сказано по этому поводу в специальном заявлении буддийских духовных авторитетов.Новым настоятелем Шаолиня стал Ши Иньлэ, который имеет репутацию и внешность аскета. Ранее он руководил "Монастырем белой лошади" – одной из самых старых и уважаемых буддистских общин Китая. 20 мая туда приехал с визитом Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, который сфотографировался вместе с Иньлэ.А это заставляет предположить, что кампания по изгнанию торговцев из храма была санкционирована в Пекине на самом высоком государственном уровне.О других Юго-Восточных храмах - в статье Храмы раздора. Почему воюют Камбоджа и Таиланд

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эксклюзив, китай, австралия, си цзиньпин, алексей маслов, коммунистическая партия, москва, коррупция, шаолинь