https://ukraina.ru/20250726/khramy-razdora-pochemu-voyuyut-kambodzha-i-tailand-1066000932.html

Храмы раздора. Почему воюют Камбоджа и Таиланд

Храмы раздора. Почему воюют Камбоджа и Таиланд - 26.07.2025 Украина.ру

Храмы раздора. Почему воюют Камбоджа и Таиланд

В Индокитае резко обострился пограничный конфликт между соседними странами — Камбоджей и Таиландом. Пока что он проходит в форме взаимных обстрелов. Причём противоборствующие стороны используют реактивные системы залпового огня, танки и военную авиацию.

2025-07-26T20:31

2025-07-26T20:31

2025-07-26T20:31

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Согласно официальным данным, в результате противостояния уже погибли 15 тайцев и 13 камбоджийцев, десятки человек получили ранения. В приграничных районах Таиланда введён режим военного положения — как сообщает издание Bangkok Post, по состоянию на сегодняшний день эту территорию покинули десятки тысяч мирных граждан.Камбоджийское население тоже эвакуируется из пограничного региона вглубь страны. Хотя, судя по информации местных информационных ресурсов, иностранные туристы решили не менять свои планы на отпуск и по-прежнему посещают главную достопримечательность Камбоджи — древний храмовый комплекс Ангкор-Ват, расположенный сравнительно недалеко от зоны обстрелов.Формальным поводом конфликта является вопрос о принадлежности ещё одного древнего храма, посвящённого Шиве. Если быть точнее, речь идёт о целой группе культовых построек, известных под названием Прэахвихеа, которые начали возводить в 893 году правители процветавшей в то время Кхмерской империи.Это огромное государство было создано кхмерами — основным народом нынешней Камбоджи, говорящим на одном из австроазиатских языков. Оно доминировало тогда на большей части полуострова, который называется сегодня Индокитай. Жители империи исповедовали индуистский шиваизм и буддизм, а её правители построили развитую ирригационную систему и возвели огромные храмовые постройки. Самым известным из них считается Ангкор-Ват, который являлся в свою эпоху самым большим городом мира.Тайцы, говорящие на языке особой языковой семьи, пришли в Индокитай с территории Китая, переселившись под давлением монголов. Они оттеснили кхмеров на восток, однако подпали под их культурное влияние и с тех пор тоже исповедуют буддизм. Тайские правители поначалу были вассалами Кхмерской империи, но после её упадка они создали сильное королевство — ядро будущего Сиама, который называется сейчас Таиландом — и покорили регион, где находились древние храмы.А затем в эту ситуацию вмешались западные колонизаторы, заложившие предпосылки нынешнего конфликта.Французские войска постепенно захватили значительную часть Индокитая, превратив Камбоджу в свой протекторат. Сиаму удалось отстоять формальную независимость, однако в 1907 году Франция заставила тайского короля передать Пномпеню территорию, на которой находились священные культовые сооружения комплексов Ангкор-Ват и Прэахвихеа.Эта вынужденная уступка вызвала среди тайцев возмущение. Между соседними буддистскими странами возник территориальный спор, который в основном касается именно храмовой группы Прэахвихеа, расположенной в непосредственной близости от границы, и продолжается уже более века.Пограничные стычки между тайцами и кхмерами начались в пятидесятые годы, после того как французские колониальные власти были вынуждены убраться прочь из Индокитая.В 1962 году вопрос о принадлежности древних памятников рассмотрел Международный суд ООН, но его решение, которое признало, что Прэахвихеа принадлежит Камбодже, не помогло избежать продолжения эскалации — потому что Таиланд так и не согласился на демаркацию границы.Причём градус противостояния заметно вырос в начале двадцать первого века — когда на камбоджийской территории в основном завершилась гражданская война, и древние храмы стали одним из центров мирового туризма, приносившего серьёзные валютные поступления.В начале девяностых на этих землях временно закрепилась группировка "Красные кхмеры", которую тогда поддерживали США. Но потом её выбили, и по состоянию на сегодняшний день возле комплекса располагаются как таиландские, так и камбоджийские войска.В 2003 году одна из газет напечатала высказывание актрисы из Таиланда, которая назвала храм Ангкор-Ват тайским. Несколько газетных цитат спровоцировали в Пномпене волну массовых беспорядков. Негодующие камбоджийцы разгромили и сожгли посольство Таиланда, а граждане этой страны были вынуждены спасаться бегством. В ответ в Бангкоке начали жечь камбоджийские флаги — на которых, кстати, изображён тот самый Ангкор-Ват. И в результате две соседние страны официально разорвали между собой дипломатические отношения.Через пять лет после этих событий власти Камбоджи обвинили армию Таиланда в обстреле приграничного храма Прэахвихеа, получившего серьёзные повреждения. Однако, как установила комиссия по охране памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО, ответственность за разрушения несут все участники военного противостояния, которые вступили в столкновения прямо на территории архитектурного комплекса. Причём стычки разной интенсивности продолжались и в последующие годы — прямо на глазах у посещающих этот регион туристов.Нынешнее обострение в районе Прэахвихеа началось ещё в мае, когда во время очередной перестрелки погиб камбоджийский солдат. Тогда войны удалось избежать, однако премьер-министра Таиланда Пхэтхонгтхан Чиннават отстранили от власти решением местного конституционного суда — потому что она осудила действия собственной армии в приватном телефонном разговоре с лидером Народной партии Камбоджи Хун Сеном.Это усилило позиции армии Таиланда, традиционно ориентированной на консервативную и националистическую часть тайского общества, которая оспаривает территориальную принадлежность района Прэахвихеа. А уже через полтора месяца эскалация конфликта вышла на новый виток.В середине июля в Бангкоке заявили, что камбоджийские войска заминировали подступы к храмам, что привело к ранению трёх тайских солдат. Пномпень отверг эти обвинения и призвал к международному посредничеству в урегулировании давнего спора. Однако через несколько дней две страны в очередной раз разорвали дипломатические отношения и начали выяснять отношения силой.По мнению экспертов, армия Таиланда превосходит вооружённые силы Камбоджи. Однако они считают, что активная фаза пограничного конфликта может завершиться уже в ближайшие дни — при посредничестве группы стран во главе с Малайзией, которые призвали к немедленному прекращению огня.Но даже при таком развитии событий древние храмы всё равно будут оставаться предметом раздора между буддистскими государствами — поддерживая вялотекущий конфликт, который когда-то начался благодаря картам, нарисованным европейцами.Читайте также: Как Франция проиграла войну Вьетнаму и потеряла Индокитай

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таиланд, камбоджа, китай, юнеско, оон, эксклюзив