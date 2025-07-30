Европа станет главной жертвой: политолог Багдасарян рассказал о реальных планах Запада - 30.07.2025 Украина.ру
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Европа станет главной жертвой: политолог Багдасарян рассказал о реальных планах Запада
Европа станет главной жертвой: политолог Багдасарян рассказал о реальных планах Запада - 30.07.2025 Украина.ру
Европа станет главной жертвой: политолог Багдасарян рассказал о реальных планах Запада
Европейские страны рискуют стать главными жертвами в планируемом Западом конфликте с Россией, выполняя роль "расходного материала" в геополитической игре. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, доктор исторических наук, постоянный член Изборского клуба Вардан Багдасарян
2025-07-30T14:22
2025-07-30T14:22
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"Европа давно ведет несамостоятельную политику. Она потеряла суверенитет еще после Второй мировой войны", - заявил эксперт, напомнив о последствиях плана Маршалла. По его оценке, современные европейские элиты полностью зависимы от решений, принимаемых за океаном.Багдасарян привел пример из истории: "Первая и Вторая мировые войны примерно так и выглядели. Европа лежала в разрухе, а Штаты получили максимум дивидендов". Сейчас, по его мнению, повторяется аналогичный сценарий, где благополучие Старого Света сознательно приносится в жертву американским интересам.Особую опасность политолог видит в распространении радикальных идеологий. "Нынешняя система власти на Украине – это как раковая опухоль, которая будет расширяться на всю Европу", - предупредил он, проводя параллели с веймарским периодом в Германии.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Вардан Багдасарян: России надо использовать методы Сталина для мобилизации и подготовке к войне с Европой" на сайте Украина.ру.О том, как функционировала система гражданской обороны в СССР в годы Великой Отечественной войны — в интервью "Стоял на бруствере и расстреливал немцев". Александр Полищук о сложных шедеврах 1944 года на Украине.
https://ukraina.ru/20250730/otstuplenie-ukrainskikh-voysk-za-dnepr-pavliv-rasskazal-pro-plany-nato-i-buduschee-oborony-vsu-1066156840.html
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новости, европа, запад, россия, сша, война, первая мировая война, вторая мировая война, геополитика, конфликт, главные новости, новости россии, военный эксперт, аналитика
Новости, Европа, Запад, Россия, США, война, Первая мировая война, Вторая мировая война, геополитика, конфликт, Главные новости, новости России, военный эксперт, Аналитика

Европа станет главной жертвой: политолог Багдасарян рассказал о реальных планах Запада

14:22 30.07.2025
 
© ФотоФото из открытых источников
Фото из открытых источников - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Фото
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Европейские страны рискуют стать главными жертвами в планируемом Западом конфликте с Россией, выполняя роль "расходного материала" в геополитической игре. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, доктор исторических наук, постоянный член Изборского клуба Вардан Багдасарян
"Европа давно ведет несамостоятельную политику. Она потеряла суверенитет еще после Второй мировой войны", - заявил эксперт, напомнив о последствиях плана Маршалла. По его оценке, современные европейские элиты полностью зависимы от решений, принимаемых за океаном.
Багдасарян привел пример из истории: "Первая и Вторая мировые войны примерно так и выглядели. Европа лежала в разрухе, а Штаты получили максимум дивидендов". Сейчас, по его мнению, повторяется аналогичный сценарий, где благополучие Старого Света сознательно приносится в жертву американским интересам.
Особую опасность политолог видит в распространении радикальных идеологий. "Нынешняя система власти на Украине – это как раковая опухоль, которая будет расширяться на всю Европу", - предупредил он, проводя параллели с веймарским периодом в Германии.
"Что там будет взрываться в Европе? На это проектировщикам мира все равно. Более того, чем больше в Европе будет взрываться, тем больше США от этого выиграют", - резюмировал Багдасарян, подчеркивая циничную логику Запада.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Вардан Багдасарян: России надо использовать методы Сталина для мобилизации и подготовке к войне с Европой" на сайте Украина.ру.
О том, как функционировала система гражданской обороны в СССР в годы Великой Отечественной войны — в интервью "Стоял на бруствере и расстреливал немцев". Александр Полищук о сложных шедеврах 1944 года на Украине.
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Отступление украинских войск за Днепр: Павлив рассказал про планы НАТО и будущее обороны ВСУЗападные аналитики все чаще обсуждают возможность отступления украинских войск за Днепр как единственный способ стабилизировать фронт. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив
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