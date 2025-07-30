https://ukraina.ru/20250730/evropa-stanet-glavnoy-zhertvoy-politolog-bagdasaryan-rasskazal-o-realnykh-planakh-zapada-1066161056.html

Европа станет главной жертвой: политолог Багдасарян рассказал о реальных планах Запада

Европа станет главной жертвой: политолог Багдасарян рассказал о реальных планах Запада - 30.07.2025 Украина.ру

Европа станет главной жертвой: политолог Багдасарян рассказал о реальных планах Запада

Европейские страны рискуют стать главными жертвами в планируемом Западом конфликте с Россией, выполняя роль "расходного материала" в геополитической игре. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, доктор исторических наук, постоянный член Изборского клуба Вардан Багдасарян

2025-07-30T14:22

2025-07-30T14:22

2025-07-30T14:22

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"Европа давно ведет несамостоятельную политику. Она потеряла суверенитет еще после Второй мировой войны", - заявил эксперт, напомнив о последствиях плана Маршалла. По его оценке, современные европейские элиты полностью зависимы от решений, принимаемых за океаном.Багдасарян привел пример из истории: "Первая и Вторая мировые войны примерно так и выглядели. Европа лежала в разрухе, а Штаты получили максимум дивидендов". Сейчас, по его мнению, повторяется аналогичный сценарий, где благополучие Старого Света сознательно приносится в жертву американским интересам.Особую опасность политолог видит в распространении радикальных идеологий. "Нынешняя система власти на Украине – это как раковая опухоль, которая будет расширяться на всю Европу", - предупредил он, проводя параллели с веймарским периодом в Германии.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Вардан Багдасарян: России надо использовать методы Сталина для мобилизации и подготовке к войне с Европой" на сайте Украина.ру.О том, как функционировала система гражданской обороны в СССР в годы Великой Отечественной войны — в интервью "Стоял на бруствере и расстреливал немцев". Александр Полищук о сложных шедеврах 1944 года на Украине.

https://ukraina.ru/20250730/otstuplenie-ukrainskikh-voysk-za-dnepr-pavliv-rasskazal-pro-plany-nato-i-buduschee-oborony-vsu-1066156840.html

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