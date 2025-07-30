Европа станет главной жертвой: политолог Багдасарян рассказал о реальных планах Запада
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Европейские страны рискуют стать главными жертвами в планируемом Западом конфликте с Россией, выполняя роль "расходного материала" в геополитической игре. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, доктор исторических наук, постоянный член Изборского клуба Вардан Багдасарян
"Европа давно ведет несамостоятельную политику. Она потеряла суверенитет еще после Второй мировой войны", - заявил эксперт, напомнив о последствиях плана Маршалла. По его оценке, современные европейские элиты полностью зависимы от решений, принимаемых за океаном.
Багдасарян привел пример из истории: "Первая и Вторая мировые войны примерно так и выглядели. Европа лежала в разрухе, а Штаты получили максимум дивидендов". Сейчас, по его мнению, повторяется аналогичный сценарий, где благополучие Старого Света сознательно приносится в жертву американским интересам.
Особую опасность политолог видит в распространении радикальных идеологий. "Нынешняя система власти на Украине – это как раковая опухоль, которая будет расширяться на всю Европу", - предупредил он, проводя параллели с веймарским периодом в Германии.
"Что там будет взрываться в Европе? На это проектировщикам мира все равно. Более того, чем больше в Европе будет взрываться, тем больше США от этого выиграют", - резюмировал Багдасарян, подчеркивая циничную логику Запада.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Вардан Багдасарян: России надо использовать методы Сталина для мобилизации и подготовке к войне с Европой" на сайте Украина.ру.
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