https://ukraina.ru/20250727/zapadnaya-ukraina-za-minuvshuyu-nedelyu-protesty-sorosyat-i-myatezhnyy-batalon-1066001712.html

Западная Украина за минувшую неделю: протесты "соросят" и мятежный батальон

Западная Украина за минувшую неделю: протесты "соросят" и мятежный батальон - 27.07.2025 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: протесты "соросят" и мятежный батальон

Протесты против ограничения независимости антикоррупционных органов были массовыми только во Львове, откуда в парламент прошла партия "Голос", объединяющая "профессиональных борцов с коррупцией".

2025-07-27T07:05

2025-07-27T07:05

2025-07-27T07:05

западная украина за неделю

эксклюзив

львов

украина

западная украина

трамп и зеленский

владимир зеленский

андрей садовый

верховная рада

сап

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Атака Зеленского на НАБУ и реакция в регионеСразу после принятия с подачи Владимира Зеленского закона об ограничении независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) практически во всех областных центрах Западной Украины прошли акции протеста.Напомним, 22 июля Верховная Рада поддержала законопроект, предусматривающий полный доступ генерального прокурора ко всем делам НАБУ, возможность давать указания детективам НАБУ и в случае невыполнения изменять подследственность. Офис генпрокурора получил полномочия закрывать расследования НАБУ по требованию стороны защиты, а также разрешать споры о подследственности и подписывать подозрения топ-чиновникам. Кроме того, руководитель САП лишался права входить в состав группы прокуроров.Вечером того же дня митинги против этого закона прошли во Львове, Тернополе, Ивано-Франковске, Луцке, Ровно, Хмельницком и Черновцах. В большинстве областных центров это были скорее пикеты из 10–15 человек в центрах городов или на площадях возле областных военных администраций. А вот во Львове возле памятника Тарасу Шевченко собралось несколько сот человек с плакатами "Демократия? Нет, не слышали", "Руки от НАБУ и САП", "Власть — народу", "Украина — не автократия" и т. п.Такой массовый протест именно во Львове никого особо не удивил. Дело в том, что все так называемые антикоррупционные структуры в Украине тесно переплетены с организациями и активистами, живущими на западные гранты — их называют "грантоедами" или "соросятами". У "соросят" и "профессиональных борцов с коррупцией" есть политическое представительство в парламенте — партия "Голос", которая в 2019 году прошла в Верховную Раду именно благодаря голосам львовян.На митинг пришёл и городской голова Львова Андрей Садовый, сам много лет тесно сотрудничающий с разнообразными западными структурами. "Я здесь, потому что здесь есть львовяне. И я горд, что здесь 99% — молодые люди, которым не безразлична судьба родной страны. Я горд за нашу молодёжь", — сказал Андрей Садовый в комментарии журналистам. Выглядело это забавно, поскольку сейчас на Украине мужчины старше 25 лет боятся выйти не то что на акцию протеста — а просто на улицу, где их подстерегают людоловы из ТЦК (территориальный центр комплектования, военкомат — прим.).Достаточно массовые акции на том же месте во Львове прошли и в последующие два дня, причём 24 июля протестующих вдохновило решение Львовского городского совета. Его депутаты приняли обращение, в котором призвали Владимира Зеленского инициировать законодательные изменения, гарантирующие сохранение институциональной независимости НАБУ и САП. Депутаты в ходе обсуждения подчёркивали, что принятый 22 июля закон повредит евроинтеграции Украины.Хотя вечером того же дня Зеленский внёс в Верховную Раду новый законопроект с нормами о возобновлении независимости НАБУ и САП, однако попытку давления на себя президент Украины не простил. Утром 25 июля появилась информация о том, что стражи порядка пришли с обысками в здание Львовского городского совета. Причиной стала закупка окон для домов, повреждённых в результате ракетного удара несколько месяцев назад.В горсовете проведение обысков опровергли, однако признали, что руководителю предприятия "Рембуд" Олегу Полищуку, заместителю главы Франковской районной администрации Ольге Стручуляк и главе Галицкой районной администрации Галине Гладяк вручены подозрения.Если во Львове депутаты выступили против закона, ограничивающего независимость НАБУ и САП, то Тернопольский областной совет на сессии 23 июля высказался в его поддержку. Депутаты проголосовали за обращение, в котором было сказано, что они "поддерживают президента Украины в обороне украинского суверенитета". А председатель облсовета Богдан Бутковский заявил, что протесты "активистов" организованы за деньги."Для меня, как ветерана войны, недопустимо, что кто-то проплачивает каких-то студентов. Тех, кто ходил на митинги против Ирины Фарион, которую убили за украинский язык, и в нецензурной форме высказываются о верховном главнокомандующем страны. Считаю, что мы сами можем управлять собственным государством. С нами будут считаться тогда, когда наши международные партнёры поймут, что мы и сами сможем справиться", — сказал председатель Тернопольского областного совета.Однако благодарности он не дождался ни от Киева, ни от губернатора Тернопольской области Вячеслава Негоды (который вообще не знал о подготовке упомянутого депутатского обращения). Более того, после внесения Зеленским нового законопроекта об антикоррупционных органах как раз решение тернопольских депутатов выглядит антигосударственным. Правда, новых обысков в Тернопольском областном совете пока не было.Мятежный батальон. Львовяне не хотят служить в Ивано-Франковской бригадеЕщё одна акция протеста, которая прошла во Львове 24 июля, осталась почти незамеченной местными СМИ. И дело не столько в её малочисленности — перед входом во Львовскую оперу собралось около двух десятков родителей, жён и детей военнослужащих 215-го батальона территориальной обороны (ТрО), — сколько в специфичности выдвинутых ими требований.Дело в том, что этот батальон, который с момента создания в 2022 году входит в 125-ю Львовскую бригаду ТрО, более года назад прикомандировали к 102-й Ивано-Франковской бригаде ТрО, а теперь планируют окончательно закрепить в составе этого подразделения. Бойцы батальона против такого развития событий, они хотят остаться в составе родной 125-й бригады и надеются, что огласка поможет военному руководству учесть их позицию.О бунте речь пока не идёт, батальон остаётся на фронте, однако позицию его бойцов публично выражают ветераны и волонтёры. В частности, Андрей Огинок, руководитель львовского фонда "Авто ангелы", отправившего сотни автомобилей различным подразделениям ВСУ, назвал ситуацию с 215-м батальоном "примером того, как нельзя обращаться с мотивированными воинами-добровольцами, которые всю великую войну эффективно держат оборону".Огинок опубликовал в социальных сетях обращение военнослужащих батальона, в котором говорится: "Так сложилось, что, отправляясь вроде бы "на слаживание", мы попали в подчинение 102-й бригады. Как будто временно, однако все знают — нет ничего более вечного, чем временное. С тех пор, уже больше года, ребята собственными силами, к сожалению, жизнями, прикрывают дыры 102-й бригады. Без права принимать самостоятельные решения, под моральным давлением и постоянными препятствиями в любых инициативах. Вместо некогда сплочённого коллектива, где большинство были как родные, мы стали просто "боевыми единицами" без права голоса. Недавно 102-я бригада решила, что имеет исключительное право не просто распоряжаться судьбой бойцов 125-й бригады, а вообще прекратить существование 215-го бата как такового, всячески препятствуя обновлению, разделяя его на куски"."Мы, бойцы 215-го батальона 125-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, требуем вмешательства в ситуацию со стороны руководства Вооружённых сил Украины! Учитывая все заслуги батальона при защите территориальной целостности Украины, просим сохранить наш 215-й батальон и дать возможность продолжить службу в составе 125-й бригады!" — сказано в обращении.А бывший военнослужащий 215-го батальона Артур Дронь уже от своего имени написал в социальных сетях: "Если комбригу 102-й бригады так хочется усилить кем-то свои позиции, то он может надеть бронежилет и отправиться к своим пехотинцам. Он неплохо поднял бы ребятам боевой дух. А пытаться вырвать людей из батальона или батальон из бригады, присоединить к своему подразделению бойцов другого в этой ситуации — это пренебрежение и чужими военнослужащими, и своими. Ведь пока солдаты 102-й бригады героически защищают нас с вами, командование играет в рабовладельцев".Ещё один бывший военнослужащий, а ныне львовский журналист Виктор Бищук, входящий в Общественный антикоррупционный совет при Министерстве обороны Украины, отметил, что речь идёт о десятках военных, которые добровольцами пришли именно во Львовскую 125-ю бригаду. "По меньшей мере подло решать судьбу бойцов без их ведома и согласования. Это подрывает доверие к самой идее добровольного рекрутинга. Не говорю уже о моральном духе бойцов", — заявил он."Очевидно желание командования другой бригады усилиться опытными бойцами, которые уже около года доказывают эффективность именно в этой полосе ответственности. Но делать это за счёт 125-й бригады, которая должна увеличиваться, исходя из новых задач, — сомнительно. Причём делают это, показательно игнорируя мнение самих бойцов. Иногда эта показательность переходит в настоящее глумление", — отметил Бищук.В командовании Сил территориальной обороны на эти упрёки отреагировали специфически. "Решение о расформировании или, наоборот, создании новых подразделений либо их подчинении принимают исключительно главнокомандующий и Генеральный штаб. По состоянию на данный момент никакой официальной информации о расформировании 215-го батальона нам не поступало. А слухи из соцсетей мы не комментируем", — отметили в отделе коммуникации командования Сил ТрО. При этом об официальной передаче батальона в состав другой бригады в комментарии ничего не сказано.Львовские журналисты обратились в Генеральный штаб с официальным запросом о комментарии по поводу будущего 215-го батальона 125-й Львовской бригады, однако никакого ответа до сих пор не получили. Также хранят молчание командиры обеих бригад и самого батальона. Однако переход протеста из социальных сетей на улицы Львова — пусть пока не в лице бойцов, а только их родственников — свидетельствует о том, что замолчать ситуацию не удастся.Читайте также: Западная Украина за минувшую неделю: реанимация "Галицкого проекта"

https://ukraina.ru/20250726/svinopasov-i-grechkoseev-ne-sprashivali-chto-pokazal-bunt-zelenskogo-protiv-nabu-1065953279.html

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эксклюзив, львов, украина, западная украина, трамп и зеленский, владимир зеленский, андрей садовый, верховная рада, сап, набу