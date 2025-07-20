https://ukraina.ru/20250720/zapadnaya-ukraina-za-minuvshuyu-nedelyu-reanimatsiya-galitskogo-proekta-1065570178.html

Западная Украина за минувшую неделю: реанимация "Галицкого проекта"

Западная Украина за минувшую неделю: реанимация "Галицкого проекта" - 20.07.2025 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: реанимация "Галицкого проекта"

В Галичине заявляют, что должны диктовать политику на национальном уровне "в контексте государственности", поскольку галичане "более христианские, украиноязычные, и очень много военных из региона на фронте".

2025-07-20T06:55

2025-07-20T06:55

2025-07-20T11:05

западная украина за неделю

эксклюзив

украина

венгрия

киев

руслан марцинкив

виктор орбан

андрей билецкий

"за будущее"

верховная рада

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"Галицкий политический проект" снова поднимает головуВ истории современной Украины существовал ряд политических проектов, которые начинались на территории Галичины (речь идет о Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях, хотя в их составе также есть земли исторических Волыни и Подолья). Один из них даже имеет соответствующее название – Украинская Галицкая партия (УГП). Наиболее успешным из этих проектов была созданная во Львове партия "Свобода"* (на момент основания – Социал-национальная партия Украины), которая на некоторое время даже стала игроком общенационального уровня.Однако после начала вооруженного конфликта партии с выраженным региональным имиджем были вынуждены стать еще большими патриотами, чем политические силы с центрами в Киеве – это касается и упомянутой УГП, и партии "Родное Закарпатье". Любые заявления о региональной идентичности, особенно галицкой (она наиболее устойчива на Западной Украине), немедленно вызывали обвинения в "сепаратизме", причем звучали они как из центра, так и от местных "профессиональных патриотов". Однако сейчас, когда в стране повеяло выборами, ситуация, похоже, изменилась.В прошлый уикенд городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив дал большое интервью киевской журналистке Наталье Мосейчук**. В нём политик заявил о том, что галичанин должен стать президентом Украины, потому что представители региона больше других принимают участие в боевых действиях, а раньше были основой "майданов".На протяжении минувшей недели эту часть интервью активно цитировала региональная пресса, а Марцинкив подтверждал свои утверждения в эфире местных телеканалов. Никаких претензий к мэру не появилось, то есть речь идет о спланированной кампании. Не исключено, что из условного "галицкого кандидата" будут лепить "спойлера" для соперников Владимира Зеленского на президентских выборах.Итак, когда Наталья Мосейчук попросила Марцинкива объяснить его фразу "мы уже не провинция, а город, диктующий определенные смыслы украинскому государству, и это будет, в том числе, и в политической борьбе", мэр Ивано-Франковска заявил: "Меня откровенно раздражает, почему нет президента-галичанина. Или, скажем, Галичина не имеет такого сильного мнения. Мне кажется, что время приходит, когда именно Запад Украины должен продуцировать больше смыслов для всей Украины. Потому что мы надежный тыл, мы несем такие смыслы: мы более религиозны, более привержены украинскому языку… Мне кажется, что это Украине нужно".Он подчеркнул, что религиозность и языковая идентичность – уникальное предложение западных регионов для всей страны. Однако на вопрос, измеряется ли патриотизм языком и религиозностью, Марцинкив ответил уклончиво. По мнению мэра, галичане больше, чем представители других регионов, принимали участие в боевых действиях и "майданах"."Одни из первых – именно Ивано-Франковск, Ивано-Франковская область. В 2004 году мы отправляли молодёжь в Киев, чтобы Киев поднялся", – сказал он. Марцинкив также связал религиозность с языковой политикой, заявив: "Пока страна вся не перейдет на украинский язык, у нас будут проблемы с нашим врагом".Резонанс своего интервью Руслан Марцинкив прокомментировал 18 июля в эфире местного телеканала "Башня". В первую очередь, политик отрицал своё желание баллотироваться в Верховную Раду, депутатом которой он был в 2012–2014 годах от партии "Свобода"."Я не рассматривал этот вариант для себя лично и вообще не рассматриваю амбиции президентские или в отношении Верховной Рады. О выборах и том, что я упоминал в интервью, сейчас рано говорить. Но повторю мнение, что Ивано-Франковск и вообще Галичина должны больше влиять на политику Украины. Потому что мы более христианские, украиноязычные, очень много военных из наших регионов на фронте, поэтому мы должны больше диктовать политику в стране в контексте государственности", – заявил он.Местные комментаторы не исключают, что громкие заявления Марцинкива – это его претензия на лидерство в новом политическом проекте, который сейчас создают бизнес-партнер олигарха Игоря Коломойского**, совладелец курорта "Буковель" и лидер партии "За будущее" Игорь Палица, а также главный спонсор партии "Свобода", львовский бизнесмен Игорь Кривецкий.Последний давно недоволен деятельностью "Свободы" и её формального лидера Олега Тягнибока в частности. Поэтому Кривецкий решил вывести из этой партии "ликвидные активы", прежде всего, мэров Ивано-Франковска, Тернополя и Хмельницкого, и "вложить" их в совместный проект с Палицей. Новая политическая сила, по информации инсайдеров, будет называться "Украина превыше всего", и сейчас ее "совладельцы" согласовывают ее идеологемы.Однако будет ли она позиционироваться как "галицкая партия", пока сказать трудно – ведь Игорь Палица является уроженцем Волыни, а давние конфликты между галичанами и волынянами не менее ожесточённые, чем между "донецкими" и "днепропетровскими".В Закарпатье пытались сжечь венгерскую церковьВенгерско-украинский конфликт, усилившийся из-за смерти принудительно мобилизованного закарпатского венгра, имевшего двойное гражданство, на минувшей неделе набрал новые обороты. В приграничном с Венгрией селе на Закарпатье пытались сжечь венгерскую церковь, а официальный Будапешт впервые в истории ввел санкции в отношении украинских военных – трёх представителей командования Сухопутных войск Украины – из-за смерти упомянутого мобилизованного венгра.Во вторник, 15 июля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Европейский Союз остановить мобилизацию на Украине и ввести санкции против украинских военных, ответственных за смерть сразу после мобилизации Йосифа Шебештеня, закарпатского венгра, у которого было гражданство Украины и Венгрии."Нельзя говорить о готовности Украины к членству в Европейском Союзе, а на следующий день хоронить людей, которых забивают до смерти во время принудительной мобилизации", – сказал Орбан в интервью изданию Origo.Он добавил, что знает количество погибших и сирот в семьях закарпатских венгров, и призвал Европейский союз вмешаться и остановить практику принудительной мобилизации на Украине. "Недопустимо, чтобы людей забивали до смерти в стране, находящейся в состоянии войны, и если жертвой является гражданин страны – члена ЕС, Брюссель не может молчать", – подытожил политик.В тот же день Орбан написал в социальных сетях, что на заседании Совета ЕС Венгрия поднимет вопрос о включении в санкционные списки Европейского союза украинских военных за "нарушение прав человека", в том числе в связи со смертью Йосифа Шебештеня. В Брюсселе на это никак не отреагировали, а вот ответ Киева оказался асимметричным.Вечером 16 июля украинские пограничники, дежурившие на заставе рядом с селом Паладь-Комаровцы, заметили огонь рядом с местной венгерской церковью. Они вызвали пожарных, те немедленно прибыли на место происшествия с тремя единицами техники. Благодаря этому огонь не распространился дальше, хотя двери храма получили значительные повреждения. При этом на стенах храма были обнаружены надписи "Мадьяр на ножи!" и "Мадьяры, вон!" Напомним, лозунг "Мадьяр на ножи!" ранее неоднократно скандировали на своих мероприятиях на Закарпатье украинские националистические организации, в частности, "Карпатская Сечь".Утром на следующий день полиция сообщила: "На месте работала следственно-оперативная группа, которая выяснила, что на территорию храма проник неустановленный человек и поджёг входную дверь, а на фасаде здания черной краской сделал надпись, направленную на разжигание национальной и религиозной розни. Открыто уголовное производство по признакам правонарушений, предусмотренных статьями 161 (нарушение равноправия граждан) и 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование".В свою очередь, Виктор Орбан 17 июля разместил в социальных сетях фото церкви с антивенгерской надписью, добавив: "Подожгли церковь в Закарпатье, а на стене написали: "Мадьяр на ножи!" Принудительная мобилизация, убийства, поджоги церквей, подстрекательство, устрашение. Все это происходит с нашим народом, венграми, на Закарпатье. Мы этого не допустим, вы можете на нас рассчитывать!"В тот же день заместитель министра иностранных дел Венгрии Левенте Мадяр вызвал посла Украины Фёдора Шандора, а после разговора с ним проинформировал: "Я сообщил, что венгерское правительство ожидает немедленного и эффективного расследования дела, ареста и наказания виновных, а также четкого заявления о том, что украинские власти не потерпят никаких провокаций на этнической почве, подстрекательства к ненависти или запугивания в Закарпатье".Общество венгерской культуры Закарпатья (КМКС) и Демократический союз венгров Украины выступили с общим заявлением, в котором решительно осудили повреждение церкви и подчеркнули, что это далеко не первый антивенгерский инцидент в Закарпатье. Однако губернатор края Мирослав Билецкий слов для осуждения не нашел, а лишь призвал население "сохранять покой и не поддаваться на очевидные провокации"."Это – очередная попытка дестабилизации ситуации в приграничном регионе. Враг стремится посеять рознь, создать иллюзию межнационального конфликта и дискредитировать Украину как демократическое и многонациональное государство. Основная цель этих действий – расшатать общественное единство, взорвать нашу сплоченность в борьбе за победу", – говорится в обращении Билецкого.Не исключено, что Мирослав Билецкий в скором времени может оказаться в санкционных списках Венгрии. Ведь вечером 17 июля глава МИД этой страны Петер Сийярто объявил о введении санкций в отношении начальника управления персонала командования Сухопутных войск ВСУ полковника Виталия Ткаченко, командующего оперативным командованием "Запад" бригадного генерала Владимира Шведюка и руководителя Департамента мобилизации Министерства обороны Украины полковника Романа Юзвенко. Всех троих Будапешт считает ответственными за смерть Йосифа Шебештеня.Кроме того, Сийярто предостерёг Киев от дальнейшего обострения отношений между странами. Он напомнил, что Венгрия является главным маршрутом поставок на Украину европейской электроэнергии и газа. "Украина столкнётся с действительно серьезными проблемами, если эти отношения будут заморожены", – подчеркнул глава венгерской дипломатии.Однако вряд ли на эту угрозу в Киеве отреагируют серьезно. Ведь 18 июля Венгрия поддержала введение нового пакета санкций ЕС против России, несмотря на то что венгерские компании зарабатывают на транзите российского газа на Украину.* деятельность организации запрещена на территории РФ** внесён в РФ в список экстремистов и террористовЧитайте также: Западная Украина за минувшую неделю: убитый венгр и четвероногие жертвы мобилизации

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эксклюзив, украина, венгрия, киев, руслан марцинкив, виктор орбан, андрей билецкий, "за будущее", верховная рада, ес