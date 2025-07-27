https://ukraina.ru/20250727/1065963413.html

Игорь Иваненко: Если Молдавия сумеет поглотить Приднестровье, Украине от этого будет только хуже

Игорь Иваненко: Если Молдавия сумеет поглотить Приднестровье, Украине от этого будет только хуже - 27.07.2025 Украина.ру

Игорь Иваненко: Если Молдавия сумеет поглотить Приднестровье, Украине от этого будет только хуже

России надо объективно оценивать ситуацию вокруг молдавского региона и продвигать свои интересы за счет противоречий между другими его государствами, чтобы Приднестровье сохраняло свою устойчивость, считает политолог, эксперт Института русского зарубежья, специалист по вопросам Молдавии и Приднестровья Игорь Иваненко

2025-07-27T07:30

2025-07-27T07:30

2025-07-27T07:30

интервью

молдавия

приднестровье

игорь иваненко

россия

ес

нато

служба внешней разведки

энергетика

выборы

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Игорь, за последнее время в Молдавии произошло несколько событий (активизация переговоров о вступлении республики в Евросоюз и наделение Совета безопасности при президенте неограниченными полномочиями), которые ряд экспертов расценили как подготовку Кишинева к крупной провокации в отношении Приднестровья. Что об этом думаете вы?- Все эти события следует рассматривать в контексте внутренней молдавской политики.В республике приближаются судьбоносные парламентские выборы, от которых будут зависеть конфигурация всех органов власти, включая Генпрокуратуру и Центробанк. На этом фоне переговоры по поводу вступления Молдавии в ЕС – это фантом. Все прекрасно понимают, что республика лишь на сотые доли процентов соответствует критериям этой организации. О реальном вступлении в объединение быть не может.Кстати, в соседней Болгарии похожие трагикомические события разворачиваются по поводу введения евро с января 2026 года. Евросоюз делает массу преференций для Болгарии, которая тоже не соответствует многим его критериям просто потому, что Брюсселю нужен пиар. И этот пиар будет обеспечен за счет Болгарии, а не за счет Молдавии.Тем не менее, для Санду важно, чтобы во внутреннем медиапространстве публиковались материалы о том, что Кишинев проводит переговоры о вступлении в Евросоюз, которое совсем скоро произойдет. Это вызовет у избирателя определенные надежды и желание проголосовать за правящую партию PAS, у которой электоральная ситуация сейчас не из простых.Что касается совета безопасности, то это связано с тем, что внутри самой правящей партии идут непростые процессы. Какие-то люди впали в немилость Санду, их убирают из проходной части списка. Поэтому она пытается и дисциплинировать президентскую партию за счет усиления роли президента, и подстраховывается на случай, если произойдет переформатирование парламента.Скорее всего, оно произойдет. Такого монопартийного состава правительства и абсолютного большинства в парламенте у Санду не будет, несмотря на все уловки и махинации. Поэтому она будет усиливать президентскую власть за счет поправок в законодательство. В истории постсоветской Молдавии это будет уже второй случай, когда президент, обладающий церемониальными полномочиями, сумел, несмотря на это, монополизировать власть.Первый случай был с Ворониным в середине 2000х годов. Мы тогда надеялись, что он конвертирует свою фактическую власть в урегулирование приднестровского конфликта и во вступление в Союзное российско-белорусское государство. Но он свои предвыборные обещания не сдержал.Таким образом, Санду сейчас – это "Воронин-2". Именно с точки зрения построения президентской власти.- С чем же, в таком случае, было связано с заявление СВР о том, что НАТО готовит Молдавию к прямому военному столкновению с Россией, если Санду сейчас занята исключительно предвыборной повесткой?- У разведчиков своя кухня. Нельзя исключать, что молдавские коллеги СВР слишком увлеклись дружбой с украинской разведкой. Скажем, когда произошел скандал с концертом Меладзе в Кишиневе, в СМИ была утечка, что чуть ли Ермак дает разрешения относительно того, кому можно посещать Молдавию, а кому – нет. То есть, может быть, кто-то в молдавском руководстве начал себе слишком много позволять, и его решили таким образом дисциплинировать.- А за счет чего нам удается обеспечивать безопасность Приднестровья, несмотря на украинскую войну и тяжелую ситуацию в Молдавии?- Россия сейчас находится в ситуации, когда у нее самые слабые рычаги воздействия на ситуацию в регионе. Стороны, которые вовлечены в эти процессы, это чувствуют. Но в каких-то катастрофических сценариях по Приднестровью не заинтересованы сами стороны. И не нужно считать, что в отношениях между Молдавией и Украиной нет никаких противоречий.Молдавия не заинтересована в том, чтобы Украина самостоятельно заходила в Приднестровье. Причем Кишинев официально отвергал слухи о том, что киевский режим ведет с ним переговоры о доступе к складу в Колбасном (хотя Украина могла бы спокойно зайти туда). При этом Киев тоже не заинтересована в установлении полного молдавского контроля над Приднестровьем. Это в объективных интересах украинского государства вне зависимости от того, кто сейчас находится у власти.Достаточно вспомнить, что как раз во время воронинского потепления между Россией и Молдавией Кучма всячески мешал Кишиневу установить полный контроль над Приднестровьем. Порошенко*, несмотря на то, что вводил против Приднестровья блокадные меры, тоже не доводил ситуацию до абсолюта. Почему? Потому что усиление Молдавии за счет Приднестровья может вызвать сложные и непредсказуемые процессы для самой Украины.Там очень непростая ситуация на юге Бессарабии – фактически эксклавном регионе Одесской области. Аккерман и Измаил имеют опыт нахождения в составе Молдавского Княжества и в составе Румынии.И потом, в Приднестровье проживает около 500 тысяч человек. Война в ПМР может привести к гуманитарной катастрофе, а ситуация в Одесской области и так непростая.То есть России надо объективно оценивать ситуацию вокруг региона и продвигать свои интересы за счет противоречий между другими его государствами, чтобы ПМР сохраняла свою устойчивость. Это единственное, что можно сделать на данном этапе.- Тогда зачем же Санду душит Приднестровье экономически?- Это тоже вопросы, связанные с избирательной кампанией.Санду находится в непростой политической ситуации, потому что ей нужно доказывать лидерство и политическую благонадежность для своего еврооптимистического электората. Во многом это унионистский электорат, настроенный на максимальное сближение с Румынией вплоть до поглощения. При этом у Санду есть конкуренты не только слева (пророссийские политики социал-демократического плана), но есть и справа.Они тоже выступают за унионизм, вступление в ЕС, но при этом говорят, что Санду коррумпирована и недостаточно пытается усмирить Приднестровье, поскольку одновременно втянута в экономические схемы с условным "Шерифом". Поэтому Санду нужно для своего ядерного электората показывать непримиримость.Конечно же, есть и механизм давления на Приднестровье, чтобы оно делало уступки в плане определения статуса региона, нахождения на территории региона российских войск и экономической инфраструктуры. Напомню, что там два крупных предприятия находятся в российской собственности – Днестровская ГРЭС (крупнейший производитель электроэнергии в бывшей Молдавской ССР) и Рыбницкий металлургический завод.Неудивительно, что накануне парламентских выборов Санду актуализирует эту тему, чтобы показать, какой она борец с сепаратизмом.- Сможет ли она заиграться в выборы до такой степени, что задушит Приднестровье?- Конечно, ситуация в республике очень тяжелая. У меня там продолжают жить родственники и друзья. Они говорят, что прошлый отопительный сезон был пройден с большим трудом. Если в этом году ситуация повторится, то последствия предсказать будет сложно.При этом молдавские власти тоже действуют во вред себе. Их поведение экономически нерационально. Отказываясь от приднестровской электроэнергии в попытках удушения Тирасполя, Молдавия увеличивает стоимость электроэнергии на внутреннем рынке. Это бьет по авторитету самих властей.Кстати, если в прошлом году молдавские власти действовали так, потому что впереди у них были две серьезнейшие избирательные кампании, то новый отопительный сезон начнется после того, как избирательная кампания закончится. И возможно, в следующем правительстве будут люди, менее настроенные на то, чтобы выполнять все прихоти госпожи президента.На это тоже есть надежда.- Вы уверены, что там не повторится сценарий Донбасса, когда мы надеялись на прагматическое сотрудничество, в том числе на коррупционные связи, а в итоге все закончилось войной?- Уверенным в этом быть нельзя. Но мне кажется, что молдавские власти, в отличие от украинских, больше склонны к лавированию и к тому, чтобы не доходить до крайностей. Все-таки Молдавии удалось решить проблему Гагаузии, там не дошло до прямого столкновения. Да, там постоянно вспыхивают конфликты, но это происходит в рамках словесной полемики.- А для Запада Приднестровье имеет геополитическую ценность в качестве удобного плацдарма для установления контроля над Одессой?- Во-первых, сама Молдавия слишком маленькая, чтобы рассматривать ее как удобный плацдарм. Во-вторых, в Румынии уже началось строительство крупнейшей авиабазы НАТО в черноморском бассейн. Поэтому не думаю, что американцам понадобится еще какая-то инфраструктура на территории Молдавии.Тем более, НАТО немонолитен. И в самой Молдавии очень сильны интересы Франции. И некоторые действия Санду нужно рассматривать как часть ее сотрудничество с Макроном. К тому же, Париж рассматривает Молдавию как франкофонскую страну. В свое время именно Франция и Италия как романские страны были главными адвокатами Румынии во время ее вступления в Евросоюз, которое было очень непростым из-за территориальных споров Бухареста с Венгрией.При этом в Румынии французам приходится конкурировать с немцами и американцами. А вот в Молдавии им посвободнее. В частности, они смогли продать молдаванам старый радар, который сейчас стоит в аэропорту Кишинева. Для них это было выгодной сделкой.То есть речь не идет о продвижении всего НАТО к Одессе, а о конкретных интересах Франции. При этом французов больше интересует военно-техническое сотрудничество, когда за счет своей антироссийской риторики они могут реализовать какие-то контракты на поставку своих вооружений.- Возрастут или ослабнут угрозы для Приднестровья по мере нашего продвижения на украинском фронте?- Пока это вопрос о том, будет ли кто-то готов воевать за Молдавию. Даже Румыния говорит о том, что не хочет вступать в открытый конфликт с Россией. При этом сама Молдавия – не такая уж крупная военно-политическая величина. Внутри республики полно противоречий. Да и в Гагаузии и на севере страны сильны пророссийские настроения.* Признан в РФ террористом и экстремистомТакже по теме - в интервью Михаила Амерберга: Скоро у Молдавии появится свой "Турчинов", который сможет начать "АТО" в Приднестровье

https://ukraina.ru/20210926/1032327063.html

https://ukraina.ru/20250423/pokhischenie-sudi-svyaz-s-budanovym-esche-odin-ukrainsko-moldavskiy-shpion-byl-poyman-v-rf-1062704063.html

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интервью, молдавия, приднестровье, игорь иваненко, россия, ес, нато, служба внешней разведки , энергетика, выборы, румыния, франция