Игорь Иваненко: Если Молдавия сумеет поглотить Приднестровье, Украине от этого будет только хуже - 27.07.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250727/1065963413.html
Игорь Иваненко: Если Молдавия сумеет поглотить Приднестровье, Украине от этого будет только хуже
Игорь Иваненко: Если Молдавия сумеет поглотить Приднестровье, Украине от этого будет только хуже - 27.07.2025 Украина.ру
Игорь Иваненко: Если Молдавия сумеет поглотить Приднестровье, Украине от этого будет только хуже
России надо объективно оценивать ситуацию вокруг молдавского региона и продвигать свои интересы за счет противоречий между другими его государствами, чтобы Приднестровье сохраняло свою устойчивость, считает политолог, эксперт Института русского зарубежья, специалист по вопросам Молдавии и Приднестровья Игорь Иваненко
2025-07-27T07:30
2025-07-27T07:30
интервью
молдавия
приднестровье
игорь иваненко
россия
ес
нато
служба внешней разведки
энергетика
выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/0b/1040720949_69:21:850:460_1920x0_80_0_0_f0970ca67b617b0ba3dadc5a1d83f085.jpg
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Игорь, за последнее время в Молдавии произошло несколько событий (активизация переговоров о вступлении республики в Евросоюз и наделение Совета безопасности при президенте неограниченными полномочиями), которые ряд экспертов расценили как подготовку Кишинева к крупной провокации в отношении Приднестровья. Что об этом думаете вы?- Все эти события следует рассматривать в контексте внутренней молдавской политики.В республике приближаются судьбоносные парламентские выборы, от которых будут зависеть конфигурация всех органов власти, включая Генпрокуратуру и Центробанк. На этом фоне переговоры по поводу вступления Молдавии в ЕС – это фантом. Все прекрасно понимают, что республика лишь на сотые доли процентов соответствует критериям этой организации. О реальном вступлении в объединение быть не может.Кстати, в соседней Болгарии похожие трагикомические события разворачиваются по поводу введения евро с января 2026 года. Евросоюз делает массу преференций для Болгарии, которая тоже не соответствует многим его критериям просто потому, что Брюсселю нужен пиар. И этот пиар будет обеспечен за счет Болгарии, а не за счет Молдавии.Тем не менее, для Санду важно, чтобы во внутреннем медиапространстве публиковались материалы о том, что Кишинев проводит переговоры о вступлении в Евросоюз, которое совсем скоро произойдет. Это вызовет у избирателя определенные надежды и желание проголосовать за правящую партию PAS, у которой электоральная ситуация сейчас не из простых.Что касается совета безопасности, то это связано с тем, что внутри самой правящей партии идут непростые процессы. Какие-то люди впали в немилость Санду, их убирают из проходной части списка. Поэтому она пытается и дисциплинировать президентскую партию за счет усиления роли президента, и подстраховывается на случай, если произойдет переформатирование парламента.Скорее всего, оно произойдет. Такого монопартийного состава правительства и абсолютного большинства в парламенте у Санду не будет, несмотря на все уловки и махинации. Поэтому она будет усиливать президентскую власть за счет поправок в законодательство. В истории постсоветской Молдавии это будет уже второй случай, когда президент, обладающий церемониальными полномочиями, сумел, несмотря на это, монополизировать власть.Первый случай был с Ворониным в середине 2000х годов. Мы тогда надеялись, что он конвертирует свою фактическую власть в урегулирование приднестровского конфликта и во вступление в Союзное российско-белорусское государство. Но он свои предвыборные обещания не сдержал.Таким образом, Санду сейчас – это "Воронин-2". Именно с точки зрения построения президентской власти.- С чем же, в таком случае, было связано с заявление СВР о том, что НАТО готовит Молдавию к прямому военному столкновению с Россией, если Санду сейчас занята исключительно предвыборной повесткой?- У разведчиков своя кухня. Нельзя исключать, что молдавские коллеги СВР слишком увлеклись дружбой с украинской разведкой. Скажем, когда произошел скандал с концертом Меладзе в Кишиневе, в СМИ была утечка, что чуть ли Ермак дает разрешения относительно того, кому можно посещать Молдавию, а кому – нет. То есть, может быть, кто-то в молдавском руководстве начал себе слишком много позволять, и его решили таким образом дисциплинировать.- А за счет чего нам удается обеспечивать безопасность Приднестровья, несмотря на украинскую войну и тяжелую ситуацию в Молдавии?- Россия сейчас находится в ситуации, когда у нее самые слабые рычаги воздействия на ситуацию в регионе. Стороны, которые вовлечены в эти процессы, это чувствуют. Но в каких-то катастрофических сценариях по Приднестровью не заинтересованы сами стороны. И не нужно считать, что в отношениях между Молдавией и Украиной нет никаких противоречий.Молдавия не заинтересована в том, чтобы Украина самостоятельно заходила в Приднестровье. Причем Кишинев официально отвергал слухи о том, что киевский режим ведет с ним переговоры о доступе к складу в Колбасном (хотя Украина могла бы спокойно зайти туда). При этом Киев тоже не заинтересована в установлении полного молдавского контроля над Приднестровьем. Это в объективных интересах украинского государства вне зависимости от того, кто сейчас находится у власти.Достаточно вспомнить, что как раз во время воронинского потепления между Россией и Молдавией Кучма всячески мешал Кишиневу установить полный контроль над Приднестровьем. Порошенко*, несмотря на то, что вводил против Приднестровья блокадные меры, тоже не доводил ситуацию до абсолюта. Почему? Потому что усиление Молдавии за счет Приднестровья может вызвать сложные и непредсказуемые процессы для самой Украины.Там очень непростая ситуация на юге Бессарабии – фактически эксклавном регионе Одесской области. Аккерман и Измаил имеют опыт нахождения в составе Молдавского Княжества и в составе Румынии.И потом, в Приднестровье проживает около 500 тысяч человек. Война в ПМР может привести к гуманитарной катастрофе, а ситуация в Одесской области и так непростая.То есть России надо объективно оценивать ситуацию вокруг региона и продвигать свои интересы за счет противоречий между другими его государствами, чтобы ПМР сохраняла свою устойчивость. Это единственное, что можно сделать на данном этапе.- Тогда зачем же Санду душит Приднестровье экономически?- Это тоже вопросы, связанные с избирательной кампанией.Санду находится в непростой политической ситуации, потому что ей нужно доказывать лидерство и политическую благонадежность для своего еврооптимистического электората. Во многом это унионистский электорат, настроенный на максимальное сближение с Румынией вплоть до поглощения. При этом у Санду есть конкуренты не только слева (пророссийские политики социал-демократического плана), но есть и справа.Они тоже выступают за унионизм, вступление в ЕС, но при этом говорят, что Санду коррумпирована и недостаточно пытается усмирить Приднестровье, поскольку одновременно втянута в экономические схемы с условным "Шерифом". Поэтому Санду нужно для своего ядерного электората показывать непримиримость.Конечно же, есть и механизм давления на Приднестровье, чтобы оно делало уступки в плане определения статуса региона, нахождения на территории региона российских войск и экономической инфраструктуры. Напомню, что там два крупных предприятия находятся в российской собственности – Днестровская ГРЭС (крупнейший производитель электроэнергии в бывшей Молдавской ССР) и Рыбницкий металлургический завод.Неудивительно, что накануне парламентских выборов Санду актуализирует эту тему, чтобы показать, какой она борец с сепаратизмом.- Сможет ли она заиграться в выборы до такой степени, что задушит Приднестровье?- Конечно, ситуация в республике очень тяжелая. У меня там продолжают жить родственники и друзья. Они говорят, что прошлый отопительный сезон был пройден с большим трудом. Если в этом году ситуация повторится, то последствия предсказать будет сложно.При этом молдавские власти тоже действуют во вред себе. Их поведение экономически нерационально. Отказываясь от приднестровской электроэнергии в попытках удушения Тирасполя, Молдавия увеличивает стоимость электроэнергии на внутреннем рынке. Это бьет по авторитету самих властей.Кстати, если в прошлом году молдавские власти действовали так, потому что впереди у них были две серьезнейшие избирательные кампании, то новый отопительный сезон начнется после того, как избирательная кампания закончится. И возможно, в следующем правительстве будут люди, менее настроенные на то, чтобы выполнять все прихоти госпожи президента.На это тоже есть надежда.- Вы уверены, что там не повторится сценарий Донбасса, когда мы надеялись на прагматическое сотрудничество, в том числе на коррупционные связи, а в итоге все закончилось войной?- Уверенным в этом быть нельзя. Но мне кажется, что молдавские власти, в отличие от украинских, больше склонны к лавированию и к тому, чтобы не доходить до крайностей. Все-таки Молдавии удалось решить проблему Гагаузии, там не дошло до прямого столкновения. Да, там постоянно вспыхивают конфликты, но это происходит в рамках словесной полемики.- А для Запада Приднестровье имеет геополитическую ценность в качестве удобного плацдарма для установления контроля над Одессой?- Во-первых, сама Молдавия слишком маленькая, чтобы рассматривать ее как удобный плацдарм. Во-вторых, в Румынии уже началось строительство крупнейшей авиабазы НАТО в черноморском бассейн. Поэтому не думаю, что американцам понадобится еще какая-то инфраструктура на территории Молдавии.Тем более, НАТО немонолитен. И в самой Молдавии очень сильны интересы Франции. И некоторые действия Санду нужно рассматривать как часть ее сотрудничество с Макроном. К тому же, Париж рассматривает Молдавию как франкофонскую страну. В свое время именно Франция и Италия как романские страны были главными адвокатами Румынии во время ее вступления в Евросоюз, которое было очень непростым из-за территориальных споров Бухареста с Венгрией.При этом в Румынии французам приходится конкурировать с немцами и американцами. А вот в Молдавии им посвободнее. В частности, они смогли продать молдаванам старый радар, который сейчас стоит в аэропорту Кишинева. Для них это было выгодной сделкой.То есть речь не идет о продвижении всего НАТО к Одессе, а о конкретных интересах Франции. При этом французов больше интересует военно-техническое сотрудничество, когда за счет своей антироссийской риторики они могут реализовать какие-то контракты на поставку своих вооружений.- Возрастут или ослабнут угрозы для Приднестровья по мере нашего продвижения на украинском фронте?- Пока это вопрос о том, будет ли кто-то готов воевать за Молдавию. Даже Румыния говорит о том, что не хочет вступать в открытый конфликт с Россией. При этом сама Молдавия – не такая уж крупная военно-политическая величина. Внутри республики полно противоречий. Да и в Гагаузии и на севере страны сильны пророссийские настроения.* Признан в РФ террористом и экстремистомТакже по теме - в интервью Михаила Амерберга: Скоро у Молдавии появится свой "Турчинов", который сможет начать "АТО" в Приднестровье
https://ukraina.ru/20210926/1032327063.html
https://ukraina.ru/20250423/pokhischenie-sudi-svyaz-s-budanovym-esche-odin-ukrainsko-moldavskiy-shpion-byl-poyman-v-rf-1062704063.html
молдавия
приднестровье
россия
румыния
франция
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/0b/1040720949_140:0:775:476_1920x0_80_0_0_f50cb20b388135ad0a2b91b01b919d4c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, молдавия, приднестровье, игорь иваненко, россия, ес, нато, служба внешней разведки , энергетика, выборы, румыния, франция
Интервью, Молдавия, Приднестровье, Игорь Иваненко, Россия, ЕС, НАТО, Служба внешней разведки , энергетика, выборы, Румыния, Франция

Игорь Иваненко: Если Молдавия сумеет поглотить Приднестровье, Украине от этого будет только хуже

07:30 27.07.2025
 
© Игорь ИваненкоИгорь Иваненко интервью
Игорь Иваненко интервью
© Игорь Иваненко
Читать в
ДзенTelegram
Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
России надо объективно оценивать ситуацию вокруг молдавского региона и продвигать свои интересы за счет противоречий между другими его государствами, чтобы Приднестровье сохраняло свою устойчивость, считает политолог, эксперт Института русского зарубежья, специалист по вопросам Молдавии и Приднестровья Игорь Иваненко
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
- Игорь, за последнее время в Молдавии произошло несколько событий (активизация переговоров о вступлении республики в Евросоюз и наделение Совета безопасности при президенте неограниченными полномочиями), которые ряд экспертов расценили как подготовку Кишинева к крупной провокации в отношении Приднестровья. Что об этом думаете вы?
- Все эти события следует рассматривать в контексте внутренней молдавской политики.
Игорь Иваненко - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
26 сентября 2021, 12:23
Игорь Иваненко: кто онИсторик, политолог, кандидат политических наук, эксперт Института Русского зарубежья
В республике приближаются судьбоносные парламентские выборы, от которых будут зависеть конфигурация всех органов власти, включая Генпрокуратуру и Центробанк. На этом фоне переговоры по поводу вступления Молдавии в ЕС – это фантом. Все прекрасно понимают, что республика лишь на сотые доли процентов соответствует критериям этой организации. О реальном вступлении в объединение быть не может.
Кстати, в соседней Болгарии похожие трагикомические события разворачиваются по поводу введения евро с января 2026 года. Евросоюз делает массу преференций для Болгарии, которая тоже не соответствует многим его критериям просто потому, что Брюсселю нужен пиар. И этот пиар будет обеспечен за счет Болгарии, а не за счет Молдавии.
Тем не менее, для Санду важно, чтобы во внутреннем медиапространстве публиковались материалы о том, что Кишинев проводит переговоры о вступлении в Евросоюз, которое совсем скоро произойдет. Это вызовет у избирателя определенные надежды и желание проголосовать за правящую партию PAS, у которой электоральная ситуация сейчас не из простых.
Что касается совета безопасности, то это связано с тем, что внутри самой правящей партии идут непростые процессы. Какие-то люди впали в немилость Санду, их убирают из проходной части списка. Поэтому она пытается и дисциплинировать президентскую партию за счет усиления роли президента, и подстраховывается на случай, если произойдет переформатирование парламента.
Скорее всего, оно произойдет. Такого монопартийного состава правительства и абсолютного большинства в парламенте у Санду не будет, несмотря на все уловки и махинации. Поэтому она будет усиливать президентскую власть за счет поправок в законодательство. В истории постсоветской Молдавии это будет уже второй случай, когда президент, обладающий церемониальными полномочиями, сумел, несмотря на это, монополизировать власть.
Первый случай был с Ворониным в середине 2000х годов. Мы тогда надеялись, что он конвертирует свою фактическую власть в урегулирование приднестровского конфликта и во вступление в Союзное российско-белорусское государство. Но он свои предвыборные обещания не сдержал.
Таким образом, Санду сейчас – это "Воронин-2". Именно с точки зрения построения президентской власти.
- С чем же, в таком случае, было связано с заявление СВР о том, что НАТО готовит Молдавию к прямому военному столкновению с Россией, если Санду сейчас занята исключительно предвыборной повесткой?
- У разведчиков своя кухня. Нельзя исключать, что молдавские коллеги СВР слишком увлеклись дружбой с украинской разведкой. Скажем, когда произошел скандал с концертом Меладзе в Кишиневе, в СМИ была утечка, что чуть ли Ермак дает разрешения относительно того, кому можно посещать Молдавию, а кому – нет. То есть, может быть, кто-то в молдавском руководстве начал себе слишком много позволять, и его решили таким образом дисциплинировать.
- А за счет чего нам удается обеспечивать безопасность Приднестровья, несмотря на украинскую войну и тяжелую ситуацию в Молдавии?
- Россия сейчас находится в ситуации, когда у нее самые слабые рычаги воздействия на ситуацию в регионе. Стороны, которые вовлечены в эти процессы, это чувствуют. Но в каких-то катастрофических сценариях по Приднестровью не заинтересованы сами стороны. И не нужно считать, что в отношениях между Молдавией и Украиной нет никаких противоречий.
Молдавия не заинтересована в том, чтобы Украина самостоятельно заходила в Приднестровье. Причем Кишинев официально отвергал слухи о том, что киевский режим ведет с ним переговоры о доступе к складу в Колбасном (хотя Украина могла бы спокойно зайти туда). При этом Киев тоже не заинтересована в установлении полного молдавского контроля над Приднестровьем. Это в объективных интересах украинского государства вне зависимости от того, кто сейчас находится у власти.
Достаточно вспомнить, что как раз во время воронинского потепления между Россией и Молдавией Кучма всячески мешал Кишиневу установить полный контроль над Приднестровьем. Порошенко*, несмотря на то, что вводил против Приднестровья блокадные меры, тоже не доводил ситуацию до абсолюта. Почему? Потому что усиление Молдавии за счет Приднестровья может вызвать сложные и непредсказуемые процессы для самой Украины.
Там очень непростая ситуация на юге Бессарабии – фактически эксклавном регионе Одесской области. Аккерман и Измаил имеют опыт нахождения в составе Молдавского Княжества и в составе Румынии.
И потом, в Приднестровье проживает около 500 тысяч человек. Война в ПМР может привести к гуманитарной катастрофе, а ситуация в Одесской области и так непростая.
То есть России надо объективно оценивать ситуацию вокруг региона и продвигать свои интересы за счет противоречий между другими его государствами, чтобы ПМР сохраняла свою устойчивость. Это единственное, что можно сделать на данном этапе.
- Тогда зачем же Санду душит Приднестровье экономически?
- Это тоже вопросы, связанные с избирательной кампанией.
Санду находится в непростой политической ситуации, потому что ей нужно доказывать лидерство и политическую благонадежность для своего еврооптимистического электората. Во многом это унионистский электорат, настроенный на максимальное сближение с Румынией вплоть до поглощения. При этом у Санду есть конкуренты не только слева (пророссийские политики социал-демократического плана), но есть и справа.
Они тоже выступают за унионизм, вступление в ЕС, но при этом говорят, что Санду коррумпирована и недостаточно пытается усмирить Приднестровье, поскольку одновременно втянута в экономические схемы с условным "Шерифом". Поэтому Санду нужно для своего ядерного электората показывать непримиримость.
Конечно же, есть и механизм давления на Приднестровье, чтобы оно делало уступки в плане определения статуса региона, нахождения на территории региона российских войск и экономической инфраструктуры. Напомню, что там два крупных предприятия находятся в российской собственности – Днестровская ГРЭС (крупнейший производитель электроэнергии в бывшей Молдавской ССР) и Рыбницкий металлургический завод.
Неудивительно, что накануне парламентских выборов Санду актуализирует эту тему, чтобы показать, какой она борец с сепаратизмом.
- Сможет ли она заиграться в выборы до такой степени, что задушит Приднестровье?
- Конечно, ситуация в республике очень тяжелая. У меня там продолжают жить родственники и друзья. Они говорят, что прошлый отопительный сезон был пройден с большим трудом. Если в этом году ситуация повторится, то последствия предсказать будет сложно.
При этом молдавские власти тоже действуют во вред себе. Их поведение экономически нерационально. Отказываясь от приднестровской электроэнергии в попытках удушения Тирасполя, Молдавия увеличивает стоимость электроэнергии на внутреннем рынке. Это бьет по авторитету самих властей.
Кстати, если в прошлом году молдавские власти действовали так, потому что впереди у них были две серьезнейшие избирательные кампании, то новый отопительный сезон начнется после того, как избирательная кампания закончится. И возможно, в следующем правительстве будут люди, менее настроенные на то, чтобы выполнять все прихоти госпожи президента.
На это тоже есть надежда.
- Вы уверены, что там не повторится сценарий Донбасса, когда мы надеялись на прагматическое сотрудничество, в том числе на коррупционные связи, а в итоге все закончилось войной?
- Уверенным в этом быть нельзя. Но мне кажется, что молдавские власти, в отличие от украинских, больше склонны к лавированию и к тому, чтобы не доходить до крайностей. Все-таки Молдавии удалось решить проблему Гагаузии, там не дошло до прямого столкновения. Да, там постоянно вспыхивают конфликты, но это происходит в рамках словесной полемики.
- А для Запада Приднестровье имеет геополитическую ценность в качестве удобного плацдарма для установления контроля над Одессой?
- Во-первых, сама Молдавия слишком маленькая, чтобы рассматривать ее как удобный плацдарм. Во-вторых, в Румынии уже началось строительство крупнейшей авиабазы НАТО в черноморском бассейн. Поэтому не думаю, что американцам понадобится еще какая-то инфраструктура на территории Молдавии.
Тем более, НАТО немонолитен. И в самой Молдавии очень сильны интересы Франции. И некоторые действия Санду нужно рассматривать как часть ее сотрудничество с Макроном. К тому же, Париж рассматривает Молдавию как франкофонскую страну. В свое время именно Франция и Италия как романские страны были главными адвокатами Румынии во время ее вступления в Евросоюз, которое было очень непростым из-за территориальных споров Бухареста с Венгрией.
При этом в Румынии французам приходится конкурировать с немцами и американцами. А вот в Молдавии им посвободнее. В частности, они смогли продать молдаванам старый радар, который сейчас стоит в аэропорту Кишинева. Для них это было выгодной сделкой.
наручники
23 апреля, 13:11
Буданов* и теракты в Приднестровье: в РФ пойман еще один украинско-молдавский шпион Российские спецслужбы продолжают работу по выявлению фактов сотрудничества Молдавии с киевским режимом с целью осуществления в РФ разведывательной и подрывной деятельности. В среду, 23 апреля, стало известно о высылке из России Дмитрия Руснака – экс-сотрудника молдавской Службы информации и безопасности (СИБ)
То есть речь не идет о продвижении всего НАТО к Одессе, а о конкретных интересах Франции. При этом французов больше интересует военно-техническое сотрудничество, когда за счет своей антироссийской риторики они могут реализовать какие-то контракты на поставку своих вооружений.
- Возрастут или ослабнут угрозы для Приднестровья по мере нашего продвижения на украинском фронте?
- Пока это вопрос о том, будет ли кто-то готов воевать за Молдавию. Даже Румыния говорит о том, что не хочет вступать в открытый конфликт с Россией. При этом сама Молдавия – не такая уж крупная военно-политическая величина. Внутри республики полно противоречий. Да и в Гагаузии и на севере страны сильны пророссийские настроения.
* Признан в РФ террористом и экстремистом
Также по теме - в интервью Михаила Амерберга: Скоро у Молдавии появится свой "Турчинов", который сможет начать "АТО" в Приднестровье
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ИнтервьюМолдавияПриднестровьеИгорь ИваненкоРоссияЕСНАТОСлужба внешней разведкиэнергетикавыборыРумынияФранция
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:00"Мягкий диктатор": Антониу Салазар его "новое государство"
08:00Святые Кирилл, Мефодий и Дир. Корни русского антизападничества
07:30Игорь Иваненко: Если Молдавия сумеет поглотить Приднестровье, Украине от этого будет только хуже
07:05Западная Украина за минувшую неделю: протесты "соросят" и мятежный батальон
07:00"Стоял на бруствере и расстреливал немцев". Александр Полищук о сложных шедеврах 1944 года на Украине
06:49"Посредственный актёр скалит зубы на хозяев, ему их скоро выбьют". Украинские эксперты о происходящем
06:48Срывали концерты, хамили и скандалили: немного о новых послах Украины
20:31Храмы раздора. Почему воюют Камбоджа и Таиланд
20:21Война будущего наступила. Но это не то, о чём вы подумали
19:09Пресс-секретарь "Слуги народа" захотела оправдаться после разгромной статьи Financial Times
18:54Киевский блогер сжег купюру в 100 долларов после просьбы солдата ВСУ "скинуть денег"
18:45Сотрудники ЗАЭС продемонстрировали инспекторам МАГАТЭ последствия атак ВСУ — пресс-служба станции
18:40"С кем Зеленскому в бункере спать?" Западные СМИ получили заказ на "устранение" Ермака — Корнилов
18:31Российские военные наносят удары по объектам ВСУ в Сумах и Черниговской области
18:21Временные ограничения сняты в аэропорту Грозного — Росавиация
18:15Оружие для теракта в "Крокусе", Киеву дали три "Патриота", предупреждение Орбана. Важные новости на 18:10
18:09"Теперь он часть проблемы". Почему Запад начал шатать трон под Зеленским
18:04Российские бойцы водрузили флаг России на здании турбазы "Уголёк" в Серебрянском лесничестве
17:56Белгородский район подвергся обстрелу из РСЗО, ранены двое жителей — Гладков
17:44Российские бойцы зашли в Купянск — немецкий OSINT-аналитик Юлиан Рёпке
Лента новостейМолния