https://ukraina.ru/20250720/1065529785.html

Михаил Амерберг: Скоро у Молдавии появится свой "Турчинов", который сможет начать "АТО" в Приднестровье

Михаил Амерберг: Скоро у Молдавии появится свой "Турчинов", который сможет начать "АТО" в Приднестровье - 20.07.2025 Украина.ру

Михаил Амерберг: Скоро у Молдавии появится свой "Турчинов", который сможет начать "АТО" в Приднестровье

В Приднестровье складывается очень тяжелая ситуация. Люди уезжают из региона. Из-за проблем в экономике зарплаты бюджетникам будут выплачивать дважды в месяц равными частями. А впереди энергетический кризис, считает эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов (Тирасполь), бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг

2025-07-20T07:00

2025-07-20T07:00

2025-07-20T07:00

интервью

приднестровье

молдавия

россия

владимир зеленский

александр турчинов

вооруженные силы украины

нато

мвд

беспилотники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/13/1048108970_66:16:885:476_1920x0_80_0_0_51795e18d1b7a384bbb12dd48ce87feb.jpg

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее СВР заявила, что НАТО на фоне поражений украинской армии активно готовится задействовать Молдавию в вероятном вооруженном конфликте с Россией. В ведомстве уточнили, что с этой целью реализуются проекты по переходу на европейскую железнодорожную колею и повышению пропускной способности мостов, создаются крупные арсеналы, а аэродромы Маркулешты и Бельцы модернизируются с прицелом на возможность приема значительного количества боевой и военно-транспортной авиации.- Михаил, что именно из этих приготовлений уже удалось завершить?- Честно говоря, про железнодорожную колею я в первый раз слышу. Зато недавно прошли интересные учения спецназа МВД "Фулджер", на которых отрабатывался штурм поездов. Это, конечно, наводит на определенные мысли.Что касается остальных военных приготовлений, то они идут уже давно. По аэродромам у них все готово. Насчет F-16 не знаю, но принимать военно-транспортные самолеты они могут.Если говорить о молдавской армии, то пока она по-прежнему не в боеготовом состоянии. Интерес представляют только отдельные спецподразделения МВД, Минобороны и Службы безопасности. Общая численность молдавской армии со всеми тыловыми службами по-прежнему составляет около 10 тысяч человек. Такими силами и средствами вести полноценные боевые действия невозможно.Я уже говорил, что у режима Санду есть план, который касается конкретного города Бендеры на правом берегу Днестра. Для захвата остальной части Приднестровья им не обойтись без Украины. При этом у Украины сейчас очень трудная ситуация. И развязывание такого конфликта может повлечь за собой втягивание стран НАТО в прямую войну с Россией.Молдова в случае такого конфликта будет быстро выведена из боевых действий. Ее ПВО не выдержит ударов "Искандерами". Там начнется тотальная паника и среди населения, и среди самих военнослужащих. Особой мотивации воевать у молдаван нет.- При этом была информация, что в результате нашего прилета по полигону ВСУ возле Херсона погибли несколько молдавских вояк.- Эта история в Молдове сейчас замалчивается.Конечно, какое-то количество молдавских военных проходит обкатку в боевых действиях вместе с ВСУ. Недавно был репортаж о крупных совместных учениях Киева и Кишинева, когда украинцы учат молдаван современной войне. Раньше молдавские вооруженные силы готовили к антитеррористическим операциям, а теперь ВСУ обучают их работать в полях: обращаться с беспилотниками и вести оборону в опорных пунктах.Тем не менее, в случае с Приднестровьем речь больше идет о провокациях, а не о полномасштабных боевых действиях. Задача Молдовы – устроить какую-нибудь гадость и спровоцировать Россию на непропорциональный ответ. Приднестровье – это единственная возможность и для Санду, и для Зеленского что-то изобразить.И на этот счет появилась очень интересная информация.На последнем заседании молдавского парламента подконтрольное Санду большинство пакетом проголосовало более чём за 79 законопроектов, о которых никто ничего не знает. Но самый главный из них - это наделение Совета безопасности при президенте неограниченными полномочиям. И как только Санду промульгирует этот закон, Совбез, который на протяжении всей независимости Молдовы был бутафорским органом, станет определять всю политику в стране. Все ветви власти будут обязаны исполнять его решения.Одновременно были внесены изменения в уголовный кодекс Молдовы, которые предусматривают от одного до пяти лет лишения свободы за неисполнение решений совбеза.То есть Санду готовит себе запасной аэродром на случай, если она проиграет выборы. А вероятность этого велика, потому что молдавское общество испытывает к ней настоящую ненависть, а не просто неприязнь. И наделение совбеза такими полномочиями – это узурпация власти. Это серьёзнейшее преступление против народа РМ. Это подготовка провокации против оппозиционных политиков и против самого Приднестровья.Есть основания полагать, что после вступления закона в силу совбез возглавит председатель комиссии парламента по нацбезопасности и обороне Лилиан Карп. Я его лично знаю. Это самый настоящий антисемит и нацист. А дирижировать им будет Санду. И совбез при нем может запросто организовать какую-нибудь "антитеррористическую операцию" на территории Приднестровья, как это было в случае с Донбассом в 2014 году.Кто отдал приказ о проведении "АТО"? Турчинов, который тогда был и.о. президента Украины. И сейчас Карп может тоже подписать такой приказ, а Санду не будет нести за это никакой ответственности. "Это не я, это совбез". Повторюсь, она пытается прикрыться, потому что знает, к каким последствиям лично для нее это может привести.- Что это может быть за провокация, которая спровоцирует Россию на непропорциональный ответ?- Любая провокация в зоне безопасности.Я когда-то говорил, что за Бендерами в городке Варница, который подконтролен Молдове, есть микрорайон "Северный". Это небольшой анклав формально входит в часть города Бендеры, но не имеет с ним прямой связи. Там действует приднестровская милиция и миротворцы. И вот там можно повторить эпизод с трагедий в Бендерах в 1992 году, из-за которого началась война в Приднестровье, когда милиционеров вызвали на ложный вызов и расстреляли.И по мере того, как мы будем приближаться к парламентским выборам в Молдове в сентябре, тем более опасной будет ситуация.Эти негодяи прекрасно понимают, что Россия рано или поздно пойдет освобождать Одессу от нацистской сволочи. Поэтому им нужно устроить провокацию в Приднестровье, чтобы Россия ответила, а потом молдавский парламент призывал Румынию спасти их от русского медведя.Мы неоднократно обсуждали, что Санду и руководству Молдовы не нужно возвращение Приднестровья. Зачем им 400 тысяч человек, которые будут голосовать против объединения с Румынией и за русский язык? А вот для Запада и Молдова, и Украина – это пушечное мясо. Размеры разные, а принцип тот же самый. И Запад, понимая, что терпит поражение, запросто может подгадить России, устроив войну в Приднестровье.Очень хотелось бы надеяться, что войны не будет. Но все говорит о том, что конфликт неизбежен. И вместо Приднестровья они получат "Искандеры".- В каком состоянии сейчас находятся все вооруженные силы Приднестровья (приднестровская армия, миротворцы и Оперативная группировка российских войск)? Удается ли передавать им опыт, накопленный на СВО?- Ну как они могут приобрести опыт СВО, не участвуя в СВО? Да, они общаются со своими воюющими товарищами. Да, в Приднестровье появляются подразделения операторов БПЛА. Но, к сожалению, в большинстве случаев у нас занимаются покраской травы и заполнением журнала учета журналов, а не реальной боевой подготовкой.Конечно, у нас есть офицеры еще с советской закалкой, которые профессионально выполняют свои обязанности. Но есть и офицеры-карьеристы, которым нужна только показуха.Я вам сейчас раскрою военную тайну. Знаете, что как у нас планируют оборонять Бендеры? Все подразделения должны собраться в Бендеровской крепости и удерживать ее. Да это конец будет. Зачем нам мобильные группы, снайперские засады и диверсионные операции? Давайте сидеть в крепости под ударами дронов и артиллерии.- Я понимаю ваши эмоции, но, справедливости ради, скажу, что Бендеры действительно сложно оборонять.- Бендеры можно удержать, если нанести врагу неприемлемые потери, чтобы он стал думать, нужно ли ему это вообще. Только для этого нужна решимость. А у нас, к сожалению, слишком много перестраховщиков. Для любой инициативы требуется 150 тысяч согласований.Знаете, кто точно пойдет воевать? Те, про кого сейчас даже не вспоминают. А те, кто сейчас умничают, не знаю, как себя поведут.Конечно, Приднестровье считает себя частью России, но пока еще Приднестровье – это Приднестровская Молдавская Республика, а не Российская Федерация. У нас очень тяжелая ситуация. Люди уезжают из региона. Из-за проблем в экономике зарплаты бюджетникам будут выплачивать дважды в месяц равными частями. А впереди энергетический кризис.Молдова сейчас строит ветку подачи электричества из Румынии. Почему этой зимой Кишинев пошел на уступки? Потому что у нее этой ветки не было. Режиму Санду пришлось подавать Тирасполю газ, чтобы у них был свет. При этом вентиль все равно находится в руках Молдовы. И я не знаю, что будет этой зимой, если они эту румынскую ветку достроят. Они же экономически и психологически удушают Приднестровье.Отсюда уже уезжают сотрудники милиции. Каждый день рапорта пишут. Скоро Тирасполь будет некому охранять.Надеюсь, в Москве понимают, что в Приднестровье возможна большая беда. А местным отсюда бежать некуда. Они же будут обстреливать гуманитарные коридоры, и врать, что это Россия их обстреляла.Мне плевать, что мне скажут местные умники. Для меня важно, чтобы вы на "материке" это услышали.- Давайте попробуем закончить беседу на позитивной ноте. Есть ли какой-то срок, до которого Приднестровью нужно продержаться, чтобы мы могли сказать, что опасность миновала?- Нет такого срока. Опасность будет только нарастать. Как минимум в плане энергетического кризиса.Повторюсь, Приднестровье в плане подачи газа зависит от поставок из Молдовы, которая вражески относится к ПМР. Вентиль находится на стороне Кишинева. И тут уже все зависит от того, какие действия предпримет российское руководство.Надеюсь, Москва сможет донести как минимум до режима Санду, что не стоит развязывать здесь конфликт.Также по теме - в материале Павла Котова: Девять лет для Гуцул. Что стоит за активизацией Запада на молдавском направлении

https://ukraina.ru/20241225/1059924432.html

https://ukraina.ru/20250127/1060604419.html

приднестровье

молдавия

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, приднестровье, молдавия, россия, владимир зеленский, александр турчинов, вооруженные силы украины, нато, мвд, беспилотники, ато, газ, свет, энергетический кризис