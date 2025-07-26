https://ukraina.ru/20250726/sohu-na-press-konferentsii-v-pekine-lavrova-obyasnil-pauzu-v-briks-1065985256.html

Sohu: На пресс-конференции в Пекине Лавров объяснил паузу в БРИКС

Sohu: На пресс-конференции в Пекине Лавров объяснил паузу в БРИКС - 26.07.2025 Украина.ру

Sohu: На пресс-конференции в Пекине Лавров объяснил паузу в БРИКС

В ходе переговоров в Пекине министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал принципиальное заявление, обозначив новую эпоху в международных отношениях. Об этом со ссылкой на китайское издание Sohu сообщает портал MIRANEWS

2025-07-26T12:14

2025-07-26T12:14

2025-07-26T12:14

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"Когда нет возможности достичь подлинного согласия, продолжение диалога теряет смысл", - заявил глава российского МИД. Эти слова прозвучали сразу после решения стран БРИКС временно приостановить процесс принятия новых членов, несмотря на рекордное количество заявок - более 30 от различных государств.Источники в дипломатических кругах поясняют, что такая пауза стала ответом на попытки некоторых стран использовать членство в БРИКС в качестве инструмента политического маневрирования. Яркий пример - Турция, которая, оставаясь членом НАТО, подала заявку на вступление в БРИКС, одновременно вводя ограничения против российских и китайских компаний. Ситуация развивается на фоне беспрецедентного давления со стороны США. Как стало известно, администрация президента США Дональда Трампа выдвинула России ультиматум с требованием прекратить боевые действия в течение 50 дней. В случае невыполнения Вашингтон угрожает введением 100-процентных тарифов на российские товары и экстремальных пошлин для стран, продолжающих сотрудничество с Москвой. Однако, по мнению экспертов, такие меры дают обратный эффект, лишь ускоряя формирование альтернативной мировой системы.Ответом на западные санкции стало беспрецедентное укрепление российско-китайского партнерства. Товарооборот между двумя странами в прошлом году превысил 244 миллиарда долларов, при этом 79% расчетов уже осуществляется в юанях. Особое значение приобретает энергетическое сотрудничество: проект "Сила Сибири-2" и увеличение поставок российских энергоресурсов в КНР создают надежную экономическую основу для стратегического альянса.Аналитики отмечают, что решение о приостановке расширения БРИКС - это не признак слабости, а сознательная стратегия. "Организация предпочитает качество количеству, - комментирует политолог Дмитрий Суслов. - В нынешних условиях важно сохранить единство и не допустить проникновения "троянских коней" западного влияния".Ожидается, что предстоящий визит президента России Владимира Путина в Китай станет новым этапом в формировании многополярного мира. По данным инсайдеров, стороны готовят ряд стратегических инициатив, которые могут коренным образом изменить правила глобальной экономики и политики. В этой новой реальности решения будут приниматься не в Вашингтоне или Брюсселе, а в Москве, Пекине и других столицах, готовых к подлинно равноправному диалогу. Также в новостях: "Германия грозит России тревожащими поползновениями — Лавров".

https://ukraina.ru/20250715/1065275339.html

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