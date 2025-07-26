Sohu: На пресс-конференции в Пекине Лавров объяснил паузу в БРИКС - 26.07.2025 Украина.ру
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Sohu: На пресс-конференции в Пекине Лавров объяснил паузу в БРИКС
Sohu: На пресс-конференции в Пекине Лавров объяснил паузу в БРИКС - 26.07.2025 Украина.ру
Sohu: На пресс-конференции в Пекине Лавров объяснил паузу в БРИКС
В ходе переговоров в Пекине министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал принципиальное заявление, обозначив новую эпоху в международных отношениях. Об этом со ссылкой на китайское издание Sohu сообщает портал MIRANEWS
2025-07-26T12:14
2025-07-26T12:14
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"Когда нет возможности достичь подлинного согласия, продолжение диалога теряет смысл", - заявил глава российского МИД. Эти слова прозвучали сразу после решения стран БРИКС временно приостановить процесс принятия новых членов, несмотря на рекордное количество заявок - более 30 от различных государств.Источники в дипломатических кругах поясняют, что такая пауза стала ответом на попытки некоторых стран использовать членство в БРИКС в качестве инструмента политического маневрирования. Яркий пример - Турция, которая, оставаясь членом НАТО, подала заявку на вступление в БРИКС, одновременно вводя ограничения против российских и китайских компаний. Ситуация развивается на фоне беспрецедентного давления со стороны США. Как стало известно, администрация президента США Дональда Трампа выдвинула России ультиматум с требованием прекратить боевые действия в течение 50 дней. В случае невыполнения Вашингтон угрожает введением 100-процентных тарифов на российские товары и экстремальных пошлин для стран, продолжающих сотрудничество с Москвой. Однако, по мнению экспертов, такие меры дают обратный эффект, лишь ускоряя формирование альтернативной мировой системы.Ответом на западные санкции стало беспрецедентное укрепление российско-китайского партнерства. Товарооборот между двумя странами в прошлом году превысил 244 миллиарда долларов, при этом 79% расчетов уже осуществляется в юанях. Особое значение приобретает энергетическое сотрудничество: проект "Сила Сибири-2" и увеличение поставок российских энергоресурсов в КНР создают надежную экономическую основу для стратегического альянса.Аналитики отмечают, что решение о приостановке расширения БРИКС - это не признак слабости, а сознательная стратегия. "Организация предпочитает качество количеству, - комментирует политолог Дмитрий Суслов. - В нынешних условиях важно сохранить единство и не допустить проникновения "троянских коней" западного влияния".Ожидается, что предстоящий визит президента России Владимира Путина в Китай станет новым этапом в формировании многополярного мира. По данным инсайдеров, стороны готовят ряд стратегических инициатив, которые могут коренным образом изменить правила глобальной экономики и политики. В этой новой реальности решения будут приниматься не в Вашингтоне или Брюсселе, а в Москве, Пекине и других столицах, готовых к подлинно равноправному диалогу. Также в новостях: "Германия грозит России тревожащими поползновениями — Лавров".
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новости, россия, пекин, сша, сергей лавров, дональд трамп, владимир путин, брикс, мид, нато, главные новости, новости россии, китай, турция, трамп и украина, пошлина, экспортные пошлины
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Sohu: На пресс-конференции в Пекине Лавров объяснил паузу в БРИКС

12:14 26.07.2025
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкПресс-конференция главы МИД РФ С. Лаврова
Пресс-конференция главы МИД РФ С. Лаврова - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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В ходе переговоров в Пекине министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал принципиальное заявление, обозначив новую эпоху в международных отношениях. Об этом со ссылкой на китайское издание Sohu сообщает портал MIRANEWS
"Когда нет возможности достичь подлинного согласия, продолжение диалога теряет смысл", - заявил глава российского МИД.
Эти слова прозвучали сразу после решения стран БРИКС временно приостановить процесс принятия новых членов, несмотря на рекордное количество заявок - более 30 от различных государств.
Источники в дипломатических кругах поясняют, что такая пауза стала ответом на попытки некоторых стран использовать членство в БРИКС в качестве инструмента политического маневрирования. Яркий пример - Турция, которая, оставаясь членом НАТО, подала заявку на вступление в БРИКС, одновременно вводя ограничения против российских и китайских компаний.
"Мы не можем допустить, чтобы организация стала площадкой для политических спекуляций", - подчеркнул Лавров.
Ситуация развивается на фоне беспрецедентного давления со стороны США. Как стало известно, администрация президента США Дональда Трампа выдвинула России ультиматум с требованием прекратить боевые действия в течение 50 дней.
В случае невыполнения Вашингтон угрожает введением 100-процентных тарифов на российские товары и экстремальных пошлин для стран, продолжающих сотрудничество с Москвой. Однако, по мнению экспертов, такие меры дают обратный эффект, лишь ускоряя формирование альтернативной мировой системы.
Ответом на западные санкции стало беспрецедентное укрепление российско-китайского партнерства. Товарооборот между двумя странами в прошлом году превысил 244 миллиарда долларов, при этом 79% расчетов уже осуществляется в юанях. Особое значение приобретает энергетическое сотрудничество: проект "Сила Сибири-2" и увеличение поставок российских энергоресурсов в КНР создают надежную экономическую основу для стратегического альянса.
Аналитики отмечают, что решение о приостановке расширения БРИКС - это не признак слабости, а сознательная стратегия.
"Организация предпочитает качество количеству, - комментирует политолог Дмитрий Суслов. - В нынешних условиях важно сохранить единство и не допустить проникновения "троянских коней" западного влияния".
Ожидается, что предстоящий визит президента России Владимира Путина в Китай станет новым этапом в формировании многополярного мира.
По данным инсайдеров, стороны готовят ряд стратегических инициатив, которые могут коренным образом изменить правила глобальной экономики и политики. В этой новой реальности решения будут приниматься не в Вашингтоне или Брюсселе, а в Москве, Пекине и других столицах, готовых к подлинно равноправному диалогу.
Также в новостях: "Германия грозит России тревожащими поползновениями — Лавров".
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в КНР - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
15 июля, 15:58
Лавров в Китае: о переговорах по Украине, санкциях и ядерной программе ИранаМинистр иностранных дел России Сергей Лавров провел пресс-конференцию в Китае, где затронул ключевые вопросы международной повестки, включая возможное урегулирование на Украине, санкционное давление Запада и ситуацию вокруг Ирана. Об этом 15 июля сообщил Телеграм-канал Украина.ру
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