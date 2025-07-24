https://ukraina.ru/20250724/vygonite-zelenskogo-kto-sper-nalichnye-baydena--ya---mer-eto---moy-gorod-i-drugie-tsitaty-nedeli-1065846279.html

"Выгоните Зеленского!" "Кто спер наличные Байдена?" " Я - мэр, это - мой город!" и другие цитаты недели

"Выгоните Зеленского!" "Кто спер наличные Байдена?" " Я - мэр, это - мой город!" и другие цитаты недели - 24.07.2025 Украина.ру

"Выгоните Зеленского!" "Кто спер наличные Байдена?" " Я - мэр, это - мой город!" и другие цитаты недели

О чем говорит народ на Украине ? Что обсуждают в соцсетях, о чем говорят политики в стране и вокруг неё?

2025-07-24T05:28

2025-07-24T05:28

2025-07-24T05:28

украина

киев

сша

владимир зеленский

вадим бойко

набу

тцк

сап

эксклюзив

елена мурзина

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По-прежнему, самой главной темой остается мобилизация и жуткие методы, которыми она производится. Это всех пугает и это всё больше объединяет народ.Сбили машиной, избилиПоследнее такое жуткое происшествие произошло в Одессе.Жена врача из Харькова рассказывает, что её муж по имени Валентин попал под облаву двух ТЦК в Одессе. Это был его первый рабочий день, он приехал в Одессу на работу.От одной бригады ТЦК он убежал. Но второй автобус просто сбил его!Он был пойман, его били еще и дополнительно, после наезда машиной, и после в военкомате даже попытались провести через врачебную комиссию. Но врачи всё=таки отправили его в больницу, так как состояние Валентина было крайне тяжёлым.Как выяснилось, у него были сломаны три ребра, и одно ребро пробило лёгкое. У него ушибы и гематомы на голове и теле, сотрясение мозга. Он находится в реанимации.Это далеко не единичный случай, такое происходит каждую неделю, и чем дальше, тем больше. Полицаи становятся всё злее.По всей Украине продолжают происходить стихийные мини-бунты против ТЦК.В село возле Тернополя, например, просто не пустили полицию и ТЦК. Жители встали на защиту толпой - в основном, конечно, по понятным причинам, женщины.И что будет делать с этим Зеленский? Сажать всё село? Сёлами теперь "паковать" будет?Становится более жестоким"Относительно ТЦК. Ничего не меняется. Становится ещё более жестоким. Сколько случаев уже, когда забивают до смерти или не оказывают медицинской помощи и люди просто умирают", - говорит депутат Рады Анна Скороход:"Это каждый день, по всей Украине. Никто ничего не хочет решать, это большие деньги."Ненависть к ТЦК на Украине, по опросам, испытывает 93 процента жителей.Такова "закрытая социология", которую приводят украинские журналисты.Вот что действительно объединяет граждан Украины.Но жесткая мобилизация и режим "невыезда за периметр" действует далеко не для всех.Настоящий скандал вызвало фото футболиста Бойко в Лондоне."Как он выехал, б...ь.?"Этот вопрос задаёт известный футболист, бывший нападающий киевского "Динамо" Артём Милевский о бывшем голкипере Денисе Бойко.Бойко прибыл в Лондон на бой Усика, разместил в соцсетях своё фото. Загорелый, подтянутый, с улыбкой, доволен собой.Получается, что на Украине одних ловят и отправляют на фронт, а другие развлекаются, как могут. Постят в соцсетях фото своей роскошной жизни, выездов за рубеж, посещения концертов и развлечений.Военнообязанные не имеют права выезжать за пределы страны. Но оказывается, что есть и те, кто "равнее других"."Ну если ты уже поехал, имей уважение к людям, хоть не выставляй эти фотки", - говорит Милевский.Но вопрос не об уважении или неуважении. Вопрос о страшной классовой пропасти.Жизнь одних людей на Украине не стоит ничего. Это, считайте, крепостные. А жизнь других, приближенных к власти, продолжается, как ни в чём не бывало. Это "паны".И конца этому не видно, и пропасть все растёт.А коррупция на Украине охватывает уже все государственные институты.Но именно в это время Зеленский решил уничтожить "антикоррупционные" органы."Мы же не лохи!"Так кричал "мини майданчик" в Киеве на площади возле театра Франко.Это самое ближнее к Офису президента место, где можно устроить митинг.Протестовали против "ликвидации антикоррупционной системы".Это был, можно сказать, "майдан соросят", чьи структуры - НАБУ и САП - "зачистил" Зеленский.Есть ирония судьбы в том, что Зеленский смог их победить. Ведь он пришёл к власти на "плечах соросят", в том числе.А удалось это только по одной причине: это были "надсмотрщики", поставленные демпартией, врагами Трампа. Поэтому, конечно, негласное "добро" от нынешней администрации США Зеленский на эту зачистку получил.В правительственном квартале Киева - повсюду усиленные патрули. Зеленский боится, что будут протесты "соросят"?Ну вот, протест. Людей довольно много, говорят, что это самый большой митинг за последние три года в Киеве. Около двух тысяч. Стоят с протестными лозунгами на картонках и кричат: "Мы ж не лохи!"Отсылка к известной фразе Зеленского "Мне 42 года, и я не лох".Были и другие речевки: "Офис зае..." "Ермака на..."Против Зеленского тоже немножко рискнули: "Зеля - чёрт!"Не прошло и 12 часов после голосования в Раде, как закон 12414 был подписан Зеленским (напомним, нелегитимным) и уже опубликован в правительственном издании.Вот это скорость! Старожилы украинской политики не припомнят таких скоростных телодвижений ни с одним законом на Украине.В чем дело? Куда спешит "Зеля-черт"?НАБУ опасно близко подобрались к Миндичу, Шефиру и Чернышову - кошелькам Зеленского. Именно этим объясняется прыть "нелегитимного".Закон ограничивает деятельность НАБУ и САП, которые должны заводить дела на крупнейших украинских коррупционеров, и, по сути, переподчиняет их прокуратуре.А генеральный прокурор Руслан Кравченко уже обещает строго проверить деятельность этих структур на наличие "лишних дел".Кравченко, к слову, только месяц назад был назначен генеральным прокурором. Видимо, входит в число тех, кому Зеленский может доверять.Конечно, все эти "антикоррупционные структуры" - только инструмент внешнего управления демократов и структур Сороса. Но и нечто полезное они тоже делали: собрали "папочку" документов на гражданина Зеленского, без сомнения.На Украине есть национальные традиции: там прослушивают всех президентов, начиная с Кучмы (плёнки Мельниченко). А Порошенко* сам записывал свои беседы с Байденом, на чем и погорел - тот, кто по его поручению их записывал, тот их потом и слил в СМИ. И Порошенко в них выглядел совсем не борцом за интересы страны, даже наоборот.Компромат на Зеленского и его компанию тоже, безусловно, есть. Этим и объясняется огромная скорость принятия анти "антикоррупционного" закона: Зеленский с Ермаком срочно спасают свои задницы. Точнее, кошельки."Я - мэр, это - мой город"Интересно, что на митинг прибыл мэр Киева Кличко Виталий со своим братом Владимиром."Во-первых, я мэр, это мой город", - объяснил Виталий Кличко своё появление на митинге, - "а, во-вторых, я поддерживаю людей, которые пришли сюда. 10 лет мы боролись с коррупцией, у нас были независимые органы. А теперь независимые органы хотят сделать зависимыми".Мэр попиарился и уехал, сев вместе с братом на свои знаменитые мотоциклы. Исчез в ночи.И майдан разошёлся. Поблестели еще огоньками телефонов для фотографий, и ушли.Майданов, как известно, не бывает без финансирования, без участия западных посольств, сцены с музыкой в центре столицы и огромной, решающей поддержки США.Ничего этого теперь нет, вот весь майдан и закончился. Но надо посмотреть, как будут дальше развиваться события.Что будет дальше?Скорее всего, тоже самое, что и с Юсэйд. НАБУ и САП будут очищены Зеленским от ставленников демпартии и Сороса. А потом они возобновят свою деятельность в каком-то новом виде.Как Юсэйд теперь передан в ведение Госдепа."Не каждая копейка"А в США - новая опасная для Зеленского тенденция. Вот что сказал Трамп:"Байден передал Украине снаряжение и денег на сумму 350 миллиардов. Что ещё хуже, не только технику, но и наличные. Надеюсь, однажды мы все-таки узнаем подробности. Ведь по идее, они должны были сами закупать себе снаряжение. Но у меня есть ощущение, что не каждая копейка пошла по назначению."Аудит. Слово, которого так боится Зеленский."Не каждая копейка пошла по назначению".Выгоните диктатора!Ярко реагирует конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин:"В Киеве проходят массовые акции протеста против президента Украины Владимира Зеленского, который является диктатором, отказываясь заключить мирный договор и прекратить войну.Благодарю, украинский народ!Выгоните его с поста!А Америка должна прекратить финансирование и поставку оружия."И из другого лагеря раздается голос, это голос демократов. Пишет дочь спецпосланника Кита Келлога:"Это решение поистине невероятно, умопомрачительно глупо. Оно происходит в самое неподходящее время".Впервые против Зеленского объединяются различные западные силы.Глобалисты - потому что потеряли свои внутренние рычаги управления.А все остальные уже устали от Зеленского. США нужны послушные коррупционеры, а не самостоятельные взяточники и воры.Подробнее о митинге против разгона антикоррупционеров - в статье Алексея Туманова "Шо за фигня?" СБУ взялось за НАБУ или как кум Зеленского спровоцировал против него протесты в Киеве"*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

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Елена Мурзина

украина, киев, сша, владимир зеленский, вадим бойко, набу, тцк, сап, эксклюзив, елена мурзина