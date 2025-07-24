https://ukraina.ru/20250724/sho-za-fignya-sbu-vzyalos-za-nabu-ili-kak-kum-zelenskogo-sprovotsiroval-protiv-nego-protesty-v-kieve-1065814075.html

"Шо за фигня?" СБУ взялось за НАБУ или как кум Зеленского спровоцировал против него протесты в Киеве

"Шо за фигня?" СБУ взялось за НАБУ или как кум Зеленского спровоцировал против него протесты в Киеве - 24.07.2025 Украина.ру

"Шо за фигня?" СБУ взялось за НАБУ или как кум Зеленского спровоцировал против него протесты в Киеве

На Украине вспыхнули протесты после решения Зеленского подчинить антикоррупционные органы генпрокурору. Митинги с лозунгами "Шо за фигня?" прошли в Киеве. Власть называет это "очищением от российского влияния", но люди видят попытку контроля. Активисты готовятся к задержаниям, а кум Зеленского, замешанный в скандале, остается на свободе

2025-07-24T04:15

2025-07-24T04:15

2025-07-24T04:15

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украина

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владимир зеленский

трамп и зеленский

алексей чернышев

набу

сап

сбу

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Они кричат "Украина понад усе", а на самом деле у них Зеленский превыше всего. Митинги прокатились по городам Украины из-за решения Владимира Зеленского о ликвидации независимости национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и специальной антикоррупционной прокуратуры (САП).В Киеве 22 июля около тысячи человек у драмтеатра имени Франко (под Офисом президента) потребовали отменить подписанный накануне вечером закон, где его на самом деле и принимали, не в парламенте же на самом деле? В руках протестующих - картонки из-под обуви с матерными ругательствами, у кого-то - ноутбук или телефон над головами с надписью на экране. Постояли, проскандировали классическую "ганьбу", депутат Рады Софья Федина провела видеотрансляцию, и разошлись.Почему, спрашивает Федина у участниц протеста, вы сюда пришли? Одна говорит, что это - ее гражданская позиция. Вторая вспоминает, как ходила на евромайдан будучи студенткой. Третья ничего не может сказать, ей просто что-то не нравится."Не с теми боретесь", "Не ракета убьет, так коррупция", "Не ваши руки, чтобы лезть", "Зе, не будь чертом", "Шо за фигня?" - написано на картонках маркером. А кто-то не побоялся переиначить даже запрещенного Ленина: "Шаг назад и еще десять назад".-Ничего плохого ни САП, ни НАБУ не сделали. Все законно, - сказала участница митинга.- Зацепили просто друзей президента, - подсказала ей Федина, обязанная своим социальным положением режиму Зеленского.- Мне вообще не нравится все, что в стране происходит… И я не голосовала за Зеленского! Это не мой президент! - рассмеялась участница."На фига мне система, что работает против меня?" - перебили скандирующие подростки. Фединой понравилось. По ее словам, если до Зеленского не доходит нормальным языком (в данном случае чем-то средним между русским и украинским - суржиком), можно и матом объяснять, так ему понятнее. Однако Фединой хватило на 20 минут протеста, после чего она была такова - близился комендантский час, а на завтра, то есть уже на следующий день, нужно пиарить суд Петра Порошенко* за отмену введенных Зеленским против него санкций.Закон 12414Владимир Зеленский подписал закон номер 12414. Документ подразумевает переподчинение антикоррупционных органов генеральному прокурору Украины. В июне Зеленский назначил генпрокурором Руслана Кравченко, который за пару дней до подписания предложил свою схему работы правоохранителей по экономическим делам.На утро 23 июля Зеленский организовал встречу Кравченко с руководством силовых и антикоррупционных органов. Он потребовал от участников координировать работу с генпрокурором. Во встрече принимал участие глава СБУ Василий Малюк.Малюк - исполнитель и ключевая фигура для толкования действий Зеленского по отношению к НАБУ и САП. Накануне Зеленский заявил, что его закон всего лишь упорядочивает работу антикоррупционеров и освобождает их от влияния… России."Антикоррупционная инфраструктура будет работать, но без российского влияния – от этого нужно все очистить. И справедливости должно стать больше", - сказал он . - "Конечно, НАБУ и САП будут работать. Дела, которые "лежали", должны расследоваться. Годами бежавшие из Украины чиновники почему-то спокойно живут за границей — в очень приятных странах и без юридических последствий. Это ненормально".Толкователь из Малюка так себе, но все должны, по задумке, поверить в авторитетность его мнения. Очищение - так он назвал взятие под контроль Зеленским антикоррупционных органов - это большой плюс, и сотрудники СБУ будут "и дальше искоренять враждебное влияние где угодно".Влияние, надо понимать, штука субъективная. На сколько процентов влияет, условно, прошлое артиста Зеленского на его нынешние действия - неясно. А Малюк, получается, может это определить и даже искоренить. Причем, исходя из его слов, методами законными, конституционными, правовыми, стоит Зеленскому только приказать."Мы живем в правовом государстве. Есть основополагающий закон – Конституция. По Конституции Генеральный прокурор у нас в стране один. Не может быть дублирования в этом вопросе", - сказал Малюк.Ну, а главное для СБУ под его руководством - объединение всей страны, чтобы вместе продолжать ловить серьезных преступников: коррумпированных депутатов, заместителей министров и глав судов. На деле это значит следующее: теперь во все расследования НАБУ и САП смогут лезть и СБУ и прочие. А то вдруг детективы обнаружат то, что не должны?План общих действий ударно-правового кулака по коррупционерам под предводительством Зеленского составят недели через две. На следующей неделе силовики и антикоррупционеры соберутся еще раз, определят дальнейшие шаги. А вот потом уже возьмутся за укрепление Украины, чтобы "реально защитить интересы украинского общества".Наверное, в том числе и того общества, которое вчера скандировало: "Шо за фигня?"А если Малюка окажется недостаточно, то на помощь ему в обуздании НАБУ и САП придет глава украинской разведки Кирилл Буданов*. Это политики спекулируют на созданном Зеленским кризисе, и в общей беде их политическая нация должна "проявить мудрость и ответственность", заявил он.Кризис спровоцировал кум ЗеВ офисах НАБУ в разных регионах страны украинские силовики (СБУ и генпрокуратура Украины) провели обыски и выявили ряд детективов, которые якобы "работали на Россию". Их подозревают в коррупции, торговле с Россией, государственной измене и подверженности влиянию со стороны российских спецслужб. У одного сотрудника нашли отца-гражданина России, и обвинили в ведении совместного бизнеса. В НАБУ заявили, что все обыски проходили без решения суда.Кампания против НАБУ и САП перешла в активную фазу после того, как с Украины сбежал вице-премьер-министр национального единства, министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, кум Зеленского. Следователи НАБУ возбудили уголовное дело о злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя и третьих лиц. Чернышов пришлось вернуться, хотя местные СМИ сообщали о том, что после скандала вся его семья покинула Украину.По версии антикоррупционеров, Чернышов, его бывший секретарь Василий Володин, экс-советник Максим Горбатюк и еще двое реализовали схему, в результате незаконно получили земельный участок по дешевке. Государству был нанесен ущерб в размере более 1 млрд гривен.Чернышов вернулся из зарубежной якобы командировки через две недели после первых сообщений об уголовном деле, и получил от следователей подозрение. Других фигурантов дела тем временем арестовали с возможностью внести залог (от 20 до 100 млн гривен) или просто отпустили под залог.Следователи НАБУ и САП ходатайствовали о взыскании залога с Чернышова в размере 120 млн гривен и отстранении его от должности в Высшем антикоррупционном суде Украины. 27 июня суд удовлетворил только требование о залоге, следователи подали апелляцию. Заседание назначили на 7 августа.Антикоррупционная прокуратура настаивала, чтобы у Чернышова отобрали загранпаспорт, ограничили его передвижение границами Киевской области и надели на него электронный браслет слежения.В общем, антикоррупционеры "замахнулись на святое" - непосредственное окружение Зеленского. И этого он им простить не смог.Что дальше?Владимира Зеленского призывают одуматься и вернуть все, как было. Это значит, что ему предлагают разменять Чернышова на возможность дальнейшей имитации строительства демократической Украины без коррупции. Митинги у театра продолжатся 24 июля, и участников уже предупредили о возможных действиях сотрудников СБУ по оценке влияния.В украинских соцсетях распространили инструкцию, как гражданам демократической Украины следует защищать свои смартфоны от взломов и проверок от "товарищей майоров". Последние, по словам очевидцев, уже дежурят у театра и готовятся применить комплекс мер в отношении протестующих.Например, украинцам предлагают сделать резервные копии содержимого телефонов, сбросить информацию на флэшку, а флэшку - закопать (на самом деле просто спрятать). Поставить все возможные пароли на все приложения. А на смартфоны надеть противоуданые чехлы."Сегодня у театра будет заоблачное количество "товарищей майоров", которые будут снимать не только ваши прекрасные вдохновенные лица, но также коды доступа к вашим смартфонам. Это могут быть как скрытые съемки прямо в толпе, так и дальнобойные аппараты из окон окружающих зданий. Поэтому в толпе лучше использовать FaceID/TouchID. Если кого-то арестуют/задержат – могут "открыть глаза" чтобы разблокировать смартфон, но чтобы узнать пароли к приложениям – придется уже конкретно пытать. Вариант вполне возможен, с учетом того, что нынешней власти уже нечего терять – мосты сожжены, рейтинг обнулился, ставка окончательно сделана на тотальную коррупцию", - говорится в инструкции.Вся связь у театра будет прослушиваться, блокироваться, все сообщения - просматриваться. Так что протестующих просят использовать только шифрованные мессенджеры и снимать все на видео. Настоящий паспорт правоохранители могут просто так отнять на улице, поэтому следует носить с собой ксерокопию. Мужчинам - взять с собой военно-учетные документы, так как у театра могут дежурить сотрудники ТЦК (военкоматов).И больше всего негласные организаторы стращают протестующих "как российскими, так и коррупционными провокаторами". Что это такое, кто эти люди - вообще непонятно. Можно предположить, что коррупционный провокатор - это человек, который будет кричать: "Коррупция - вперед" назло сторонникам антикоррупции.Хотя понятно, что цель-максимум - публичное оглашение требований об отставке Зеленского. Вряд ли куча подростков и женщин чего-либо добьются, если им придется снова сражаться за свою "гидность" с армией Зеленского, но и армия эта окажется гнилой тыковкой после полуночи - это когда и если Запад прекратит ее вооружать.В результате вот таких примитивных протестов получится, скорее, добиться или приостановки деятельности НАБУ и САП, пока с Чернышова и Ко не снимут все обвинения, или просто ликвидация этих органов. И второе очень похоже на реальность - , при полном равнодушии Трампа к бывшим "соросятам", которых в эти дни тоже "чистят", и к нынешним "антикоррупционерам", работавшим при Байдене на Демпартию США. *Внесен в РФ в список террористов и экстремистов

https://ukraina.ru/20250723/diktatura-po-demokraticheski-pochemu-zelenskiy-likvidiruet-nezavisimyy-antikorruptsionnyy-organ-1065790924.html

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