"Отражение атак дронов и конвоирование судов" — капитан 1-го ранга Дандыкин о приоритетах ВМФ - 24.07.2025 Украина.ру
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"Отражение атак дронов и конвоирование судов" — капитан 1-го ранга Дандыкин о приоритетах ВМФ
"Отражение атак дронов и конвоирование судов" — капитан 1-го ранга Дандыкин о приоритетах ВМФ - 24.07.2025 Украина.ру
"Отражение атак дронов и конвоирование судов" — капитан 1-го ранга Дандыкин о приоритетах ВМФ
Российский флот отрабатывает противодействие беспилотникам и защиту морских коммуникаций в ходе масштабных учений "Июльский шторм". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
2025-07-24T15:34
2025-07-24T15:34
новости
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василий дандыкин
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нато
украина.ру
учения
флот
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По словам эксперта, основное внимание уделяется отражению атак беспилотников и применению собственных дронов. "Надо не только отбивать атаки, но и наступать", – подчеркнул Дандыкин.Он отметил, что среди ключевых задач – конвоирование гражданских судов, особенно актуальное для Балтики, а также противовоздушная оборона. "Наши флоты действуют удаленно от своих баз снабжения, поэтому рассчитывать можно только на собственные силы", – добавил собеседник издания.Эксперт также указал на важность классических задач: "Никто не отменял поиск подводных лодок и беспилотных подводных аппаратов". При этом учения по высадке десанта в текущих маневрах не запланированы, хотя проводятся регулярно в других условиях."В "Июльском шторме" участвуют все силы флота, кроме Черноморского – у него свои задачи", – резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Василий Дандыкин: Русский флот защитит Калининград, отстоит Севморпуть и не даст НАТО пролезть на Каспий" на сайте Украина.ру.О других угрозах национальной безопасности России — в интервью Павла Леонова: США планируют сделать с Калининградом то же, что с Сербией в 1999 году.
https://ukraina.ru/20250710/kto-spas-korablestroenie-rossii-i-est-li-buduschee-u-flota-v-sovremennoy-voyne--eranosyan-1065019684.html
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новости, калининград, балтика, россия, василий дандыкин, вмф, нато, украина.ру, учения, флот, фк "балтика", подлодка, бпла, десант, военный эксперт, эксперты, аналитика
Новости, Калининград, Балтика, Россия, Василий Дандыкин, ВМФ, НАТО, Украина.ру, Учения, флот, ФК "Балтика", подлодка, БПЛА, десант, военный эксперт, эксперты, Аналитика

"Отражение атак дронов и конвоирование судов" — капитан 1-го ранга Дандыкин о приоритетах ВМФ

15:34 24.07.2025
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкУчения ВМФ "Июльский шторм"
Учения ВМФ Июльский шторм
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Российский флот отрабатывает противодействие беспилотникам и защиту морских коммуникаций в ходе масштабных учений "Июльский шторм". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
По словам эксперта, основное внимание уделяется отражению атак беспилотников и применению собственных дронов. "Надо не только отбивать атаки, но и наступать", – подчеркнул Дандыкин.
Он отметил, что среди ключевых задач – конвоирование гражданских судов, особенно актуальное для Балтики, а также противовоздушная оборона. "Наши флоты действуют удаленно от своих баз снабжения, поэтому рассчитывать можно только на собственные силы", – добавил собеседник издания.
Эксперт также указал на важность классических задач: "Никто не отменял поиск подводных лодок и беспилотных подводных аппаратов". При этом учения по высадке десанта в текущих маневрах не запланированы, хотя проводятся регулярно в других условиях.
"В "Июльском шторме" участвуют все силы флота, кроме Черноморского – у него свои задачи", – резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Василий Дандыкин: Русский флот защитит Калининград, отстоит Севморпуть и не даст НАТО пролезть на Каспий" на сайте Украина.ру.
О других угрозах национальной безопасности России — в интервью Павла Леонова: США планируют сделать с Калининградом то же, что с Сербией в 1999 году.
10 июля, 15:38
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