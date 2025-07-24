https://ukraina.ru/20250724/otrazhenie-atak-dronov-i-konvoirovanie-sudov--kapitan-1-go-ranga-dandykin-o-prioritetakh-vmf-1065881026.html
"Отражение атак дронов и конвоирование судов" — капитан 1-го ранга Дандыкин о приоритетах ВМФ
"Отражение атак дронов и конвоирование судов" — капитан 1-го ранга Дандыкин о приоритетах ВМФ - 24.07.2025 Украина.ру
"Отражение атак дронов и конвоирование судов" — капитан 1-го ранга Дандыкин о приоритетах ВМФ
Российский флот отрабатывает противодействие беспилотникам и защиту морских коммуникаций в ходе масштабных учений "Июльский шторм". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
2025-07-24T15:34
2025-07-24T15:34
2025-07-24T15:34
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По словам эксперта, основное внимание уделяется отражению атак беспилотников и применению собственных дронов. "Надо не только отбивать атаки, но и наступать", – подчеркнул Дандыкин.Он отметил, что среди ключевых задач – конвоирование гражданских судов, особенно актуальное для Балтики, а также противовоздушная оборона. "Наши флоты действуют удаленно от своих баз снабжения, поэтому рассчитывать можно только на собственные силы", – добавил собеседник издания.Эксперт также указал на важность классических задач: "Никто не отменял поиск подводных лодок и беспилотных подводных аппаратов". При этом учения по высадке десанта в текущих маневрах не запланированы, хотя проводятся регулярно в других условиях."В "Июльском шторме" участвуют все силы флота, кроме Черноморского – у него свои задачи", – резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Василий Дандыкин: Русский флот защитит Калининград, отстоит Севморпуть и не даст НАТО пролезть на Каспий" на сайте Украина.ру.О других угрозах национальной безопасности России — в интервью Павла Леонова: США планируют сделать с Калининградом то же, что с Сербией в 1999 году.
https://ukraina.ru/20250710/kto-spas-korablestroenie-rossii-i-est-li-buduschee-u-flota-v-sovremennoy-voyne--eranosyan-1065019684.html
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новости, калининград, балтика, россия, василий дандыкин, вмф, нато, украина.ру, учения, флот, фк "балтика", подлодка, бпла, десант, военный эксперт, эксперты, аналитика
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"Отражение атак дронов и конвоирование судов" — капитан 1-го ранга Дандыкин о приоритетах ВМФ
Российский флот отрабатывает противодействие беспилотникам и защиту морских коммуникаций в ходе масштабных учений "Июльский шторм". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин