Лихачёв назвал ключевую тему переговоров России и МАГАТЭ
Россия ведёт переговоры с МАГАТЭ о введении режима прекращения огня, необходимого для проведения ремонтных работ на повреждённых опорах линий электропередачи на Запорожской АЭС. Об этом 16 мая сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачёв
2026-05-16T18:02
"Тема эскалации ситуации в районе расположения ЗАЭС станет ключевой на предстоящих консультациях с руководством МАГАТЭ, которые, как мы рассчитываем, пройдут в середине июля", - сказал Лихачев
По его словам, ситуация в районе станции остаётся напряжённой. Украинские беспилотники продолжают атаковать гражданскую инфраструктуру и транспорт, включая грузовые автомобили и автобусы, что осложняет доставку продуктов и товаров первой необходимости в Энергодар.
Также сообщается, что из-за регулярных атак в городе выведены из строя обе автозаправочные станции. Сегодня дрон ударил по трубопроводу, идущему вдоль машинных залов самой АЭС, и, не сдетонировав, упал рядом с энергоблоком №1.