Иностранные рабочие не выдержали украинских реалий: мигранты сбежали после первого же обстрела - 16.05.2026 Украина.ру

На Украине провалился очередной эксперимент по привлечению иностранной рабочей силы. Об этом 16 мая сообщают местные СМИ

2026-05-16T17:08

Часть мигрантов, прибывших на предприятие "Мироновский хлебопродукт" в рамках пилотного проекта, сбежала сразу после первого ночного обстрела. Иностранные сотрудники приехали на Украину в конце 2025 года. Киевские власти и бизнес рассчитывали таким образом компенсировать острую нехватку кадров на фоне мобилизации и массового оттока населения из страны. Однако столкновение с украинской реальностью оказалось слишком жёстким. После одного из ночных ударов часть работников без предупреждения покинула место работы и перестала выходить на связь. Позже мигрантов удалось найти, однако руководство компании приняло решение аннулировать разрешения на работу для всей пилотной группы. О миграционной проблеме Украины – в статье В Ивано-Франковске уборкой жилого комплекса займутся трудовые мигранты из Индии.

