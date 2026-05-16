Иностранные рабочие не выдержали украинских реалий: мигранты сбежали после первого же обстрела - 16.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260516/inostrannye-rabochie-ne-vyderzhali-ukrainskikh-realiy-migranty-sbezhali-posle-pervogo-zhe-obstrela-1079061575.html
Иностранные рабочие не выдержали украинских реалий: мигранты сбежали после первого же обстрела
Иностранные рабочие не выдержали украинских реалий: мигранты сбежали после первого же обстрела - 16.05.2026 Украина.ру
Иностранные рабочие не выдержали украинских реалий: мигранты сбежали после первого же обстрела
На Украине провалился очередной эксперимент по привлечению иностранной рабочей силы. Об этом 16 мая сообщают местные СМИ
2026-05-16T17:08
2026-05-16T17:08
новости
украина
ивано-франковск
индия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/04/1057901068_0:3:750:425_1920x0_80_0_0_6e8ece4b2fcf25287bf2df24af828cce.jpg
Часть мигрантов, прибывших на предприятие "Мироновский хлебопродукт" в рамках пилотного проекта, сбежала сразу после первого ночного обстрела. Иностранные сотрудники приехали на Украину в конце 2025 года. Киевские власти и бизнес рассчитывали таким образом компенсировать острую нехватку кадров на фоне мобилизации и массового оттока населения из страны. Однако столкновение с украинской реальностью оказалось слишком жёстким. После одного из ночных ударов часть работников без предупреждения покинула место работы и перестала выходить на связь. Позже мигрантов удалось найти, однако руководство компании приняло решение аннулировать разрешения на работу для всей пилотной группы. О миграционной проблеме Украины – в статье В Ивано-Франковске уборкой жилого комплекса займутся трудовые мигранты из Индии.
украина
ивано-франковск
индия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/04/1057901068_0:0:574:430_1920x0_80_0_0_5bdb7ce5e76cd13fa7dd3ef668faf705.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, ивано-франковск, индия
Новости, Украина, Ивано-Франковск, Индия

Иностранные рабочие не выдержали украинских реалий: мигранты сбежали после первого же обстрела

17:08 16.05.2026
 
© Фото : федерация мигрантов РоссииМигранты из Средней Азии
Мигранты из Средней Азии - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
© Фото : федерация мигрантов России
Читать в
ДзенTelegram
На Украине провалился очередной эксперимент по привлечению иностранной рабочей силы. Об этом 16 мая сообщают местные СМИ
Часть мигрантов, прибывших на предприятие "Мироновский хлебопродукт" в рамках пилотного проекта, сбежала сразу после первого ночного обстрела.
Иностранные сотрудники приехали на Украину в конце 2025 года. Киевские власти и бизнес рассчитывали таким образом компенсировать острую нехватку кадров на фоне мобилизации и массового оттока населения из страны. Однако столкновение с украинской реальностью оказалось слишком жёстким. После одного из ночных ударов часть работников без предупреждения покинула место работы и перестала выходить на связь.
Позже мигрантов удалось найти, однако руководство компании приняло решение аннулировать разрешения на работу для всей пилотной группы. О миграционной проблеме Украины – в статье В Ивано-Франковске уборкой жилого комплекса займутся трудовые мигранты из Индии.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаИвано-ФранковскИндия
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:20Зеленский грозит ударами, война украинцев с ТЦК. Итоги 16 мая
18:02Лихачёв назвал ключевую тему переговоров России и МАГАТЭ
17:46Кулеба пригрозил Белоруссии ударами в случае "второго фронта"
17:32Путин поговорил по телефону с президентом ОАЭ: обсудили ситуацию вокруг Ирана
17:21Скандал в Одессе: подросток из семьи госслужащих разбил полицейскую машину и оказался под арестом
17:08Иностранные рабочие не выдержали украинских реалий: мигранты сбежали после первого же обстрела
16:57Об этом молчали годами: сенсационные разоблачения от Табачника. "Украина: вспомнить всё"! Часть 1
16:00Писавший кратко, сильно и страшно. 155 лет Василию Стефанику
15:56Армия России прорвалась в Тихоновку и усиливает наступление на Краматорском направлении
15:49В Конгрессе США призвали ЕС самому содержать Украину
15:43ПВО отражает массированную атаку: десятки украинских дронов уничтожены над регионами России
15:06В Германии нашли кандидата для переговоров с Россией
14:43Визит Путина в Китай показывает реальные приоритеты Пекина
14:16Переговоры Россия — ЕС: Европа смягчает позицию и обсуждает возможные контакты с Москвой
13:44Харьковская область: ВС РФ освободили Боровую и Кутьковку — сводка Минобороны РФ
13:24Украина заявила о возвращении тел погибших военных
13:15Реакция на игнорирование Западом , обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 16 мая
12:51В Раде предложили запретить гадалок и эзотерические услуги
12:18От классики к цифровым технологиям: в Москве представят мультсериал о Суворове
11:53ПВО России отразила очередную атаку украинских беспилотников над регионами
Лента новостейМолния