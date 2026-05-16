Иностранные рабочие не выдержали украинских реалий: мигранты сбежали после первого же обстрела
© Фото : федерация мигрантов РоссииМигранты из Средней Азии
На Украине провалился очередной эксперимент по привлечению иностранной рабочей силы. Об этом 16 мая сообщают местные СМИ
Часть мигрантов, прибывших на предприятие "Мироновский хлебопродукт" в рамках пилотного проекта, сбежала сразу после первого ночного обстрела.
Иностранные сотрудники приехали на Украину в конце 2025 года. Киевские власти и бизнес рассчитывали таким образом компенсировать острую нехватку кадров на фоне мобилизации и массового оттока населения из страны. Однако столкновение с украинской реальностью оказалось слишком жёстким. После одного из ночных ударов часть работников без предупреждения покинула место работы и перестала выходить на связь.
Позже мигрантов удалось найти, однако руководство компании приняло решение аннулировать разрешения на работу для всей пилотной группы.
