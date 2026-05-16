https://ukraina.ru/20260516/skandal-v-odesse-podrostok-iz-semi-gossluzhaschikh-razbil-politseyskuyu-mashinu-i-okazalsya-pod-arestom-1079061824.html

Скандал в Одессе: подросток из семьи госслужащих разбил полицейскую машину и оказался под арестом

Скандал в Одессе: подросток из семьи госслужащих разбил полицейскую машину и оказался под арестом - 16.05.2026 Украина.ру

Скандал в Одессе: подросток из семьи госслужащих разбил полицейскую машину и оказался под арестом

В Одессе суд принял решение о заключении под стражу 17-летнего юноши, который оказался участником конфликта с полицией во время проведения мобилизационных мероприятий. Об этом 16 мая сообщает Телеграм-канал “Украина.ру”

2026-05-16T17:21

2026-05-16T17:21

2026-05-16T17:21

новости

одесса

украина

сизо

тцк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/10/1079061706_0:11:1262:721_1920x0_80_0_0_4f39519883f62aa177e58f73cd276dda.jpg

По имеющимся данным, ему грозит до семи лет лишения свободы. Инцидент произошёл во время так называемой “бусификации“. Сообщается, что в ходе стычки молодой человек повредил служебный автомобиль, в который ранее поместили мобилизованного мужчину, разбив стекло цепью. Также в ряде Телеграм-каналов есть и другая версия – он мог вступиться за девушку, которую полицейские применили слезоточивый газ. Местные паблики пишут, что парень оказался из семьи высокопоставленных чиновников. Его мать — заместитель главы Приморской районной администрации Одессы Ирина Свищенко. Отец, Александр Свищенко, работает главным специалистом отдела мониторинга и взаимодействия с правоохранительными органами в Департаменте муниципальной безопасности Одесского горсовета. Сына, как утверждают СМИ, также зовут Александр, его отправили в СИЗО с правом внесения залога. Мать задержанного заявила о намерении обжаловать решение суда. Подробнее о проблеме - в материале ТЦК Украины опубликовали отписки-насмешки по фактам гибели и избиения граждан на сайте Украина.ру.

одесса

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, одесса, украина, сизо, тцк