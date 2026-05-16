Скандал в Одессе: подросток из семьи госслужащих разбил полицейскую машину и оказался под арестом
2026-05-16T17:21
Скандал в Одессе: подросток из семьи госслужащих разбил полицейскую машину и оказался под арестом

17:21 16.05.2026
 
В Одессе суд принял решение о заключении под стражу 17-летнего юноши, который оказался участником конфликта с полицией во время проведения мобилизационных мероприятий. Об этом 16 мая сообщает Телеграм-канал “Украина.ру”
По имеющимся данным, ему грозит до семи лет лишения свободы. Инцидент произошёл во время так называемой “бусификации“.
Сообщается, что в ходе стычки молодой человек повредил служебный автомобиль, в который ранее поместили мобилизованного мужчину, разбив стекло цепью. Также в ряде Телеграм-каналов есть и другая версия – он мог вступиться за девушку, которую полицейские применили слезоточивый газ. Местные паблики пишут, что парень оказался из семьи высокопоставленных чиновников. Его мать — заместитель главы Приморской районной администрации Одессы Ирина Свищенко. Отец, Александр Свищенко, работает главным специалистом отдела мониторинга и взаимодействия с правоохранительными органами в Департаменте муниципальной безопасности Одесского горсовета. Сына, как утверждают СМИ, также зовут Александр, его отправили в СИЗО с правом внесения залога.
Мать задержанного заявила о намерении обжаловать решение суда.
Подробнее о проблеме - в материале ТЦК Украины опубликовали отписки-насмешки по фактам гибели и избиения граждан на сайте Украина.ру.
