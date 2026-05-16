Путин поговорил по телефону с президентом ОАЭ: обсудили ситуацию вокруг Ирана
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Об 16 мая сообщает пресс-служба Кремля
2026-05-16T17:32
В ходе беседы стороны обсудили развитие кризисной ситуации на Ближнем Востоке, в том числе вокруг Ирана. Было отмечено значение продолжения политико-дипломатических усилий, направленных на выработку компромиссных мирных решений с учётом интересов всех государств региона.
Отдельно лидеры подчеркнули позитивную динамику российско-эмиратского сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах. Стороны договорились продолжить активные двусторонние контакты.
Также Владимир Путин выразил благодарность ОАЭ за регулярное участие в гуманитарных инициативах, связанных с ситуацией вокруг украинского конфликта.
Ранее в новостях: Иран снова нанёс удары по ОАЭ.
