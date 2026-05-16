Кулеба пригрозил Белоруссии ударами в случае "второго фронта"
Экс-министр иностранных дел Украины Кулеба
Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригрозил ударом по Белоруссии. Об этом 16 мая сообщают СМИ
Кулеба заявил, что в случае гипотетического вступления Минска в противостояние против Украины последует масштабный ответ.
“Если Белоруссия на нас нападёт, туда столько всего полетит и столько будет разрушено, что “мама не горюй”. И это может серьёзно расшатать Белоруссию”, — сказал экс-министр.
По его словам, тема возможного "второго фронта" якобы уже перешла в практическую плоскость, и остаётся лишь вопрос сроков и направлений возможного наступления.
Ранее Зеленский заявлял о якобы имеющихся данных украинской разведки о подготовке наступления с территории Белоруссии, однако так и не привел никаких доказательств этим утверждениям. Подробнее в материале – Зеленский ждёт удара из Белоруссии.
