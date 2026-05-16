Кулеба пригрозил Белоруссии ударами в случае "второго фронта"
Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригрозил ударом по Белоруссии. Об этом 16 мая сообщают СМИ
2026-05-16T17:46
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Дмитрий Кулеба

17:46 16.05.2026
 
Кулеба заявил, что в случае гипотетического вступления Минска в противостояние против Украины последует масштабный ответ.
“Если Белоруссия на нас нападёт, туда столько всего полетит и столько будет разрушено, что “мама не горюй”. И это может серьёзно расшатать Белоруссию”, — сказал экс-министр.
По его словам, тема возможного "второго фронта" якобы уже перешла в практическую плоскость, и остаётся лишь вопрос сроков и направлений возможного наступления.
Ранее Зеленский заявлял о якобы имеющихся данных украинской разведки о подготовке наступления с территории Белоруссии, однако так и не привел никаких доказательств этим утверждениям. Подробнее в материале – Зеленский ждёт удара из Белоруссии.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
