Павел Леонов: США планируют сделать с Калининградом то же, что с Сербией в 1999 году

Павел Леонов: США планируют сделать с Калининградом то же, что с Сербией в 1999 году - 23.07.2025 Украина.ру

Павел Леонов: США планируют сделать с Калининградом то же, что с Сербией в 1999 году

НАТО рассматривает полную блокаду Калининградской области. А с нашей стороны там стоит будочка с барышней-пограничником, а с литовской стороны стоят противотанковые надолбы и колючая проволока. То есть с нашей стороны восстанавливают архитектурные достопримечательности, а с их стороны ставят противотанковые заграждения. Разница подходов очевидна.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/18/1055807639_95:16:834:431_1920x0_80_0_0_1b4050afb136b3c26496035530c38b6b.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал исследователь эпохи холодной войны, автор книги "Вражеские уроки" (второй том готовится к печати) Павел Леонов.- Павел, насколько система гражданской обороны, выстроенная в советскую эпоху, когда ждали массированного ядерного удара, готова к современным вызовам?- Начнем с самого неприятного. Эта система и во времена Советского Союза не обладала стопроцентной надежностью. Предполагалось, что при глобальном ядерном конфликте выживание большей части населения это проблемы самого населения. Выживание под землей – это удел избранных. Если вы не успели убраться из зоны поражения, боюсь, это ваши проблемы.Если вы ценный сотрудник оборонного предприятия, о вас будут заботиться. Если нет, то эвакуация осуществляется по принципу выезда из крупного города.- То есть спасать будут прежде всего политическую и научную элиту?- Нет. Спасать будут прежде всего тех, кто работает руками. Такой же принцип использовался и в Британии. Понятно, что спасается политическое руководство, защищаются военные объекты. И стараются защитить тех, кто будет потом работать. То есть речь не идет о том, что массово спасают женщин и детей, а о том, что необходимо потом обеспечить производство.- Вы начали с неприятного, а хорошие новости есть?- Если вы выживите, вас все это в меньшей степени коснется. Отличная новость (смеется).- Если рассматривать вооружение вероятного противника, к примеру, ракеты "Томагавк", то какую угрозу они несут гражданским объектам?- "Томагавки" предназначались для первого внезапного ядерного удара. То есть высокоточное оружие, которое выбивает управление, центры связи. Это все то, что в натовской парадигме идет, как С3, С5 (A command, control, and communication (C3) system is an information system employed within a military organization). То есть все то, что относится к сбору информации и принятию решений.От ядерной части в "Томагавках" впоследствии отказались по взаимной договоренности, потому что это слишком внезапное нанесение ядерного удара.- Если рассматривать конфликт, который недавно произошел на Ближнем Востоке, то есть взаимообмен ракетными ударами между Ираном и Израилем. Насколько надежны в качестве убежищ станции метро, подвалы высотных зданий?- Если не будет прямого попадания, вы спасетесь, потому что прямое попадание складывает дом с подъездами, а я не уверен, что в ситуации крупного конфликта вас кто-то будет откапывать сутками из подвала.Какое-то время укрываться от осколков, вторичных поражающих факторов в подвале можно, но если на вас обрушится весь подъезд, последствия можно представить.- То есть среднестатистическому гражданину лучше иметь домик в деревне, подальше от областного центра?- Желательно на юго-востоке или северо-западе, потому что вторичная зона поражения радиоактивностью будет распространятся на северо-восток. В США тоже роза ветров будет распространять радиоактивные осадки на северо-восток.- А чем нам угрожают страны Запада в плане применения ядерного оружия? К примеру, у Франции порядка 300 ядерных боеголовок.- У Франции отдельная доктрина применения ядерного оружия, которая не очень вписывается в натовскую. Все используют ядерное оружие как средство последнего удара, когда противник уже атакует. А французская доктрина применяется резко внезапно, то есть после принятия политического решения.- То есть Франция из всех обладателей ядерного оружия это наиболее непредсказуемый противник?- Да, принятие военно-политическим руководством Франции такого решения укладывается в их ядерную доктрину. Для СССР и США нанесение первого удара считалось практически невозможным. Поэтому большая часть учений проходила в условиях, когда мы наносим ответный удар, или когда ракеты противника уже летят.Ракет для подводных лодок у французов около 50 штук, 48 для трех лодок, две для тестов и проверок. Это M51 c боевой частью TN75 (100 килотонн) в количестве 80 штук, и новой TNO (300 кт) - 160 штук.- Кстати, недавно США разместили на территории Великобритании ядерное оружие впервые с 2008 года. Речь идет о нескольких ядерных бомбах B61-12.- Это нас может сильно не волновать. Такие же арсеналы существуют в Европе на базах в Италии, Турции, в Германии много лет. И то, что там появилось 12 или 16 бомб, предназначенных для британских F-35А, не сильно повлияет на ситуацию. Американское ядерное оружие хранилось в Европе и до этого.Например, в Германии (Büchel, около 30 единиц), далее американские же бомбы на авиабазах Kleine (Бельгия), Incirlik (Турция), Volkel (Нидерланды) - всего до 100 единиц. Итальянские авиабазы Aviano и Ghedi могут хранить около 40 единиц ядерного оружия.- Откуда, в первую очередь, полетят ядерные боеголовки в случае военного конфликта с НАТО?- Кроме Франции, в ядерном клубе Британия. Суммарно у них около 30 боеголовок и две подлодки. Обязанности командира лодки перечислены в письме премьер-министра. Военные находятся в политической зависимости. Скорее всего, решением руководства может быть такой же ответный удар. То есть подводные носители ЯО используются не как средства первого удара, а как средство отмщения и возмездия. Потому что все наземные комплексы можно найти и уничтожить, а найти лодку в море гораздо сложнее.- Среди поражающих факторов ядерного оружия называют сильный электромагнитный импульс. Что это значит для жизни условного мегаполиса в условиях глобальной цифровизации?- Самое опасное, что может быть, это не электромагнитный импульс, а ударная волна со вторичными поражающими факторами. Это яркий свет, который вызывает ожоги глаз, тела. Бороться с массовыми ожогами не может ни одно крупное государство. Если будет несколько тысяч пораженных, то ожоговая терапия на столько людей не рассчитана. Придется принимать волевое решение о том, кто будет жить, а кто умрет, потому что нет нигде столько больничных коек. Плюс радиация, от которой пострадает огромная часть населения. На этом фоне беспокоиться о том, что гаджеты не будут работать, конечно, можно, если уж нечем заняться.- Очевидно, что огромный ущерб будет нанесении сельскому хозяйству, и промышленному производству?- Прежде всего рассматриваются промышленные и военные цели. То есть нефтегазовая, нефтеперерабатывающая отрасли, ВПК. А сельское хозяйство не та цель, которая окажет военное сопротивление или может ему поспособствовать. Если у вас есть крупная агроферма в глуши, вы не получите ядерный подарок.Вас коснется все остальное, когда не будет техники, людей, начнутся проблемы с медициной и поставками продуктов.- Чем ближе к Уралу и Сибири, тем безопаснее для жителей европейской части России?В середине 2000-х было опубликовано теоретическое исследование того, как будут поражаться цели при ядерном ударе. Благодаря тому, что все крупные страны рассредоточили свой ВПК, всем крупным городам достанется одинаково.- Все-таки Россия готова в своем нынешнем состоянии к массированным атакам неядерного дальнобойного оружия, а в перспективе и ракет с ядерными боезарядами?- Мы готовы гораздо лучше, чем наши вероятные противники, у нас есть практика. Недавно появилась новость, что американский дрон впервые сбросил гранату. Поздравляю американских военных с этим достижением, но мы этими дронами на поле боя занимаемся уже несколько лет.Сейчас задача бригад НАТО задача соответствовать по боевым возможностям украинской бригаде. Но мы продвигаемся на фронте СВО, потому что наши постсоветские бригады превосходят бригады ВСУ, а значит, в перспективе и подразделения НАТО. То есть натовская пропаганда оказалась неправдой.- Вернемся к европейцам и их планам, связанным с ядерным оружием. В начале июля Франция и Британия собирались договориться о координации своих ядерных сил. Чем это нам грозит?- Еще не забывайте, что они подписали самый крупный договор сотрудничества после Второй мировой войны. То есть натовцы пытаются реорганизовать военную промышленность на бесшовном уровне, когда производство и отгрузка продукции из одной страны в другую идет с минимумом документации.Прежде чем перейти к ядерному оружию, они собираются использовать все остальные меры. Сейчас они вкладывают деньги, чтобы прокачать свои вооруженные силы до приемлемого уровня. Но их планы перевооружения заканчиваются к 2030-м годам.Натовские военные заявляют, что к 2027 году Китай нападет на Тайвань, а к 2030-му Россия нападет на НАТО. Почему это так, они внятно объяснить не могут. Но это удачно укладывается в их сроки планирования и бюджетирования, когда начальство собирается осваивать эти бюджеты. Это обычные политико-военные игры.- Командующий армией США в Европе и Африке и командующий сухопутных войск НАТО генерал Кристофер Донахью на днях заявил, что "нет абсолютно никаких причин, по которым для сдерживания России мы не можем подавить зону A2AD (зону воспрещения маневра и доступа) с земли" в Калининградской области. Как противостоять этим планам противника?- Они рассматривают полную блокаду Калининградской области, поэтому нам необходимо там размещать войска технику. Потому что с нашей стороны там стоит будочка с барышней-пограничником, а с литовской стороны стоят противотанковые надолбы и колючая проволока.То есть с нашей стороны восстанавливают архитектурные достопримечательности, а с их стороны ставят противотанковые заграждения. Разница подходов очевидна.То, о чем говорит Донахью, это комплекс мероприятий, которым в НАТО занимаются только американцы. Это то же самое, что делали с Сербией в 1999 году. То есть это комплексные мероприятия, которые проводятся для того, чтобы лишить противника возможности сопротивляться воздушным ударам.Защита от этих мер должна быть комплексной, то есть должна включать, помимо ПВО, танки, дроны, артиллерию. Для этого необходимо напрячь мускулы, но чтобы напрячь мускулы, надо заниматься спортом. То есть должен быть подготовленный личный состав и техника.О других сценариях возможного ядерного конфликта в интервью Дмитрий Юрков: России в случае ядерной войны с США придется выживать за счет малых городов

