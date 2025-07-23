https://ukraina.ru/20250723/1065824683.html

Василий Дандыкин: Русский флот защитит Калининград, отстоит Севморпуть и не даст НАТО пролезть на Каспий

Василий Дандыкин: Русский флот защитит Калининград, отстоит Севморпуть и не даст НАТО пролезть на Каспий - 23.07.2025 Украина.ру

Василий Дандыкин: Русский флот защитит Калининград, отстоит Севморпуть и не даст НАТО пролезть на Каспий

Слухи о кончине Черноморского флота сильно преувеличены. Он еще скажет свое слово. Более того, мы сформировали Днепровскую флотилию. Она тоже эффективно участвует в СВО. Ее звездный час еще впереди, считает капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин

2025-07-23T18:00

2025-07-23T18:00

2025-07-23T18:00

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россия

балтика

калининград

василий дандыкин

черноморский флот

нато

корабль

ракеты

пво

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее в Тихом и Северном Ледовитом океанах, в Балтийском и Каспийском морях стартовали масштабные учения военно-морского флота России "Июльский шторм" под личным руководством главкома адмирала Моисеева. В них задействованы более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, свыше 15 000 военнослужащих.Силы флотов отработают развертывание в районах боевого предназначения, ведение противолодочных действий, оборону районов базирования и экономической деятельности, отражение атак средств воздушного нападения, безэкипажных катеров и БПЛА противника, нанесение ударов по объектам и корабельным группировкам врага.- Василий Алексеевич, отработка каких задач, заявленных в ходе этих учений, для нас важнее всего?- Отражение атак беспилотников и применение своих дронов: как воздушных, так и надводных. Надо не только отбивать атаки, но и наступать. Есть еще задача конвоирования гражданских судов силами военного флота, учитывая, что сейчас происходит на Балтике. Противовоздушную оборону тоже никто не отменял.Наши флоты, как известно, действуют удаленно от своих баз снабжения, поэтому рассчитывать можно только на собственные силы. Никто не отменял и классику жанра: поиск подводных лодок, беспилотных подводных аппаратов. Может быть, учений по высадке десанта на побережье сейчас не будет, но вообще они у нас тоже проводятся регулярно.В общем, в маневрах примут участие все силы нашего флота, кроме Черноморского. У него своя ситуация и свои задачи.- Насколько возросли наши возможности в части безэкипажных катеров и воздушных БПЛА?- Апробируются образцы и подводных дронов, и надводных дронов. Воздушные БПЛА тоже оморячиваются: и для разведки, и для нанесения ударов. С учетом этого идет строительство новых кораблей и модернизация старых. Особенно сейчас важны беспилотники большого радиуса действия. В каком-то смысле это замена оперативной авиации.Сейчас стоит вопрос о списании нашего единственного авианосца "Адмирала Кузнецова". Как теперь базировать палубную авиацию - непонятно. Надеюсь, этот вопрос решится, потому что рано списывать все на беспилотники. Например, если бы американцы и китайцы были настолько уверены в господстве дронов, они бы не развивали свои авианосцы.Тем не менее, у нас в связи с СВО внедрение беспилотников происходит быстрее и раньше.- Какие средства ПВО следует устанавливать на корабли, чтобы бороться с беспилотной авиацией?- Малого радиуса действия на малые ракетные корабли. Например, на "Каракурт", вооруженный "Калибрами", ставят морской "Панцирь". Он эффективен и против БПЛА, и против других летательных аппаратов. ПВО среднего радиуса действия будут устанавливаться на фрегаты и корветы. Это то, чего объективно не хватало. А малая зенитная артиллерия у нас хорошая. Например, ракетно-пушечная система Ак-630 "Дуэт". Ею оснащаются корабли.- Какими силами флота мы будем отражать попытки противника закупорить наш Северный морской путь с двух сторон: с северо-запада и с востока?- На северо-западе эта задача ложится на Северный флот. А с точки зрения безопасности Берингова пролива – это задача Тихоокеанского флота. Исходя из того, что находится у нас на Камчатке и в Приморье, происходит усиление надводного флота, а не только стратегических подлодок. В частности, Камчатка получила корветы и ледокол "Евпатий Коловрат".Возможности Северного фота обеспечивают фрегаты проекта 22350 "Адмирал Горшков". Их там три сейчас. Есть и другие корабли: крейсер "Маршал Устинов", патрульный корабль ледового класса "Папанин", который предназначен для сопровождения судов и обеспечения ПВО в северных морях.Сюда же относятся арктические бригады, морская пехота, береговые ракетные войска. Военная база России "Арктический трилистник" на Земле Франца-Иосифа. Это актуально, потому что США усиливают военное присутствие на Аляске, а порты Швеции и Финляндии осваивают натовцы. В Норвегии построена база для воздушно-десантных войск.В том числе на Северном флоте бригады морской пехоты России будут разворачиваться в дивизии. В этом году предполагается формирование двух таких соединений.- Командующий сухопутных войск НАТО генерал Донахью заявил, что "нет абсолютно никаких причин, по которым для сдерживания России мы не можем подавить зону воспрещения маневра и доступа с земли" в Калининградской области. Как именно Балтийский флот должен купировать эти угрозы?- Балтийский флот базируется на двух основных самостоятельных военных кластерах: Балтийск и Кронштадт. Там строятся большие десантные корабли, фрегаты и дизельные подводные лодки. Их надо выводить на другие флоты через Датские проливы и Финский залив.Наш флот на Балтике самодостаточный и современный. За исключением эсминца "Настойчивый" у нас есть корветы проекта 20380. Их там, с учетом не попавших на Черноморский флот, пять единиц. Есть еще соединения малых ракетных кораблей с ракетами "Уран" (Х-35) и "Калибр". Учения постоянно проводятся.Конечно, натовцы на Балтике сейчас активничают. Особенно Германия, которая почувствовала, что ее назначили главной. Тем не менее, все компоненты Балтийского флота (береговые ракетные войска, морская авиация и сухопутная группировка) не дадут НАТО ничего сделать слегонца.Хотя даже задачи по конвоированию нашего танкерного флота будет решать непросто.- Также имеет смысл спросить и про Каспийскую флотилию, учитывая, что в том регионе в последнее время все не так уж спокойно.- Я служил на Каспийской флотилии в Баку. В советское время это был затон для моряков. А теперь Азербайджан усиленно наращивает свои военно-морские силы. Получает немецкие малые ракетные корабли, укрепляет базы, денег не жалеет. Натовцы пытаются пролезть в Казахстан, у которого тоже есть флот. А у нас стратегическое партнерство с Ираном. Недавно флотилия провела учения с иранским флотом, который базируется в Энзели.Если раньше в Каспийской флотилии были старые корабли, потому что она справлялась и такими силами, то сейчас это современные боевые корабли с "Калибрами" и береговые ракетные комплексы. Есть и ракетные корабли "Татарстан" и "Дагестан". Да и полк морской пехоты воюет на СВО не всем составом.И я думаю, что флотилия будет усиливаться, чтобы купировать различные угрозы на Каспии и на Южном Кавказе.- Переходим к теме СВО. Могли бы вы выделить последние яркие примеры поражения украинских тылов, в которых мы задействовали ракеты морского базирования?- "Калибры" состоят на вооружении Черноморского флота. Они устанавливаются на фрегаты, подводные лодки и малые ракетные корабли. Постоянно участвуют в комбинированных ударах. "Бастионы" и "Балы" состоят на вооружении береговых ракетных войск. Они тоже успешно били по позициям врага, соблюдая все правила маскировки. Учитывая, какую разведывательную помощь Украине оказывает западная разведка.То есть слухи о кончине Черноморского флота сильно преувеличены. Он еще скажет свое слово.Более того, мы сформировали Днепровскую флотилию. Она тоже эффективно участвует в СВО. Ее звездный час еще впереди.- По поводу звездного часа Днепровской флотилии. Если оценивать ситуацию на линии соприкосновения СВО, удается ли нам растащить украинскую группировку, которая обороняет Херсон?- Нашей группировкой "Днепр" командует генерал Теплинский. Он один из талантливейших полководцев страны. У него огромный боевой опыт и авторитет в войсках. Его группировка двигает фронт на Запорожье, бьются на островах, высаживает разведгруппы на правом берегу, а также охраняет Кинбурнскую косу, где украинцы время от времени пытаются организовать десант.Конечно, потери врага на этом участке не такие большие, как в зоне ответственности группировок "Центр", "Восток" и "Север", но они есть. И я думаю, "Днепр" выполнит задачи по освобождению региона.О других угрозах национальной безопасности России - в интервью Павла Леонова: США планируют сделать с Калининградом то же, что с Сербией в 1999 году

https://ukraina.ru/20221102/1040426821.html

https://ukraina.ru/20250722/aleksey-fenenko-zapad-tyanet-vremya-chtoby-ustroit-rf-novuyu-kurskuyu-avantyuru-ili-vtoruyu-krymskuyu-1065708762.html

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Кирилл Курбатов

интервью, россия, балтика, калининград, василий дандыкин, черноморский флот, нато, корабль, ракеты, пво, беспилотники