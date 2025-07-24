"Логика истощения": эксперт Фененко о скрытых мотивах Запада в украинском конфликте
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУвоеннослужащие ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Западные страны продолжают военную поддержку Украины, исходя из трех ключевых представлений о текущей ситуации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
"Во-первых, они считают, что раз Россия за 3,5 года не смогла решить проблему на поле боя и нанести полное поражение Украине, то последнюю следует поддерживать и дальше", — заявил Фененко.
Во-вторых, по словам эксперта, на Западе убеждены в ограниченности российских успехов. "На Западе все время говорят о том, что Россия не смогла далеко продвинуться, а наступление в Харьковской и Сумской областях не принесло ощутимых крупных результатов", — пояснил он.
Третьим фактором Фененко назвал продолжающиеся атаки ВСУ по российской территории. "ВСУ продолжают обстрел российских городов дронами, причиняя нам ущерб. Поэтому... важно продолжать укреплять потенциал ВСУ", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью "Алексей Фененко: Запад тянет время, чтобы устроить РФ новую Курскую авантюру или вторую Крымскую войну" на сайте Украина.ру.
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