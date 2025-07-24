"Логика истощения": эксперт Фененко о скрытых мотивах Запада в украинском конфликте - 24.07.2025 Украина.ру
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"Логика истощения": эксперт Фененко о скрытых мотивах Запада в украинском конфликте
"Логика истощения": эксперт Фененко о скрытых мотивах Запада в украинском конфликте - 24.07.2025 Украина.ру
"Логика истощения": эксперт Фененко о скрытых мотивах Запада в украинском конфликте
Западные страны продолжают военную поддержку Украины, исходя из трех ключевых представлений о текущей ситуации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
2025-07-24T11:35
2025-07-24T11:35
новости
запад
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александр фененко
дональд трамп
владимир зеленский
вооруженные силы украины
харьковская область
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Во-вторых, по словам эксперта, на Западе убеждены в ограниченности российских успехов. "На Западе все время говорят о том, что Россия не смогла далеко продвинуться, а наступление в Харьковской и Сумской областях не принесло ощутимых крупных результатов", — пояснил он.Третьим фактором Фененко назвал продолжающиеся атаки ВСУ по российской территории. "ВСУ продолжают обстрел российских городов дронами, причиняя нам ущерб. Поэтому... важно продолжать укреплять потенциал ВСУ", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Фененко: Запад тянет время, чтобы устроить РФ новую Курскую авантюру или вторую Крымскую войну" на сайте Украина.ру.О том, чем рискует Трамп, оставляя нерешенным конфликт на Украине — в статье Евгении Кондаковой "Трамп нашёл способ отказаться от ультиматума в 50 дней, при помощи давления пришлось привлечь Зеленского".
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новости, запад, украина, россия, александр фененко, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, харьковская область, сумская область, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, главные новости, новости россии
Новости, Запад, Украина, Россия, Александр Фененко, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Сумская область, СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Главные новости, новости России

"Логика истощения": эксперт Фененко о скрытых мотивах Запада в украинском конфликте

11:35 24.07.2025
 
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военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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Западные страны продолжают военную поддержку Украины, исходя из трех ключевых представлений о текущей ситуации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
"Во-первых, они считают, что раз Россия за 3,5 года не смогла решить проблему на поле боя и нанести полное поражение Украине, то последнюю следует поддерживать и дальше", — заявил Фененко.
Во-вторых, по словам эксперта, на Западе убеждены в ограниченности российских успехов. "На Западе все время говорят о том, что Россия не смогла далеко продвинуться, а наступление в Харьковской и Сумской областях не принесло ощутимых крупных результатов", — пояснил он.
Третьим фактором Фененко назвал продолжающиеся атаки ВСУ по российской территории. "ВСУ продолжают обстрел российских городов дронами, причиняя нам ущерб. Поэтому... важно продолжать укреплять потенциал ВСУ", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью "Алексей Фененко: Запад тянет время, чтобы устроить РФ новую Курскую авантюру или вторую Крымскую войну" на сайте Украина.ру.
О том, чем рискует Трамп, оставляя нерешенным конфликт на Украине — в статье Евгении Кондаковой "Трамп нашёл способ отказаться от ультиматума в 50 дней, при помощи давления пришлось привлечь Зеленского".
Василий Дандыкин интервью - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
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