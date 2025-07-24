https://ukraina.ru/20250724/logika-istoscheniya-ekspert-fenenko-o-skrytykh-motivakh-zapada-v-ukrainskom-konflikte-1065864096.html

"Логика истощения": эксперт Фененко о скрытых мотивах Запада в украинском конфликте

"Логика истощения": эксперт Фененко о скрытых мотивах Запада в украинском конфликте - 24.07.2025 Украина.ру

"Логика истощения": эксперт Фененко о скрытых мотивах Запада в украинском конфликте

Западные страны продолжают военную поддержку Украины, исходя из трех ключевых представлений о текущей ситуации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко

2025-07-24T11:35

2025-07-24T11:35

2025-07-24T11:35

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Во-вторых, по словам эксперта, на Западе убеждены в ограниченности российских успехов. "На Западе все время говорят о том, что Россия не смогла далеко продвинуться, а наступление в Харьковской и Сумской областях не принесло ощутимых крупных результатов", — пояснил он.Третьим фактором Фененко назвал продолжающиеся атаки ВСУ по российской территории. "ВСУ продолжают обстрел российских городов дронами, причиняя нам ущерб. Поэтому... важно продолжать укреплять потенциал ВСУ", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Фененко: Запад тянет время, чтобы устроить РФ новую Курскую авантюру или вторую Крымскую войну" на сайте Украина.ру.О том, чем рискует Трамп, оставляя нерешенным конфликт на Украине — в статье Евгении Кондаковой "Трамп нашёл способ отказаться от ультиматума в 50 дней, при помощи давления пришлось привлечь Зеленского".

https://ukraina.ru/20250723/1065824683.html

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