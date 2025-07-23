https://ukraina.ru/20250723/rozhin-ukraina-kopit-krupnuyu-massu-bronetekhniki-i-gotovit-udarnye-rezervy-iz-brigad-150-y-serii-1065733827.html

Рожин: Украина копит крупную массу бронетехники и готовит ударные резервы из бригад 150-й серии

Рожин: Украина копит крупную массу бронетехники и готовит ударные резервы из бригад 150-й серии - 23.07.2025 Украина.ру

Рожин: Украина копит крупную массу бронетехники и готовит ударные резервы из бригад 150-й серии

Украинское командование может попытаться использовать стратегические резервы для нанесения контрударов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2025-07-23T06:20

2025-07-23T06:20

2025-07-23T06:20

новости

украина

россия

европа

борис рожин

вооруженные силы украины

нато

украина.ру

техника

военная техника

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103337/15/1033371555_0:62:1140:703_1920x0_80_0_0_1cfaf1e508d0a605c508cbf15da9ea04.jpg

Это означает, что бригады ВСУ, у которых были эти бронемашины, отведены в тыл на восстановление", пояснил эксперт."Украина еще рассчитывает, что австралийские "Абрамсы" к ним когда-то подъедут. Европа им еще передает старые "Леопард-1" и Т-72. Если эта техника к ним поступит, киевский режим может использовать механизированные бригады для контрударов", — добавил Рожин."Поэтому говорить о том, что у киевского режима совсем уж ничего нет, было бы самоуспокоением. Может быть, они попытаются где-то нанести удар за счет крупных масс бронетехники", — заключил военный аналитик.Российское командование внимательно следит за перемещениями украинских резервов и готово парировать возможные угрозы, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью: "Борис Рожин: Пока Россия окружает Покровск через Родинское, ВСУ копят технику НАТО для мощного контрудара" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО - в интервью Алексея Рамма: Россия готовится перерезать днепропетровский коридор ВСУ и начать битву за ворота в Сумы.

https://ukraina.ru/20250722/1065727772.html

украина

россия

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, европа, борис рожин, вооруженные силы украины, нато, украина.ру, техника, военная техника, бронетехника, m1 abrams, m2 bradley, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, спецоперация, главные новости, эксперты, военный эксперт, новости украины, новости россии