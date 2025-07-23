Рожин: Украина копит крупную массу бронетехники и готовит ударные резервы из бригад 150-й серии - 23.07.2025 Украина.ру
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Рожин: Украина копит крупную массу бронетехники и готовит ударные резервы из бригад 150-й серии
Рожин: Украина копит крупную массу бронетехники и готовит ударные резервы из бригад 150-й серии - 23.07.2025 Украина.ру
Рожин: Украина копит крупную массу бронетехники и готовит ударные резервы из бригад 150-й серии
Украинское командование может попытаться использовать стратегические резервы для нанесения контрударов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2025-07-23T06:20
2025-07-23T06:20
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Это означает, что бригады ВСУ, у которых были эти бронемашины, отведены в тыл на восстановление", пояснил эксперт."Украина еще рассчитывает, что австралийские "Абрамсы" к ним когда-то подъедут. Европа им еще передает старые "Леопард-1" и Т-72. Если эта техника к ним поступит, киевский режим может использовать механизированные бригады для контрударов", — добавил Рожин."Поэтому говорить о том, что у киевского режима совсем уж ничего нет, было бы самоуспокоением. Может быть, они попытаются где-то нанести удар за счет крупных масс бронетехники", — заключил военный аналитик.Российское командование внимательно следит за перемещениями украинских резервов и готово парировать возможные угрозы, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью: "Борис Рожин: Пока Россия окружает Покровск через Родинское, ВСУ копят технику НАТО для мощного контрудара" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО - в интервью Алексея Рамма: Россия готовится перерезать днепропетровский коридор ВСУ и начать битву за ворота в Сумы.
https://ukraina.ru/20250722/1065727772.html
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Рожин: Украина копит крупную массу бронетехники и готовит ударные резервы из бригад 150-й серии

06:20 23.07.2025
 
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ВСУ военная техника танки оружие Украина флаг - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство оборони України
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Украинское командование может попытаться использовать стратегические резервы для нанесения контрударов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
"У Украины есть несколько бригад стратегического резерва, для которого придерживается какое-то количество западной техники. Сейчас сократилось количество видео с уничтоженными '"Брэдли'" и "Страйкерами", — отметил журналист.
Это означает, что бригады ВСУ, у которых были эти бронемашины, отведены в тыл на восстановление", пояснил эксперт.
"Украина еще рассчитывает, что австралийские "Абрамсы" к ним когда-то подъедут. Европа им еще передает старые "Леопард-1" и Т-72. Если эта техника к ним поступит, киевский режим может использовать механизированные бригады для контрударов", — добавил Рожин.
"Поэтому говорить о том, что у киевского режима совсем уж ничего нет, было бы самоуспокоением. Может быть, они попытаются где-то нанести удар за счет крупных масс бронетехники", — заключил военный аналитик.
Российское командование внимательно следит за перемещениями украинских резервов и готово парировать возможные угрозы, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью: "Борис Рожин: Пока Россия окружает Покровск через Родинское, ВСУ копят технику НАТО для мощного контрудара" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО - в интервью Алексея Рамма: Россия готовится перерезать днепропетровский коридор ВСУ и начать битву за ворота в Сумы.
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