Рожин: Украина копит крупную массу бронетехники и готовит ударные резервы из бригад 150-й серии
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство оборони УкраїниВСУ военная техника танки оружие Украина флаг
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство оборони України
Украинское командование может попытаться использовать стратегические резервы для нанесения контрударов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
"У Украины есть несколько бригад стратегического резерва, для которого придерживается какое-то количество западной техники. Сейчас сократилось количество видео с уничтоженными '"Брэдли'" и "Страйкерами", — отметил журналист.
Это означает, что бригады ВСУ, у которых были эти бронемашины, отведены в тыл на восстановление", пояснил эксперт.
"Украина еще рассчитывает, что австралийские "Абрамсы" к ним когда-то подъедут. Европа им еще передает старые "Леопард-1" и Т-72. Если эта техника к ним поступит, киевский режим может использовать механизированные бригады для контрударов", — добавил Рожин.
"Поэтому говорить о том, что у киевского режима совсем уж ничего нет, было бы самоуспокоением. Может быть, они попытаются где-то нанести удар за счет крупных масс бронетехники", — заключил военный аналитик.
Российское командование внимательно следит за перемещениями украинских резервов и готово парировать возможные угрозы, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью: "Борис Рожин: Пока Россия окружает Покровск через Родинское, ВСУ копят технику НАТО для мощного контрудара" на сайте Украина.ру.
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