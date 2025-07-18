https://ukraina.ru/20250718/1065444424.html

Борис Рожин: Пока Россия окружает Покровск через Родинское, ВСУ копят технику НАТО для мощного контрудара

Борис Рожин: Пока Россия окружает Покровск через Родинское, ВСУ копят технику НАТО для мощного контрудара - 18.07.2025 Украина.ру

Борис Рожин: Пока Россия окружает Покровск через Родинское, ВСУ копят технику НАТО для мощного контрудара

Пик российского ВПК еще не достигнут. Мы еще можем произвести больше оружия. К тому же, выросла помощь наших союзников, в частности, КНДР. Китай нам помогает. Нам еще есть, куда расти. А Запад уже напрягает все силы, чтобы помочь Украине, считает эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2025-07-18T07:00

2025-07-18T07:00

2025-07-18T07:00

украина

россия

кндр

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впк

бронетехника

сво

покровск/красноармейск

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Борис, я бы хотел, чтобы вы подробнее разобрали обстановку, которая сейчас складывается на всем юго-западе ДНР (от Искры до Родинского), учитывая, ВСУ столкнулись с серьезной угрозой окружения Красноармейской агломерации и потерей днепропетровского маршрута снабжения всей своей группировки в Донбассе.- На этом участке наши войска сохраняют устойчивую инициативу. Да, ВСУ перебрасывают сюда резервы и пытаются контратаковать, чтобы сковать наши наступательные действия. Но в целом наше продвижение продолжается. Фронт неизбежно наползает на территорию Днепропетровской области.К югу от Красноармейска противник все чаще и чаще сдает населенные пункты. Надеюсь, что к середине сентября эта территория ДНР полностью будет освобождена. Учитывая, что основные силы киевский режим бросает именно на удержание Красноармейска, наше продвижение от Комара и Зеленого Поля приведет к относительно скорым успехам.К северу от Красноармейска наше командование формирует вторую клешню, которая пытается пробиться к Родинскому или хотя бы взять под огневой контроль дорогу, которая проходит через него. Если это получится, за ВСУ останутся только две дороги, которые уходят на северо-запад от Красноармейской агломерации. То есть чем больше наших дронов будут летать над ними, тем больше проблем будет у всей Красноармейской группировки ВСУ.Российское командование избегает лобового штурма, а делает ставку на охват с флангов и перерезание снабжения, чтобы противник отходил под угрозой окружения. Украина это понимает, поэтому сосредотачивает усилия на удержание фланговых позиций. Отсюда контратаки в районе Котлино/Удачного, отсюда попытки удержать Нововоэкономическое и населенные пункты к северу от Мирнограда.Тем не менее, российские войска устойчиво продвигаются.- Можно ли сказать, что этот широкий охват Красноармейской агломерации – генеральная репетиция перед освобождением городов-миллионников?- До этого еще далеко. До того же Запорожья нам еще около 40 километров идти. Пока задачи стоят более локальные. Надеюсь, в этом году мы освободим Красноармейск и начнем освобождение Славянско-Краматорской агломерации. Пока же впереди бои за Константиновку, где Украина будет упираться всеми силами.Что касается городских боев, то тут еще возможен сценарий Волчанска, Дзержинска и Часов Яра, когда нет возможности обойти их, и приходится воевать в жилой и промышленной застройке, где идет медленное продвижение.А так, да, стратегия нашего командования под Красноармейском и Константиновкой представляется более выигрышной.- Есть ли у ВСУ крупные резервы, которыми они могли бы заткнуть эту дару, а не просто выдергивать отдельные подразделения с более спокойных участков?- Да, пока противник выдергивает какие-то силы и затыкает какие-то дырки. Например, недавно Украина перебросила ряд резервов в Сумскую область. Другое дело, что бригады у них хватает лишь на пару недель боев, после чего она несет потери и ее приходится выводить в тыл на восстановление. И основная проблема киевского режима – общая неукомплектованность частей и соединений. Где-то они заполнены на 70%, где-то - на 40%. Сами украинцы говорят, что 50% укомплектованности – это средняя температура по больнице. Да, формально перебрасываются какие-то бригады, но по факту это сводные батальоны и тактические группы. Они быстрее выходят из строя. Эффект от их применения ограничен.- Может ли противник прятать в тылу ударный кулак из таких неукомплектованных бригад 150-й серии для нового наступления?- У Украины есть несколько бригад стратегического резерва, для которого придерживается какое-то количество западной техники. Сейчас сократилось количество видео с уничтоженными "Брэдли" и "Страйкерами". Это означает, что бригады, у которых были эти бронемашины, отведены в тыл на восстановление. Может быть, они попытаются где-то нанести удар за счет крупных масс бронетехники.Украина еще рассчитывает, что австралийские "Абрамсы" к ним когда-то подъедут. Европа им еще передает старые "Леопард-1" и Т-72. Если эта техника к ним поступит, киевский режим может использовать механизированные бригады для контрударов.Поэтому говорить о том, что у киевского режима совсем уж ничего нет, было бы самоуспокоением.- Добавлю только одну деталь. Вы сказали, что сейчас сократилось видео с уничтоженной западной техникой. Так вот сейчас становится все больше видео с уничтоженной советской техникой ("Козак", Т-64 и Т-72).- Видео с уничтоженной западной техникой тоже есть. Я имею в виду, что в мае Украина бросала в бой бригады на "Страйкерах" и "Брэдли", и там был вынос именно штатной западной техникой. А сейчас видно, что пара этих бригад отведена с фронта. А так "Леопарды-1", мрапы "МаксПро" и финские БТРы мелькают. А так, повторюсь, бригады со штатной натовской техникой отвели в Киевскую или Полтавскую области на восстановление.- Если ВСУ сейчас пойдут на новую авантюру, это будет еще "при желании" или уже "от отчаяния"?- Нынешняя украинская оборона приводит к тому, что из-за нехватки сил она медленно теряет территории и отходит. Инициатива полностью за ВС РФ. Поэтому противник может думать, что если где-то нанести удар и прорвать фронт, то можно попытаться оспорить эту инициативу. Просто так сидеть в обороне киевский режим не будет. И задача нашего командования – вскрыть приготовления к такой операции и своевременно ее купировать.- Если нового наступления не будет, успеет ли Украина задержать наши войска на нынешних позициях, чтобы успеть на отдаленных рубежах выстроить стены дронов?- Все упирается в нехватку людей. Украина может сосредоточить крупные массы операторов БПЛА на узких участках, чтобы задержать наше продвижение. А остальная линия фронта? Мы же давим по всем направлениям, исходя из "стратегии многих слабостей". Именно так были освобождены Каменское и Малиновка, которые три года были за ВСУ, а потом буднично были потеряны противником. Следовательно, мы и дальше будем простукивать фронт, чтобы не дать врагу отгородиться от нас стеной дронов. А если у тебя личный состав не может позиции держать, никакие беспилотники тебе не помогут.- А у нас есть какие возможности нарастить свой дроновый кулак?- Больше производить самим и больше завозить из Китая. Даже квадрокоптеров должно быть больше. В каждой роте должен быть оператор с возможностями разведки и ударов. Нужно больше систем на оптоволокне, чтобы игнорировать РЭБ противника."Гераней" у нас и так много. А для борьбы с дронами нужно больше средств РЭБ, мобильных средств ПВО и дронов-перехватчиков для сбития систем наблюдения и больших беспилотников. На некоторых участках эта система отлажена, там Украина регулярно теряет много БПЛА вроде "Бабы-Яги".Тем не менее, нет предела совершенству. Нужно всего и побольше. Чем быстрее мы будем адаптироваться к новой тактике противника, тем быстрее это будет сказываться на земле.- По поводу "Гераней". Мы видим, что они стали применяться все более массово. География их прилетов стала все разнообразнее. Есть ли для них еще какие-то цели, до которых они пока не дотянулись?- Последние удары "Геранями" по ТЦК оказались болезненными для противника. Я считаю, что еще надо бить по областным администрациям, офисам СБУ и отделениям МВД. Также надо поражать локальные нефтебазы, как в Коростене и базы Совмина СССР, которые мы пока не трогали. Еще надо бить по небольшим мостам. Для каких-то из них прилет одной "Герани" может стать существенным. Понятно, что не все эти цели можно взять "Геранями". Но, учитывая, что они теперь действуют на большей высоте, противнику приходится для их сбития расходовать сократившийся запас зенитных ракет либо просто терпеть эти удары.- Украина для их сбития собирается массово дроны-перехватчики закупать вместо ракет для ПВО.- Какой-то процент "Гераней" они собьют. Но и на "Геранях" появятся средства уклонения. Появились же на наших разведывательных БПЛА средства уклонения от ударных дронов. Борьба снаряда и брони продолжится.- Сейчас у многих складывается впечатление, что Трамп смирился с поражением Украины и что киевский режим до конца года капитулирует. Вы что думаете по этому поводу?- Я не вижу, чтобы война завершилась через 50 дней. Никаких переговоров сейчас нет. Украина тянет время в расчете на то, что позиция США изменится, и они снова начнут получать американское оружие. А наша задача – продолжать удары и освобождение территорий.- У нас есть возможности воевать еще несколько лет?- И у нас, и у них оборонные заказы расписаны до 2027 года. Это не работает по принципу: "Давайте повоюем до осени, а там посмотрим". Пик российского ВПК еще не достигнут. Мы еще можем произвести больше оружия. К тому же, выросла помощь наших союзников, в частности, КНДР. Китай нам помогает. Нам еще есть, куда расти. А Запад уже напрягает все силы, чтобы помочь Украине.- Насчет напряжения всех сил со стороны Запада и помощи наших союзников. Как думаете, увидим ли мы на СВО ситуацию, когда европейские армии напрямую будут воевать с армией КНДР?- Пока это маловероятно, что Европа будет напрямую втягиваться в конфликт. КНДР заявляет, что потенциально может послать еще больше войск, но пока они только действовали на территории РФ. Хотя не исключено, что в случае прямой войны России и НАТО северокорейцы будут работать везде (смеется).О других аспектах СВО - в интервью Алексея Рамма: Россия готовится перерезать днепропетровский коридор ВСУ и начать битву за ворота в Сумы

https://ukraina.ru/20220717/1036508935.html

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