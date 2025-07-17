https://ukraina.ru/20250717/1065387824.html

Алексей Рамм: Россия готовится перерезать днепропетровский коридор ВСУ и начать битву за ворота в Сумы

Алексей Рамм: Россия готовится перерезать днепропетровский коридор ВСУ и начать битву за ворота в Сумы - 17.07.2025 Украина.ру

Алексей Рамм: Россия готовится перерезать днепропетровский коридор ВСУ и начать битву за ворота в Сумы

Тактику бьет оперативное искусство. Оперативное искусство бьет стратегия. На стратегическом уровне украинской войны мы одержали победу. На оперативном уровне тоже одерживаем победу. Следующий уровень – оперативно-тактический, считает военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм

2025-07-17T07:30

2025-07-17T07:30

2025-07-17T07:30

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руВ последнее время украинские СМИ поговаривают если не о личностном, то об идеологическом конфликте между "Мадьяром" и Сырским по поводу дальнейшего ведения боевых действий. Якобы "Мадьяр" выступает за то, чтобы отходить на определенные рубежи, чтобы с помощью дронов выстраивать ту самую 50-километровую мертвую зону, в то время как Сырский, будучи воспитанником советской военной школы, настаивает на контрударах и даже на новом наступлении.- Алексей, как думаете, придет ли киевский режим к единому подходу в этом вопросе?- Сырский – это главком ВСУ. Он возглавляет всю систему украинской обороны. Выше него только Зеленский. Почему раньше мы говорили: "вооруженные силы Украины", а теперь говорим: "Вооруженные формирования Украины"? Потому что боевые действия ведут не только вооруженные силы, а еще СБУ, Нацгвардия и "добробаты". Это и есть формирования. И Сырский возглавляет все эти формирования из всех силовых ведомств.А "Мадьяр" — это всего лишь командующий силами беспилотных систем ВСУ. Он прекрасный пиарщик и может говорить все, что угодно. Но конкретные решения будет принимать Сырский.Мы с вами неоднократно обсуждали, что Сырский при всех своих закидонах – это человек, обладающий стратегическим мышлением и навыком планирования оперативно-стратегических операций. Удачные они или неудачные – неважно. Главное, что он это умеет. А "Мадьяр" этого не умеет. Он хороший беспилотчик, но не более того.Если Украина сейчас перейдет к глубокой обороне, опираясь на беспилотные системы, она потеряет свои последние возможности, потому что предоставит нам самый лучший вариант, который только может сложиться на поле боя. Потому что армия России сможет, используя преимущества в подвижности и маневренности, концентрировать превосходящие силы на узком участке фронта и прорывать вражескую оборону.Как работает принцип оперативно-стратегических операций?У вас меньше личного состава, вооружений и техники на линии фронта. Ваш противник сидит перед вами в эшелонированной обороне. Поэтому вам надо на заданных участках фронта за счет высокой маневренности быстро создать превосходство 1к3 или 1к5, чтобы прорвать оборону. Если у вас это получится, смысл этой стратегической линии защиты моментально потеряется.Классический пример – события 1941 года. Немцев было меньше, чем Красной Армии. Но за счет высокой подвижности и наличия танковых корпусов они проводили операции на окружения наших войск. В 1942 году им тоже это удавалось в ходе операции "Блау", когда они дошли до Волги и до Кавказа (я родом из Пятигорска, он был в оккупации).То есть ваша оборона должна быть разноплановой. Где-то плотной, где-то маневренной, где-то вам надо наносить контрудары. А вот эти истории "Мадьяра" - это чистый популизм человека, который не разбирается в военной науке.- Выходит, Сырский, исходя из ресурсов, которые у него есть, все делает правильно для удержания фронта?- Конечно. Делает-то он правильно, но ему противостоят более подготовленные и профессиональные командиры, которые его переигрывают.Возьмем ту же Сумскую область. Там российские войска отразили украинское контрнаступление и перешли в наступление. Восточный фланг группировки "Север" уже опирается на российскую границу и обходит Юнаковку. То же самое происходит в Донбассе и в районе трехграничья (стык Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областей). Другого варианта у Сырского нет. Ему надо где-то занимать статичную оборону, где-то играть в маневренную оборону, а где-то – наносить контрудары.Повторюсь, он делает то, что должен. Не его вина, что российское командование значительно лучше.- А ресурсы для новой курской авантюры у Украины сейчас есть?- Авантюра им сейчас крайне нужна, но ресурсов на это у них уже нет.Во-первых, Верховная Рада явно не от хорошей жизни приняла закон, позволяющий мужчинам старше 60 лет проходить службу по контракту. Во-вторых, у Украины сейчас проблемы с поставками западной техники из-за рубежа. Даже по их контрудару в Сумской области видно, что сил у противника не хватает. Мне казалось, что они подольше будут толкаться и бороться.Вообще это типичный подход Сырского – бить в два направления. Он бил в районе Андреевки и на линии "Кондратовка-Константиновка". И его главный закидон состоит в том, что он любой ценой пытается реализовать первоначальный замысел. Он упорно бьет в одну и ту же точку. Но даже на это у него не хватило сил.У Украины сейчас слишком много оперативных кризисов по всей линии фронта. Собрать в одном месте какой-то ударный кулак уже не получается.- Какой из этих кризисов стал для ВСУ наиболее болезненным?- На юге Донбасса, где граница Днепропетровской и Донецкой областей в районе Искры образует выступ, повернутый на запад. Если ВС РФ его займут, то смогут, разойтись лучами и ударить в любом направлении Днепропетровской области.Либо пойти на Покровское - стратегически важный населенный пункт, на котором у ВСУ держится все Запорожское направление. Либо пойти вверх, перерезав стратегически важную трассу М-30 (Днепропетровск-Павлоград-Красноармейск). Поэтому противник пытался до последнего удерживать этот выступ. В районе Ялты он даже контратаковать пытался атаковать нам во фланг, потому что там российским войскам тяжело было наступать.Уточню еще раз. С занятием этого выступа открываются великолепные перспективы. Но пока ты туда зайдешь, у тебя все время будет открыт фланг, куда враг может быть с севера на юг.Тем не менее, наши ребята из группировки "Восток" с этим вызовом справились. Поддубное и Мирное освободили, уже к Зеленому Гаю подходят.При этом севернее вдоль реки Волчья группировка "Центр" фактически выстроилась вдоль границы. Да, ей надо будет зачистить парочку украинских карманчиков, но она с этим не спешит, дожидаясь, пока "восточники" выступ не займут. А как только это произойдет – бей куда хочешь.Днепропетровская область вскрыта. Последние рубежи обороны нами пройдены. Если в районе Искры украинцы еще могли хоть за что-то зацепиться, то дальше уже степи. Наступай, обходи, действуй максимально эффективно с высокой подвижностью.Повторюсь, этот кризис для ВСУ настолько серьезен, что может определить исход летней кампании.- С каких направлений Украина может взять силы, чтобы попытаться закрыть эту дыру на всем юго-западном фронте?- В аналогичной ситуации вермахт в 1943 году сразу убежал за Днепр. Немцы даже не пытались зацепиться за какие-то населенные пункты, потому что понимали, что это бессмысленно. Хотя Юго-Западный фронт тогда еще вел бои в районе Изюма. Можете представить, какие территории бросили гитлеровцы. Красная Армия тогда по 40 километров день проходила. Враг понимал, что цепляться за степи Запорожья и Днепропетровщины бессмысленно. Поэтому ушел за Запорожье, оставив лишь небольшой плацдарм на восточном берегу.Откуда ВСУ могут взять резервы для затыкания дыры? Более-менее серьезная группировка у них только в Сумской области, которая бьет в западный фланг "Севера". Допустим, их перебросят на юг Донбасса. А дальше что? Ну зацепятся они за Покровское. Только это не Красноармейская агломерация, которую тяжело обойти, потому что там местность урбанизированная. А в Днепропетровской области такого нет. Обрезал основные маршруты снабжения и пошел дальше. Можно даже не штурмовать.Ну негде им выстроить оборону.- За Павлоград они наверняка зацепятся.- Его тоже можно обойти, потому что там степь. Там есть какая-то череда населенных пунктов, потом снова степь. Это не густонаселенный Донбасс, который мы проходили эти три года СВО.Даже в 1943 году Донбасс был урбанизированным регионом. Немцы там строили основную свою оборону, опираясь на возвышенности и населенные пункты. Но как только Красная Армия его прошла, немцам не было смысла держаться на левом берегу Днепра, сжигая технику и личный состав.Поэтому Украине ничего не остается, кроме как держаться за Зеленый Гай и Искру.При этом я не знаю, насколько это будет эффективно, если севернее группировка "Центр" уже стоит вдоль границы.- А в центральном Донбассе вы как оцениваете обстановку? Складывается впечатление, что мы там делаем, что хотим. Захотели – под Красноармейском продвинулись, захотели – под Константиновкой.- В начале СВО вся группировка ВСУ в Донбассе висела на трех ветках снабжения.На юге через Мариуполь.На севере от Харькова через Изюм и Барвенково.На западе (основной логистический маршрут) от Днепропетровска через Павлоград на Красноармейск.В мае 2022 года мы полностью взяли под контроль южную ветку, освободив Мариуполь. Изюм мы взяли, но не взяли Барвенково. А днепропетровскую ветку мы не взяли. И пока существует коридор из Днепропетровска, будет держаться и Красноармейск, и Константиновка, потому что там можно выстроить пути снабжения, которые отходят от трассы М-30. А если мы перережем М-30, все снабжение украинской группировки подвисает в воздухе.Да, у них останутся дороги через Полтаву, но их пропускная способность не настолько велика, чтобы снабжать такую крупную группировку. Можете просто взглянуть на карту. Посмотрите, какой толстой линией выделена М-30 и отходящие от нее две магистрали. И посмотрите на север Украины. Там много дорог, но все они тоненькие.Повторюсь, если ВСУ потеряют днепропетровский коридор, решится вопрос с Красноармейском. И с Константиновкой нам будет полегче. Пока у противника есть еще возможность его удерживать. Но мы наступаем.Да, сейчас мы идем на Родинское и подходим к Константиновке. Но все вопросы в любом случае будет решаться в Днепропетровской области.- Насчет харьковского коридора. Вы ожидаете, что мы начнем оказывать давление со стороны Изюма, учитывая, что сейчас происходит под Купянском?- Мы уже оказываем давление. Наши FPV-дроны достают до этих путей снабжения. Но Украина может поступить так же, как она сделала в 2022 году, когда мы контролировали Изюм. Они выстроили путь от Днепропетровска на юг, а потом на - восток. Тогда очень важно было взять Барвенково, но, к сожалению, в 2022 году мы не смогли это сделать.Поэтому самое важное для Украины — это днепропетровский маршрут. Если мы хотя бы начнем там боевые действия и не дадим его использовать, сразу серьезные проблемы возникнут у украинской группировки на Донбассе и на юге Харьковской области. Это как раз упомянутое вами Купянское направление.- Уточню по поводу Красноармейского направления. Что происходит в районе Удачного? Говорят, что мы скоро его возьмем и сможем перерезать этот днепропетровский маршрут с запада?- Все равно самое главное – обойти Красноармейск со стороны Родинского.Почему командование группировки "Центр" перенесло место сосредоточения усилий от Удачного восточнее и пошло в обход Новоэкономического? Потому что по маршруту снабжения, который проходит по трассе М-30, мы уже активно работаем артиллерией и дронами, а Украина перестроила логистику через днепропетровский коридор и заходит через Родинское.Поэтому рубить надо именно в районе Родинского.И современная российская военная школа говорит о том, что врага надо брать в полуохваты и держать под контролем линии снабжения. Сейчас хорошо видно, как наше командование активизировалось в районе Родинского, до него осталось считанные километры.- По поводу Сум. Есть ли возможность разгромить контратакующую группировку врага и взять под контроль дороги, которые ведут к самому городу?- Нам предстоят тяжелые бои. Хотя российское командование, отражая украинское наступление все равно старалось продвигаться.Восточнее Сум начинается очень сложный участок местности. Это национальный парк, изрезанный реками и возвышенностями. Я общался с моими боевыми товарищами, которые в 2022 году были на этом направлении. Они говорят, что это очень тяжелое место для ведения наступления. Это блокирует возможность там наступать. Нам придется биться в эти три населенных пункта на пути к Сумам. Их придется штурмовать, потому что обойти их не получится.Тем не менее, украинское контрнаступление там выдыхается. У Сырского уже нет возможностей, как это было под Артемовском в 2023 году, когда он бился в одну точку. И нет варианта, как под Курском летом 2024 года, потому что не хватает личного состава, вооружений и военной техники.Мы уже говорили, что мобилизация — это как химиотерапия. В какой-то момент она помогает, а потом мы начинаем расхлебывать ее последствия. А учитывая то, как это организовывает Украина, это путь в никуда.Повторюсь, у ВСУ сейчас явный кризис укомплектованности личным составом. Им невозможно создать группировку, приходится маневрировать кампф-группами. По идее с Сумского направления им силы надо снимать и бросать на Донбасс. И это позволит ВС РФ начинать бои за три населенные пункта, которые находятся на подходе к Сумам. Придется биться за ворота в Сумы.- А если ВСУ продержатся до наступления осенне-зимней кампании, не дав нам выполнить задачи, о которых мы сейчас говорили, насколько это будет критично для нас?- Мы видим, что идет явный надлом. Какие-то из этих задач мы точно выполним.Как учат в военных заведениях? Тактику бьет оперативное искусство. Оперативное искусство бьет стратегия. На стратегическом уровне мы одержали победу. На оперативном уровне тоже одерживаем победу. Следующий уровень – оперативно-тактический.И когда вы спрашиваете: "Что будет, если ВСУ продержатся до конца летней кампании", то это тоже самое, как если бы вы в январе 1945 года спросили: "А что будет, если вермахт отразит Висло-Одерскую операцию?". И тогда не было вариантов, что немцы отразят этот удар. И сейчас нет вариантов, что ВСУ удержатся.О других аспектах СВО - в интервью Евгения Норина: ВСУ столкнулись с серьезной проблемой, из-за которой Россия нанесет им еще больше потерь

https://ukraina.ru/20250521/1063279893.html

https://ukraina.ru/20250715/timofey-ermakov-vs-rf-dobyut-vsu-v-chasov-yare-otkroyut-put-na-konstantinovku-i-vozmut-pokrovsk-v-1065225881.html

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Кирилл Курбатов

интервью, украина, донбасс, россия, александр сырский, владимир зеленский, вооруженные силы украины, красная армия, сво, великая отечественная война, покровск/красноармейск, сумы, днепропетровская область