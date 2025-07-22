ВСУ теряют контроль над Красноармейском, снабжение группировки в Донбассе под угрозой — Рожин - 22.07.2025 Украина.ру
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ВСУ теряют контроль над Красноармейском, снабжение группировки в Донбассе под угрозой — Рожин
ВСУ теряют контроль над Красноармейском, снабжение группировки в Донбассе под угрозой — Рожин - 22.07.2025 Украина.ру
ВСУ теряют контроль над Красноармейском, снабжение группировки в Донбассе под угрозой — Рожин
Российские войска продолжают наступление на юго-западе ДНР, создавая угрозу окружения Красноармейска (Покровск) и перерезая ключевые пути снабжения украинской группировки в Донбассе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2025-07-22T10:50
2025-07-22T10:58
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Рожин предупредил, что бои за Константиновку будут тяжёлыми: "Что касается городских боев, то тут ещё возможен сценарий Волчанска, Дзержинска (Торецк) и Часов Яра, когда нет возможности обойти их, и приходится воевать в жилой и промышленной застройке".Стратегия российского командования позволяет минимизировать потери при освобождении населённых пунктов, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью: "Борис Рожин: Пока Россия окружает Покровск через Родинское, ВСУ копят технику НАТО для мощного контрудара" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО - в интервью Алексея Рамма: Россия готовится перерезать днепропетровский коридор ВСУ и начать битву за ворота в Сумы.
https://ukraina.ru/20250722/ruslan-pankratov-poka-kiev-ustraivaet-ocherednuyu-profanatsiyu-britaniya-i-germaniya-sozdayut-mini-nato-1065708386.html
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новости, донбасс, донецкая народная республика, россия, борис рожин, вооруженные силы украины, украина.ру, нато, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, спецоперация, покровск/красноармейск, комар, часов яр, дзержинск (торецк), главные новости, новости украины, новости россии
Новости, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Россия, Борис Рожин, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, НАТО, СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Спецоперация, Покровск/Красноармейск, Комар, Часов Яр, Дзержинск (Торецк), Главные новости, Новости Украины, новости России

ВСУ теряют контроль над Красноармейском, снабжение группировки в Донбассе под угрозой — Рожин

10:50 22.07.2025 (обновлено: 10:58 22.07.2025)
 
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Тероборона ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
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Российские войска продолжают наступление на юго-западе ДНР, создавая угрозу окружения Красноармейска (Покровск) и перерезая ключевые пути снабжения украинской группировки в Донбассе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
"Надеюсь, что к середине сентября эта территория ДНР полностью будет освобождена. Учитывая, что основные силы киевский режим бросает именно на удержание Красноармейска, наше продвижение от Комара и Зеленого Поля приведет к относительно скорым успехам", — сообщил эксперт.
Рожин предупредил, что бои за Константиновку будут тяжёлыми: "Что касается городских боев, то тут ещё возможен сценарий Волчанска, Дзержинска (Торецк) и Часов Яра, когда нет возможности обойти их, и приходится воевать в жилой и промышленной застройке".
Стратегия российского командования позволяет минимизировать потери при освобождении населённых пунктов, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью: "Борис Рожин: Пока Россия окружает Покровск через Родинское, ВСУ копят технику НАТО для мощного контрудара" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО - в интервью Алексея Рамма: Россия готовится перерезать днепропетровский коридор ВСУ и начать битву за ворота в Сумы.
Руслан Панкратов интервью - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
08:30
Руслан Панкратов: Пока Киев устраивает очередную профанацию, Британия и Германия создают мини-НАТОЖелание Зеленского вести переговоры с Россией — чистая профанация. Националистическая Европа, опьяненная американским бурбоном на легкую победу, заинтересована в военном конфликте с РФ и перестраивает свою экономику на военные рельсы. Для нас факт остается фактом: переговариваться не с кем.
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