ВСУ теряют контроль над Красноармейском, снабжение группировки в Донбассе под угрозой — Рожин
10:50 22.07.2025 (обновлено: 10:58 22.07.2025)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУТероборона ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУ
Российские войска продолжают наступление на юго-западе ДНР, создавая угрозу окружения Красноармейска (Покровск) и перерезая ключевые пути снабжения украинской группировки в Донбассе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
"Надеюсь, что к середине сентября эта территория ДНР полностью будет освобождена. Учитывая, что основные силы киевский режим бросает именно на удержание Красноармейска, наше продвижение от Комара и Зеленого Поля приведет к относительно скорым успехам", — сообщил эксперт.
Рожин предупредил, что бои за Константиновку будут тяжёлыми: "Что касается городских боев, то тут ещё возможен сценарий Волчанска, Дзержинска (Торецк) и Часов Яра, когда нет возможности обойти их, и приходится воевать в жилой и промышленной застройке".
Стратегия российского командования позволяет минимизировать потери при освобождении населённых пунктов, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью: "Борис Рожин: Пока Россия окружает Покровск через Родинское, ВСУ копят технику НАТО для мощного контрудара" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО - в интервью Алексея Рамма: Россия готовится перерезать днепропетровский коридор ВСУ и начать битву за ворота в Сумы.
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