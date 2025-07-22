https://ukraina.ru/20250722/vsu-teryayut-kontrol-nad-krasnoarmeyskom-snabzhenie-gruppirovki-v-donbasse-pod-ugrozoy--rozhin-1065730257.html

ВСУ теряют контроль над Красноармейском, снабжение группировки в Донбассе под угрозой — Рожин

ВСУ теряют контроль над Красноармейском, снабжение группировки в Донбассе под угрозой — Рожин - 22.07.2025 Украина.ру

ВСУ теряют контроль над Красноармейском, снабжение группировки в Донбассе под угрозой — Рожин

Российские войска продолжают наступление на юго-западе ДНР, создавая угрозу окружения Красноармейска (Покровск) и перерезая ключевые пути снабжения украинской группировки в Донбассе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2025-07-22T10:50

2025-07-22T10:50

2025-07-22T10:58

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Рожин предупредил, что бои за Константиновку будут тяжёлыми: "Что касается городских боев, то тут ещё возможен сценарий Волчанска, Дзержинска (Торецк) и Часов Яра, когда нет возможности обойти их, и приходится воевать в жилой и промышленной застройке".Стратегия российского командования позволяет минимизировать потери при освобождении населённых пунктов, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью: "Борис Рожин: Пока Россия окружает Покровск через Родинское, ВСУ копят технику НАТО для мощного контрудара" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО - в интервью Алексея Рамма: Россия готовится перерезать днепропетровский коридор ВСУ и начать битву за ворота в Сумы.

https://ukraina.ru/20250722/ruslan-pankratov-poka-kiev-ustraivaet-ocherednuyu-profanatsiyu-britaniya-i-germaniya-sozdayut-mini-nato-1065708386.html

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