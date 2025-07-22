https://ukraina.ru/20250722/data-novogo-raunda-peregovorov-okhota-na-ukrainskikh-vedm-glavnoe-na-1300-1065737171.html

Дата нового раунда переговоров, охота на украинских ведьм и "капкан" для Трампа. Главное на 13:00

Дата нового раунда переговоров, охота на украинских ведьм и "капкан" для Трампа. Главное на 13:00 - 22.07.2025 Украина.ру

Дата нового раунда переговоров, охота на украинских ведьм и "капкан" для Трампа. Главное на 13:00

24 июля в Стамбуле пройдут переговоры России и Украины, где стороны обсудят проекты меморандумов. Дмитрий Песков заявил, что Москва намерена добиваться своих целей. На фоне этого Зеленский жалуется на неполучение 150 млрд евро от ЕС, а в Киеве разгорается скандал с задержаниями в НАБУ

2025-07-22T13:01

2025-07-22T13:01

2025-07-22T13:25

эксклюзив

украина

россия

киев

дональд трамп

владимир зеленский

дмитрий песков

ес

набу

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/02/1063577273_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_809752180f9a95e5d35c88037da54bf2.jpg.webp

Российские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что раунд переговоров Москвы и Киева состоится 24 июля. Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждение проектов меморандумов Москвы и Киева станет темой переговоров в Стамбуле. По словам Пескова РФ на украинском треке намерена добиваться обеспечения своих интересов и выполнения поставленных задач. Также пресс-секретарь российского лидера отметил, что любые прогнозы по достижению мира на Украине сейчас будут ошибочны. Кремль не рассчитывает "на прорывы из разряда чудес" на переговорах в Стамбуле, подчеркнул Песков. По его словам, Москва и Баку расходятся во мнениях по Украине, но это не должно помешать преодолеть охлаждение в отношениях. Также на бррифенге отмечалось, что почвы для проведения саммита "ядерной пятерки" сейчас нет, идет эскалация напряженности.В МИД РФ заявили, что Москва в ответ на действия ЕС существенно расширила список представителей евроинститутов, стран Евросоюза, которым запрещен въезд в Россию. Главное из заявлений Министерства иностранных дел РФ: ♦ Москва включила в санкционный список граждан ЕС, которые оказывали военную помощь Киеву и вели работу по подрыву территориальной целостности РФ; ♦ Антироссийские враждебные акции ЕС не способны оказать какое-либо влияние на политику России; ♦ Россия продолжит следовать курсу на отстаивание своих национальных интересов и защиту нового справедливого миропорядка; ♦ Последующие санкционные решения ЕС также получат своевременный и адекватный ответ. Между тем экс-глава Пентагона Роберт Гейтс заявил, что президент РФ Владимир Путин не дрогнул по вопросу Украины с самого начала конфликта. Как отметил экс-министр, российский лидер "с самого начала ни разу не дрогнул". Гейтс подчеркнул, что цели РФ по вопросу Украины ни разу не изменились.Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил, что в ходе последнего телефонного разговора с Дональдом Трампом Путин вновь подчеркнул, что РФ будет добиваться поставленных целей спецоперации — устранения всех известных первопричин, приведших к острой конфронтации.Сенатор Алексей Пушков в своем Телеграм-канале, в свою очередь, написал, что Дональд Трамп попадет в "украинский капкан" в случае реального начала поставок вооружений ВСУ. "Согласившись на новые поставки американских вооружений Киеву, Трамп уже занес одну ногу над украинским капканом. Еще один шаг — и капкан захлопнется", — пояснил парламентарий.В этом случае глава Белого дома уже не сможет из него выбраться, повторив путь США во Вьетнаме и Афганистане. Пушков напомнил, что в конфликт на Украине Штаты "втащил" экс-президент Джо Байден."Пойдет ли Трамп по его пути? Именно сейчас ему предстоит свершить этот роковой выбор", — резюмировал он.Ранее, 14 июля, Трамп сообщил, что схемы поставок вооружений Украине изменятся. Теперь НАТО будет закупать американское оружие на "миллиарды долларов", чтобы уже затем передавать его ВСУ.Актуальная обстановка украинского театраПо данным украинского издания "Страна.ua", Владимир Зеленский пожаловался, что ряд стран ЕС так и не передали Украине помощь в размере 150 миллиардов евро. Как заявил глава киевского режима, Евросоюз "открыл возможность" для получения Украиной 150 миллиардов евро. По словам Зеленского, ряд стран объединения готов взять эту сумму под обязательства и затем передать Украине.Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен представила новый бюджет Евросоюза на период 2028-2034 годов, в котором предусматривается выделение Украине 100 миллиардов евро.Между тем американский аналитик Скотт Риттер подчеркнул, что ультиматум президента США Дональда Трампа рассчитан отнюдь не на Россию, а на Украину. "Российский лидер не прогнется, — заявил аналитик, — и Трамп это знает. Проблема тут в Зеленском. Ему нужно уйти, и наконец, люди начали это признавать".Риттер указывает на недоговороспособность главы киевского режима, которая, по его словам, и стала основной причиной ультиматума Трампа. Эксперт считает, что отведенные американским лидером 50 дней адресованы не России, а предназначены для устранения Зеленского."Зеленскому пора на выход", — заявил эксперт. И отметил, что Зеленского "ничего хорошего не ждет".На прошлой неделе много шума в СМИ наделал 50-дневный ультиматум Дональда Трампа с требованием к Москве заключить мирное соглашение с Киевом. Президент Соединенных Штатов пригрозил ввести стопроцентные пошлины против стран, импортирующих российские товары.Трамп также заявил, что США и ЕС договорились об отправке американского оружия Украине, которое оплатит Евросоюз.Агентство Bloomberg, в свою очередь, написало, что начавшаяся властями Украины "охота" на представителей антикоррупционных ведомств может оказать разрушительное воздействие на планы Киева на получение военной помощи от союзников.Отмечается, что это происходит на фоне просьб украинских властей к налогоплательщикам по всей Европе выделить десятки миллиардов евро на военные нужды Киева.Облавы СБУ на деятелей Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) являются "плохим знаком" и лишь началом определенной тенденции, говорится в публикации.Также уточняется, что давление на НАБУ началось после возбуждения ведомством дела в отношении бывшего вице-премьера Украины Алексея Чернышова, который считается близким соратником Владимира Зеленского.Как 22 июля написал украинский журналист Сергей Лямец, причина происходящего — потеря покровительства Запада после победы Дональда Трампа на выборах в США.По мнению Лямца, НАБУ и САП долгое время считались "неприкасаемыми" благодаря поддержке западных кураторов. Однако с изменением политического курса Вашингтона их защита исчезла, и теперь силовики СБУ и других ведомств "разбирают антикоррупционеров на запчасти" — с обысками, уголовными делами и публичной компрометацией.Журналист заключает, что, даже если часть обвинений сфабрикована, "бумеранг" всё равно вернулся к антикоррупционерам. В этой борьбе нет правых — только конкурирующие силовые группировки, каждая из которых использует грязные методы."Болеем за обе команды!" — саркастично резюмировал Лямец, намекая на то, что украинские власти давно превратили правоохранительную систему в инструмент внутриполитической борьбы.Накануне по всей Украине начались задержания детективов Национального антикоррупционного бюро. СМИ сообщали, что служба безопасности Украины проводила обыски и задержания детективов Национального антикоррупционного бюро. Так, по информации издания "Украинская правда", детективам НАБУ инкриминируют государственную измену, незаконную торговлю с Россией, коррупционные действия в интересах олигархов.В то же время депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что на Украине отсутствует парламентаризм и свобода слова, но властвует "космическая коррупция". По словам депутата, Зеленский "может посадить любого", он "плюет на законы и на Конституцию".Он задался вопросом о причинах этого: "Потому что мы расшатываем лодку? Так, может, лодку расшатывает кто-то другой? Может, это не мы с вами, а один человек на Банковой?"Гончаренко также считает, что обыски в Национальном антикоррупционном бюро Украины — это ответ режима Зеленского на дело против экс-министра национального единства и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова по обвинению в коррупции.Ранее, депутат Верховной рады Александр Дубинский, сидящий в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что СБУ во время обысков в НАБУ и САП изъяла материалы, касающиеся ближайшего окружения Зеленского.Боевые действия: последние данныеМинобороны России проинформировало, что подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Новоторецкое Донецкой Народной Республики (ДНР).Тем временем украинский мониторинговый ресурс Deep State сообщил, что диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) ВС РФ устроили охоту на украинских военных в Красноармейске (Покровске) ДНР.По его информации, российские подразделения воспользовались тем, что у одной из действующих на этом участке бригад ВСУ "банально закончилась пехота". Кроме того, украинское командование получает с мест недостоверные доклады об обстановке в городе, пишет DS. Как указывает ресурс, из-за действий российских ДРГ участились случаи дружественного огня со стороны украинских военных.Позднее Телеграм-канал "Военкоры русской весны" опубликовал удар российского FPV-дрона по этому пикапу. На кадрах с беспилотника можно заметить, что в результате обстрела со стороны ДРГ погиб как минимум один солдат ВСУ.Между тем издание Military Watch Magazine написало, что российские военные нанесли сокрушительные удары по военным объектам на Украине. Авторы публикации отмечают, что удары по объектам ВСУ были "особенно разрушительными из-за сильного истощения ПВО Украины".Издание также подчеркивает, что в результате ударов российской армии удалось уничтожить системы ПВО Patriot, что еще более осложняет положение украинской армии. Так, поражение американских систем Patriot стало серьезным ударом по возможностям противовоздушной обороны Украины. Это имеет особое значение в условиях нехватки подобных комплексов у западных партнеров Украины.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

https://ukraina.ru/20250722/zachem-syrskiy-perevel-million-v-moskvu-kakoy-u-vsu-podgotovlen-rezerv-i-chem-zanyat-tramp-glavnoe-na-1065720658.html

https://ukraina.ru/20250722/1065726951.html

https://ukraina.ru/20250722/1065727772.html

украина

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Кристина Черкасова

Кристина Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кристина Черкасова

эксклюзив, украина, россия, киев, дональд трамп, владимир зеленский, дмитрий песков, ес, набу, вооруженные силы украины, вс рф, переговоры