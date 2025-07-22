https://ukraina.ru/20250722/budut-li-ubirat-zelenskogo-i-kakuyu-rol-sygrali-evrei-v-sudbe-trampa--ovchinskiy-1065719950.html

Будут ли убирать Зеленского и какую роль сыграли евреи в судьбе Трампа — Овчинский

Будут ли убирать Зеленского и какую роль сыграли евреи в судьбе Трампа — Овчинский - 22.07.2025 Украина.ру

Будут ли убирать Зеленского и какую роль сыграли евреи в судьбе Трампа — Овчинский

Экс-руководитель Российского бюро Интерпола, генерал-майор МВД в отставке, советник министра внутренних дел РФ, доктор юридических наук Владимир Овчинский в студии Украина.ру подробно рассказал историю семьи президента США Дональда Трампа. Это позволит понять суть действий главы Белого дома в отношении украинского и ближневосточного конфликтов

2025-07-22T07:53

2025-07-22T07:53

2025-07-22T07:53

россия

сша

владимир зеленский

дональд трамп

мвд

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/16/1065719829_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_bc04379b98fde15923ec4225607bb1b3.jpg

Кроме того, эксперт объяснил смысл европейских приоритетов милитаризации над здравым рассудком. 00:35 - Большая война или мир: что ближе? 12:35 - О новом раунде переговоров в Стамбул.17:04 - Причины быстрого завершения операции в Иране и вероятность новой ядерной сделки Европы с Тегераном.32:57 - Будет ли продолжаться переговорный процесс? 34:03 - Заменят ли Зеленского на Залужного? 36:15 - О сроках и способах завершения СВО.

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, мвд, видео, видео