Будут ли убирать Зеленского и какую роль сыграли евреи в судьбе Трампа — Овчинский - 22.07.2025 Украина.ру
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Будут ли убирать Зеленского и какую роль сыграли евреи в судьбе Трампа — Овчинский
Будут ли убирать Зеленского и какую роль сыграли евреи в судьбе Трампа — Овчинский - 22.07.2025 Украина.ру
Будут ли убирать Зеленского и какую роль сыграли евреи в судьбе Трампа — Овчинский
Экс-руководитель Российского бюро Интерпола, генерал-майор МВД в отставке, советник министра внутренних дел РФ, доктор юридических наук Владимир Овчинский в студии Украина.ру подробно рассказал историю семьи президента США Дональда Трампа. Это позволит понять суть действий главы Белого дома в отношении украинского и ближневосточного конфликтов
2025-07-22T07:53
2025-07-22T07:53
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владимир зеленский
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Кроме того, эксперт объяснил смысл европейских приоритетов милитаризации над здравым рассудком. 00:35 - Большая война или мир: что ближе? 12:35 - О новом раунде переговоров в Стамбул.17:04 - Причины быстрого завершения операции в Иране и вероятность новой ядерной сделки Европы с Тегераном.32:57 - Будет ли продолжаться переговорный процесс? 34:03 - Заменят ли Зеленского на Залужного? 36:15 - О сроках и способах завершения СВО.
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россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, мвд, видео, видео
Россия, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, МВД, Видео

Будут ли убирать Зеленского и какую роль сыграли евреи в судьбе Трампа — Овчинский

07:53 22.07.2025
 
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Экс-руководитель Российского бюро Интерпола, генерал-майор МВД в отставке, советник министра внутренних дел РФ, доктор юридических наук Владимир Овчинский в студии Украина.ру подробно рассказал историю семьи президента США Дональда Трампа. Это позволит понять суть действий главы Белого дома в отношении украинского и ближневосточного конфликтов
Кроме того, эксперт объяснил смысл европейских приоритетов милитаризации над здравым рассудком.
00:35 - Большая война или мир: что ближе?
12:35 - О новом раунде переговоров в Стамбул.
17:04 - Причины быстрого завершения операции в Иране и вероятность новой ядерной сделки Европы с Тегераном.
32:57 - Будет ли продолжаться переговорный процесс?
34:03 - Заменят ли Зеленского на Залужного?
36:15 - О сроках и способах завершения СВО.
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РоссияСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампМВДВидео
 
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