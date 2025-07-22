https://ukraina.ru/20250722/budut-li-ubirat-zelenskogo-i-kakuyu-rol-sygrali-evrei-v-sudbe-trampa--ovchinskiy-1065719950.html
Будут ли убирать Зеленского и какую роль сыграли евреи в судьбе Трампа — Овчинский
Будут ли убирать Зеленского и какую роль сыграли евреи в судьбе Трампа — Овчинский - 22.07.2025 Украина.ру
Будут ли убирать Зеленского и какую роль сыграли евреи в судьбе Трампа — Овчинский
Экс-руководитель Российского бюро Интерпола, генерал-майор МВД в отставке, советник министра внутренних дел РФ, доктор юридических наук Владимир Овчинский в студии Украина.ру подробно рассказал историю семьи президента США Дональда Трампа. Это позволит понять суть действий главы Белого дома в отношении украинского и ближневосточного конфликтов
2025-07-22T07:53
2025-07-22T07:53
2025-07-22T07:53
россия
сша
владимир зеленский
дональд трамп
мвд
видео
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Кроме того, эксперт объяснил смысл европейских приоритетов милитаризации над здравым рассудком. 00:35 - Большая война или мир: что ближе? 12:35 - О новом раунде переговоров в Стамбул.17:04 - Причины быстрого завершения операции в Иране и вероятность новой ядерной сделки Европы с Тегераном.32:57 - Будет ли продолжаться переговорный процесс? 34:03 - Заменят ли Зеленского на Залужного? 36:15 - О сроках и способах завершения СВО.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, мвд, видео, видео
Россия, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, МВД, Видео
Будут ли убирать Зеленского и какую роль сыграли евреи в судьбе Трампа — Овчинский
Экс-руководитель Российского бюро Интерпола, генерал-майор МВД в отставке, советник министра внутренних дел РФ, доктор юридических наук Владимир Овчинский в студии Украина.ру подробно рассказал историю семьи президента США Дональда Трампа. Это позволит понять суть действий главы Белого дома в отношении украинского и ближневосточного конфликтов
Кроме того, эксперт объяснил смысл европейских приоритетов милитаризации над здравым рассудком.
00:35 - Большая война или мир: что ближе?
12:35 - О новом раунде переговоров в Стамбул.
17:04 - Причины быстрого завершения операции в Иране и вероятность новой ядерной сделки Европы с Тегераном.
32:57 - Будет ли продолжаться переговорный процесс?
34:03 - Заменят ли Зеленского на Залужного?
36:15 - О сроках и способах завершения СВО.