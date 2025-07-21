"Приходится вызывать санитаров": Норин про "семь пятниц на неделе" и непредсказуемой политике США
© AP / Evan Vucci
© AP / Evan Vucci
Действия США остаются главным непредсказуемым фактором в украинском конфликте, что делает любые прогнозы крайне ненадежными. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, журналист Евгений Норин
Эксперт охарактеризовал американскую политику как хаотичную. "Действия одной из сторон этого треугольника совершенно непредсказуемы. У нее такие семь пятниц на неделе, что санитаров вызывать приходится", — заявил Норин.
Он сравнил понимание позиций разных игроков. "То, что хотят Украина и Европа – понятно. А что хотят США и Трамп – совершенно непонятно и непредсказуемо", — пояснил историк.
Главная сложность, по мнению эксперта, в отсутствии прецедентов. "Обычно прогнозы строятся на том, что уже было. Но мы пока с американцами открыто не воевали и не мирились", — отметил он.
Норин подчеркнул уникальность текущей ситуации: "Поэтому я правда не знаю, чего тут ждать". Эта неопределенность, по его мнению, делает любые долгосрочные прогнозы относительно развития конфликта крайне ненадежными.
Полный текст интервью — в материале Кирилла Курбатова "Евгений Норин: ВСУ столкнулись с серьезной проблемой, из-за которой Россия нанесет им еще больше потерь" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО —в материале "Алексей Рамм: Россия готовится перерезать днепропетровский коридор ВСУ и начать битву за ворота в Сумы".
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