"Приходится вызывать санитаров": Норин про "семь пятниц на неделе" и непредсказуемой политике США - 21.07.2025 Украина.ру
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"Приходится вызывать санитаров": Норин про "семь пятниц на неделе" и непредсказуемой политике США
"Приходится вызывать санитаров": Норин про "семь пятниц на неделе" и непредсказуемой политике США - 21.07.2025 Украина.ру
"Приходится вызывать санитаров": Норин про "семь пятниц на неделе" и непредсказуемой политике США
Действия США остаются главным непредсказуемым фактором в украинском конфликте, что делает любые прогнозы крайне ненадежными. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, журналист Евгений Норин
2025-07-21T06:20
2025-07-21T06:20
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вооруженные силы украины
прогноз
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Эксперт охарактеризовал американскую политику как хаотичную. "Действия одной из сторон этого треугольника совершенно непредсказуемы. У нее такие семь пятниц на неделе, что санитаров вызывать приходится", — заявил Норин.Он сравнил понимание позиций разных игроков. "То, что хотят Украина и Европа – понятно. А что хотят США и Трамп – совершенно непонятно и непредсказуемо", — пояснил историк.Главная сложность, по мнению эксперта, в отсутствии прецедентов. "Обычно прогнозы строятся на том, что уже было. Но мы пока с американцами открыто не воевали и не мирились", — отметил он.Норин подчеркнул уникальность текущей ситуации: "Поэтому я правда не знаю, чего тут ждать". Эта неопределенность, по его мнению, делает любые долгосрочные прогнозы относительно развития конфликта крайне ненадежными.Полный текст интервью — в материале Кирилла Курбатова "Евгений Норин: ВСУ столкнулись с серьезной проблемой, из-за которой Россия нанесет им еще больше потерь" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО —в материале "Алексей Рамм: Россия готовится перерезать днепропетровский коридор ВСУ и начать битву за ворота в Сумы".
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новости, сша, россия, украина, евгений норин, дональд трамп, украина.ру, вооруженные силы украины, прогноз, европа, международные отношения, международная политика
Новости, США, Россия, Украина, Евгений Норин, Дональд Трамп, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, прогноз, Европа, международные отношения, Международная политика

"Приходится вызывать санитаров": Норин про "семь пятниц на неделе" и непредсказуемой политике США

06:20 21.07.2025
 
© AP / Evan Vucci
- РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© AP / Evan Vucci
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Действия США остаются главным непредсказуемым фактором в украинском конфликте, что делает любые прогнозы крайне ненадежными. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, журналист Евгений Норин
Эксперт охарактеризовал американскую политику как хаотичную. "Действия одной из сторон этого треугольника совершенно непредсказуемы. У нее такие семь пятниц на неделе, что санитаров вызывать приходится", — заявил Норин.
Он сравнил понимание позиций разных игроков. "То, что хотят Украина и Европа – понятно. А что хотят США и Трамп – совершенно непонятно и непредсказуемо", — пояснил историк.
Главная сложность, по мнению эксперта, в отсутствии прецедентов. "Обычно прогнозы строятся на том, что уже было. Но мы пока с американцами открыто не воевали и не мирились", — отметил он.
Норин подчеркнул уникальность текущей ситуации: "Поэтому я правда не знаю, чего тут ждать". Эта неопределенность, по его мнению, делает любые долгосрочные прогнозы относительно развития конфликта крайне ненадежными.
Полный текст интервью — в материале Кирилла Курбатова "Евгений Норин: ВСУ столкнулись с серьезной проблемой, из-за которой Россия нанесет им еще больше потерь" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО —в материале "Алексей Рамм: Россия готовится перерезать днепропетровский коридор ВСУ и начать битву за ворота в Сумы".
Владимир Видеманн интервью - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
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