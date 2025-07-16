https://ukraina.ru/20250716/1065277743.html

Евгений Норин: ВСУ столкнулись с серьезной проблемой, из-за которой Россия нанесет им еще больше потерь

Евгений Норин: ВСУ столкнулись с серьезной проблемой, из-за которой Россия нанесет им еще больше потерь - 16.07.2025 Украина.ру

Евгений Норин: ВСУ столкнулись с серьезной проблемой, из-за которой Россия нанесет им еще больше потерь

Наши возможности по влиянию на украинское общество серьезно ограничены. Поэтому нам остается ждать, пока на Украине все само собой упадет, поддерживая это регулярной работе на фронте и ударами по тылам, считает Евгений Норин

2025-07-16T07:00

2025-07-16T07:00

2025-07-16T11:10

интервью

украина

сша

россия

дональд трамп

евгений норин

владимир зеленский

вооруженные силы украины

впк

дезертирство

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Евгений, когда мы с вами общались в прошлый раз, вы были оптимистично настроены в отношении переговорного процесса. Эти дипломатические маневры ощутимых результатов не дали. Летняя кампания идет полным ходом. Однако последнее выступление Трампа по поводу Украины (17 "Пэтриотов" и 100% пошлины через 50 дней) многие восприняли как то, что США смирились с поражением киевского режима. Что думаете по этому поводу?- Как показала практика СВО, системы ПВО – это расходник, который часто выбивают. 17 батарей "Пэтриотов" у Трампа точно нет. Я вообще не уверен, что у кого-то в мире есть 17 свободных батарей, потому что эта штука очень дорогая.Ввести 100% санкции для Трампа тоже будет проблематично. Он уже вводил "убойные пошлины", но эта специальная ковбойская операция провалилась. США существуют не в вакууме. Ты не можешь вводить запреты для всех подряд. А если ты все же попытаешься создать проблемы одновременно и Китаю, и Индии, то проблемы возникнут у тебя, а не у Китая с Индией.Что касается переговоров, то я ошибся с моим оптимизмом. Мне казалось, что раз поезд разогнался, то его уже не остановить, но оказалось, что надо воевать дальше. Другое дело, что при сохранении текущих тенденций Украине придется воевать в более худших условиях, потому что ситуация на фронте медленно меняется в пользу ВС РФ.Самое главное, что ВСУ очень серьезно страдают от дезертирства. Речь идет уже о 200 тысячах выбывших из-за самовольного оставления части. То есть у противника сформировалась еще одна линия потерь, которая начинает превышать потери убитыми и ранеными. Это приводит к увеличению нагрузки на оставшийся личный состав, что опять же способствует росту потерь от боевых действий.Другое дело, что мы не можем предсказать, когда у Украины произойдет надлом. Будет ли это резко или постепенно? В какой момент у нее не будет хватать людей, чтобы удерживать фронт? Это может случиться завтра, через год или через десять лет. То есть пока тут в целом ничего не меняется.Может быть, у нас где-то выскочит из-под кустов общевойсковая армия, которую мы где-то готовим в тылу и которая начнет неожиданное наступление на новом направлении. Но пока у нас нет запасного "Вагнера" в кармане. Мы воюем тем, что есть. И те, кто есть, действуют достаточно эффективно, чтобы для противника и дальше накапливались негативные тенденции.Я уже говорил, что когда лев гонится за антилопой, у антилопы нет задачи бежать быстрее всех, ей достаточно бежать быстрее, чем самая медленная антилопа. Сейчас мы тоже бежим быстрее украинской армии – самой медленной антилопы.У Украины серьезный кризис под Покровском. Причем множество кризисов по всему фронту у противника происходит по принципу "хвост вытащил – нос увяз". Они могут остановить наше наступление под Покровском, но тогда у них обвалятся Сумы. А если они закроют и Покровск, и Сумы, то тогда у них обвалятся Купянск и Орехов. Это только так работает.Как киевский режим может переломить эту ситуацию? Не знаю. Пик западных поставок вооружений уже пройден. Западники уже передали Украине все, что могли передать без ущерба для себя. Да, через какое-то время американский и европейский ВПК могут раскрутиться, но это произойдет не завтра. То есть у нас есть окно возможностей, которое мы можем использовать.- По поводу того, как Украина будет выкручиваться. Они сейчас вместо "Пэтриотов" собираются массово использовать дроны-перехватчики, чтобы сбивать "Герани".- Конечно, Украина будет пытаться это делать. Только мы тоже на месте не стоим. Современные "Герани" — это не то же самое, что было в 2022 году. Другой двигатель, другая тактика применения. В частности, они подлетают к цели на большой высоте с дальнейшим пикированием. Еще есть варианты, когда мы наносим комбинированные удары "Гераней" с "Ланцетами", когда "Герани" отвлекают на себя ПВО, а "Ланцет" поражает цель. Беспилотники – это соревнование, когда тебе надо бежать быстро, чтобы не отстать. И пока у нас получается преодолевать вражескую ПВО.- А концепция "мертвых зон" на поле боя? Не получится ли так, что если мы не разобьем ВСУ за летнюю кампанию, то они за зиму еще сильнее укрепят свои стены дронов?- Во-первых, стены дронов не работают без пехотного наполнения, а качество украинской пехоты сейчас проседает. Во-вторых, мертвая зона – это типичное явление длинного позиционного фронта, который нельзя прикрыть везде. Наши войска этим пользуются. В-третьих, наши операторы БПЛА тоже не сидят в тылу, поплевывая в потолок.Повторюсь, самое слабое место Украины – это личный состав. И дроны сами по себе эту проблему не решат. Да, они могут уменьшить потери и скорость разбегания подразделений. Но, помимо мобилизации, киевский режим сейчас никак не может решить проблему возвращения дезертиров.Мне кажется, Зеленский еще даже не осознал, насколько это серьезная проблема. А уж как он ее будет решать, когда осознает – вопрос.- А вы не допускаете, что ВСУ могут прятать ударную группировку для нового наступления, поэтому с таким трудом затыкают дыры на фронте?- Не похоже, чтобы у них в тылу пряталась такая группировка. Пока это выглядит как латание тришкиного кафтана. Конечно, ВСУ могут попытаться куда-то наступать. Вопрос в том, какие выводы они сделали из прошлых наступлений.Можно сколько угодно рассказывать, как они организованно вывели войска из-под Суджи, но любой выживший всушник скажет, каким дорогим было это удовольствие. И потом, про Суджу мы знаем только потому, что противник ее занял. А про предыдущие его попытки прорваться в Белгородскую область помнят только те, кто внимательно следит за СВО. Они вообще закончились крахом и позором. Та ударная группировка просто умерла на передней линии обороны.Тем более, у нас есть преимущество битого. Мы знаем, как готовиться к таким вещам. И шанс на успех такого предприятия крайне сомнителен.Теоретически ВСУ могли бы пойти в наступление на каком-то из основных участков фронта, но не могу сказать, что у нас есть слабое место, которое можно было бы взять и поковырять. И какую-то оперативную цель для такого действия мне для них придумать трудно. Да, можно предположить, что противник попробует отбросить наши войска под Купянском за Оскол. Но даже если у них что-то получится, это будет тактический успех, для достижения которого будут потрачены слишком большие усилия.Повторюсь, может быть, у Сырского на этот счет идеи есть, но у меня их нет. Я не вижу у противника какой-то мощной группировки и достойной цели для нее.- По поводу проблем Украины с людьми. На ваш взгляд, нужно ли нам после ударов по ТЦК бить по отделениям полиции (сотрудники МВД тоже заняты в насильственной мобилизации) и погранзаставам (чтобы народ активнее покидал страну)?- Не надо. Не надо распылять внимание и ресурсы. Надо продолжать наносить удары по ТЦК, потому что это реально хорошая идея.Военкомат – это место, где всегда бывают солдаты и офицеры. И это место, которое всегда известно. Даже если военкомы будут переезжать в другие здания, об этом многие узнают. И если мы продолжим постоянные удары по ТЦК, это еще больше затруднит им мобилизацию. Сотрудники ТЦК начнут уставать, их работа станет все менее популярной, народ будет активнее разбегаться.Одно дело – ездить по городу с боевыми гачимучи и безнаказанно хватать людей. Другое дело – знать, что по тебе в любой момент может прилететь "Герань". "Гераней" у нас много. И то, что мы их так используем – это отличное приложение усилий. Не только с пропагандистской точки зрения. Хотя и с нее тоже.- По поводу налетов, теперь уже украинских. К сожалению, мы столкнулись с проблемой, когда из-за вражеских БПЛА приходится приостанавливать работу аэропортов, что приводит к экономическим убыткам и транспортному коллапсу. Есть ли какие-то пассивные меры защиты от этой напасти? Или нам придется идти на эскалацию с ударами по тем объектам, куда мы еще не били?- К сожалению, у этой проблемы нет какого-то очевидного решения, помимо того, что надо бить по местам хранения и сборки БПЛА. Можно было бы еще посетовать на проблемы нашей ПВО, учитывая, что дрон – это не что-то сверхэффективное (его из пулемета можно сбить). Но в целом такие вопросы должны решать не мы, а военно-политическое руководство.- Проблема же в том, что сейчас предлагают аэропорт в Симферополе открыть, руководствуясь аргументацией в духе "Сейчас все аэропорты под ударом, поэтому надо или открывать все, или закрывать все".- А вот это точно плохая идея, потому что Симферополь слишком близко находится к украинской территории. Противнику ничего не мешает послать туда не только дроны, но и ракеты. Что мы будем делать, если завтра по аэропорту "Атакамс" прилетит? Мы его снова закроем? А если в самолет попадут? А если самолеты столкнутся? Тем более, в туристический сезон самолетов будет очень много. Поэтому пока текущая ситуация с авиасообщением сохранится.- Когда мы говорим о конечной цели войны на истощение (каскадное обрушение фронта и бунт в войсках), то есть мнение, что этим должна заниматься не армия, а разведка и дипломатия. Как думаете, ведем мы такую работу?- Ведем, но наши возможности по влиянию на украинское общество серьезно ограничены. У нас там мало агентуры. Не все хорошо к нам относятся. Поэтому я выступаю за то, что можно сделать путем доставки какого-то количества взрывчатки до места назначения.Удары по ТЦК – это хорошо. А вот удары по энергетике имели ограниченный эффект. Может быть, есть смысл в каких-то индивидуальных акциях. Мы же не знаем, что случилось с полковником СБУ, которого в Киеве застрелили пятью выстрелами в упор средь бела дня. Если бы мы ликвидировали Ермака, это было бы неплохо. Но тут нужен системный подход. Если мы один раз что-то разбомбим или кого-то уьем, проблема не решится.Поэтому тут действительно надо ждать, пока на Украине все само собой упадет, поддерживая это регулярной работе на фронте и ударами по тылам.- Думаете, наши ножи не затупятся от этой тактике тысячи порезов?- Не затупятся, если мы знаем, что мы режем.- Закончим с темой геополитической ситуации вокруг Украины. Как дальше будет развиваться события в треугольнике США-Европа-Россия?- Действия одной из сторон этого треугольника совершенно непредсказуемы. У нее такие семь пятниц на неделе, что санитаров вызывать приходится. То, что хотят Украина и Европа – понятно. А что хотят США и Трамп – совершенно непонятно и непредсказуемо. Обычно прогнозы строятся на том, что уже было. Но мы пока с американцами открыто не воевали и не мирились. Поэтому я правда не знаю, чего тут ждать.О других аспектах СВО - в интервью Тимофея Ермакова: ВС РФ добьют ВСУ в Часов Яре, откроют путь на Константиновку и возьмут Покровск в карман

https://ukraina.ru/20220511/1033942320.html

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Кирилл Курбатов

интервью, украина, сша, россия, дональд трамп, евгений норин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, впк, дезертирство , тцк, мобилизация, дроны, герань, аэропорт, покровск/красноармейск, сумы