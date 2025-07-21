"Гераней" у нас много: военный эксперт о самом болезненном ударе по украинской мобилизации
© Фото : Запорожская областная военная администрация
© Фото : Запорожская областная военная администрация
Систематические удары по украинским ТЦК наносят больший урон мобилизационным возможностям Киева, чем точечные акции против полиции или пограничников. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, журналист Евгений Норин
Эксперт категорически отверг идею расширения целей для ударов. "Не надо. Не надо распылять внимание и ресурсы. Надо продолжать наносить удары по ТЦК, потому что это реально хорошая идея", — заявил Норин.
Он объяснил эффективность такой тактики. "Военкомат – это место, где всегда бывают солдаты и офицеры. И это место, которое всегда известно", — отметил историк.
По его словам, это оказывает сильное психологическое воздействие. "Сотрудники ТЦК начнут уставать, их работа станет все менее популярной, народ будет активнее разбегаться", — добавил эксперт.
Особое значение имеет массовость таких ударов. ""Гераней" у нас много. И то, что мы их так используем – это отличное приложение усилий. Не только с пропагандистской точки зрения. Хотя и с нее тоже", — уточнил Норин. Это создает эффект постоянной угрозы, деморализующий как мобилизационный аппарат, так и потенциальных украинских призывников.
"Одно дело – ездить по городу с боевыми гачимучи и безнаказанно хватать людей. Другое дело – знать, что по тебе в любой момент может прилететь "Герань"", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью — в материале Кирилла Курбатова "Евгений Норин: ВСУ столкнулись с серьезной проблемой, из-за которой Россия нанесет им еще больше потерь" на сайте Украина.ру.
О реальных потерях ВСУ — в материале Натальи Мареевой "С фронта не вернётся никто": 200 тысяч "двухсотых". Украинские эксперты оценили масштаб потерь ВСУ на сайте Украина.ру.
Вчера, 12:49Спецоперация на минувшей неделе: противник пятится, но сопротивляется. За счет чего?За истёкшую неделю российские войска поразили объекты ВСУ в Кривом Роге, Харькове, Виннице, Одессе. Концентрированным ударам подверглись цели в Днепропетровске и области, в Запорожье. Силами штурмовых подразделений практически на всей линии боевого соприкосновения освобождаются населённые пункты на юго-востоке Украины.
Подписывайся на