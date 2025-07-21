https://ukraina.ru/20250721/geraney-u-nas-mnogo-voennyy-ekspert-o-samom-boleznennom-udare-po-ukrainskoy-mobilizatsii-1065603732.html

"Гераней" у нас много: военный эксперт о самом болезненном ударе по украинской мобилизации

"Гераней" у нас много: военный эксперт о самом болезненном ударе по украинской мобилизации - 21.07.2025 Украина.ру

"Гераней" у нас много: военный эксперт о самом болезненном ударе по украинской мобилизации

Систематические удары по украинским ТЦК наносят больший урон мобилизационным возможностям Киева, чем точечные акции против полиции или пограничников. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, журналист Евгений Норин

2025-07-21T04:00

2025-07-21T04:00

2025-07-21T04:00

новости

киев

россия

евгений норин

украина.ру

герань

тцк

мобилизация

ракетный удар

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/07/1064846047_0:135:1281:855_1920x0_80_0_0_5f6a105d7d6393ce440ea46e92739ac6.jpg

Эксперт категорически отверг идею расширения целей для ударов. "Не надо. Не надо распылять внимание и ресурсы. Надо продолжать наносить удары по ТЦК, потому что это реально хорошая идея", — заявил Норин.Он объяснил эффективность такой тактики. "Военкомат – это место, где всегда бывают солдаты и офицеры. И это место, которое всегда известно", — отметил историк.По его словам, это оказывает сильное психологическое воздействие. "Сотрудники ТЦК начнут уставать, их работа станет все менее популярной, народ будет активнее разбегаться", — добавил эксперт.Особое значение имеет массовость таких ударов. ""Гераней" у нас много. И то, что мы их так используем – это отличное приложение усилий. Не только с пропагандистской точки зрения. Хотя и с нее тоже", — уточнил Норин. Это создает эффект постоянной угрозы, деморализующий как мобилизационный аппарат, так и потенциальных украинских призывников."Одно дело – ездить по городу с боевыми гачимучи и безнаказанно хватать людей. Другое дело – знать, что по тебе в любой момент может прилететь "Герань"", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью — в материале Кирилла Курбатова "Евгений Норин: ВСУ столкнулись с серьезной проблемой, из-за которой Россия нанесет им еще больше потерь" на сайте Украина.ру.О реальных потерях ВСУ — в материале Натальи Мареевой "С фронта не вернётся никто": 200 тысяч "двухсотых". Украинские эксперты оценили масштаб потерь ВСУ на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250720/spetsoperatsiya-na-minuvshey-nedele-protivnik-pyatitsya-no-soprotivlyaetsya-za-schet-chego-1065552434.html

киев

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, россия, евгений норин, украина.ру, герань, тцк, мобилизация, ракетный удар, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, военком, военкомат, главные новости, война, война на украине, новости украины, новости россии