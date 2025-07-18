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"С фронта не вернётся никто": 200 тысяч "двухсотых". Украинские эксперты оценили масштаб потерь ВСУ

"С фронта не вернётся никто": 200 тысяч "двухсотых". Украинские эксперты оценили масштаб потерь ВСУ - 18.07.2025 Украина.ру

"С фронта не вернётся никто": 200 тысяч "двухсотых". Украинские эксперты оценили масштаб потерь ВСУ

Украинские политики и эксперты обсуждают, сколько каждый месяц теряет украинская армия, почему командиры ВСУ скрывают дезертиров, а силовики с пенсиями не спешат идти на фронт

2025-07-18T07:45

2025-07-18T07:45

2025-07-18T07:45

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Во вторник, 15 июля украинский парламент неконституционным способом проголосовал за продление военного положения и закона о мобилизации, но фактически отправлять на фронт Киеву уже некого. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил экс-депутата Верховной Рады Игорь Мосийчук*."Мобилизовать не получается. Кого ловят? Кривых, косых, больных, как говорится, и отправляют на фронт. На фронте от них никакой пользы. Они идут в СЗЧ, дезертируют с позиций, с военных частей", — отметил украинский политик.Он рассказал, как на этом зарабатывают украинские командиры. По его словам, те не сообщают сразу об этих дезертирах, не вносят их в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований Украины. — Ред.), и эти беглецы числятся в части."То есть на самом деле он убежал, он дезертир, но он находится на балансе части. Ему выплачивают зарплату, которую эти ловкие командиры кладут в карман. И таким образом штат показывает: есть подразделения, где 40-50% необходимого состава, а они показывают 70-80%", — подчеркнул экс-депутат.Мосийчук предложил свое решение проблемы бусификации, силовой мобилизации и беспредела ТЦК. Он предложил пополнить ряды ВСУ силовиками, которым государство долгие годы выплачивало заработную плату, которых учили обращаться с оружием, а сейчас у них есть пенсии и содержание.Он привел данные Минсоцполитики, согласно которым на Украине насчитывается 145 200 мужчин призывного возраста до 60 лет, которые не работают, не имеют инвалидности и не служат в рядах ВСУ. Политик сообщил, что на Украине насчитывается 635 800 бывших военных и силовиков, получающих пенсию за выслугу лет. Средний возраст ухода на пенсию – 51 год. Среди таких "спецпенсионеров" около 145 200 мужчин призывного возраста, которые не служат в армии, сообщил украинский политик."Ради чего их содержало государство? Ради защиты государства, защиты страны и защиты граждан. А теперь выходит, что граждан – косых, больных – хватают на улицах и тянут в армию, а тех, кого готовили, кому оплачивали заработные платы, тех не призывают в ряды Вооруженных сил Украины", — возмутился Мосийчук.Он выразил уверенность, что все действующие силовики из Национальной полиции, ДБР, НАБУ и других правоохранительных структур должны пройти ротацию на фронте. Политик отметил, что в украинской армии есть спецбригады, в которых они могут пройти "через горнило боевых действий"."Вот именно для очищения и именно для поднятия авторитета правоохранительных структур они все должны пройти через фронт. И это будет справедливо. И это остановит эту силовую мобилизацию, этот беспредел ТЦК", — резюмировал Мосийчук.В свою очередь популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на собственный источник в ОП сообщает, что на Банковой обеспокоились социологией относительно "ненависти украинцев к ТЦК, которая сейчас выше чем к врагу". Авторы публикации отмечают, что в условиях, когда украинцы видят "основную угрозу стране в военкомах, а не в действиях России", мобилизация фактически невозможна."На Банковой считают, что ЦИПсО должно сломить этот тренд в украинском обществе, для продолжения затяжной войны и набора новых резервов, которые являются основным буфером для сдерживания противника", — говорится в публикации канала.Ранее "Резидент" сообщал, что закрытая социология показала ненависть украинцев к ТЦК: 93% опрошенных считают их действия неправомерными. При этом 47% респондентов ассоциируют действия ТЦК с властью и попустительством со стороны Офиса Президента.На этом фоне ежедневные потери ВСУ убитыми и ранеными составляют 700-800 человек (160-180 — убитые, до 600 — раненые). Такие данные приводит находящийся в украинском СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский."То есть в месяц около 24 тысяч человек. Еще 17 тысяч уходят в СЗЧ (т.е дезертируют - Ред.). Итого ежемесячные потери армии в людях около 40-41 тысяч человек. Призыв — около 25 тысяч в месяц. То есть, ежемесячный "минус" 15 тысяч человек", — сообщил опальный политик в своем телеграм-канале.По его подсчетам, за два месяца украинская армия "просядет" на 30 тысяч человек, что составит 30% от ее боевой части, то есть 10% от реальной списочной численности, если считать ее в 300-350 тысяч. При этом, по словам Дубинского, декларируемый состав украинской армии составляет 800-880 тысяч человек. Дезертиров и СЗЧ только официально — 230 тысяч, раненых — около 300 тысяч, а количество убитых и пропавших без вести составляет не менее 200 тысяч военнослужащих, уточнил политик."К сентябрю на фронте могут сложиться критические условия, обескровливающие украинскую армию. К этому моменту Зеленскому будет выдвинут следующий ультиматум, от которого он уже не сможет отказаться", — подчеркнул украинский депутат.По его мнению, перейдя из поставщика оружия для Украины в продавца, США стали просто одной из возможных точек снабжения, и его организацию переложили на Европу. Политик уверен, что это существенно снизит динамику поставок из-за череды согласований, а также замедлит логистику: своей доставки у Европы нет и для этого также придется пользоваться услугами американцев. "Все это отменяет гарантии оперативной реализации в критические моменты на фронте. А если проще, то за красивыми словами и жестами не стоит ничего, что позволило бы Украине держать фронт", — заключил Дубинский.17 июля российские военные передали украинской стороне тысячу тел погибших солдат ВСУ. При этом Украина вернула 19 тел погибших российских военнослужащих, об этом сообщил помощник президента РФ и глава переговорной делегации Владимир Мединский.Россия готова вернуть всех — и тела погибших, и тех, кто находится в плену, единственное препятствие этому — сам Зеленский, который сознательно отказывается забирать всех сразу, считает украинский оппозиционный политик, внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук."Это его принципиальная позиция — не решать вопрос, а использовать чужую боль в своих политических интересах", — написал он в своем телеграм-канале.Что касается более шести тысяч тел, которые Россия передала ранее, то их родные не получили и не получат, уверен Дмитрук. Будут единичные показательные случаи - "для отчёта", а всех остальных тихо спишут как "пропавших без вести". И так будет продолжаться ровно столько, сколько Зеленский будет сидеть на Банковой, подчеркнул депутат."Зеленский уже открыто говорит: с фронта не вернётся никто. Он не планирует возвращать. Он не ищет решений, он принимает смерть как норму - для вас, не для себя", — заявил украинский политик, обращаясь к женам и матерям украинских солдат.Пока все, кто хоть как-то связан с властью, пока дети чиновников, депутаты и генералы будут сидеть в тепле, обычные украинцы будут умирать за Зеленского и это уже не фигура речи — это факт, резюмировал Дмитрук.Что еще обсуждают украинские политики и эксперты — в материале Натальи Мареевой "50 дней до точки невозврата и крах обороны. Украинские эксперты обсуждают последствия ультиматума Трампа" на сайте Украина.ру.*Признан в РФ экстремистом и террористом.

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Наталья Мареева

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Наталья Мареева

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