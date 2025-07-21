https://ukraina.ru/20250721/chto-meshaet-trampu-vyyti-iz-konflikta-na-ukraine-i-chto-budet-esli-ssha-na-eto-reshatsya--evstafev--1065660351.html

Что мешает Трампу выйти из конфликта на Украине и что будет, если США на это решатся — Евстафьев

Что мешает Трампу выйти из конфликта на Украине и что будет, если США на это решатся — Евстафьев - 21.07.2025 Украина.ру

Что мешает Трампу выйти из конфликта на Украине и что будет, если США на это решатся — Евстафьев

Политолог, профессор Института медиа Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Дмитрий Евстафьев объяснил, какие факторы мешают... Украина.ру, 21.07.2025

2025-07-21T14:03

2025-07-21T14:03

2025-07-21T14:03

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Политолог, профессор Института медиа Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Дмитрий Евстафьев объяснил, какие факторы мешают президенту США Дональду Трампу выйти из конфликта на Украине. ТГ-канал Дмитрия Евстафьева: https://t.me/dimonundmir

https://ukraina.ru/20250721/1065646843.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, украина, сша, дональд трамп