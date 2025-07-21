Что мешает Трампу выйти из конфликта на Украине и что будет, если США на это решатся — Евстафьев - 21.07.2025 Украина.ру
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Что мешает Трампу выйти из конфликта на Украине и что будет, если США на это решатся — Евстафьев
Что мешает Трампу выйти из конфликта на Украине и что будет, если США на это решатся — Евстафьев - 21.07.2025 Украина.ру
Что мешает Трампу выйти из конфликта на Украине и что будет, если США на это решатся — Евстафьев
Политолог, профессор Института медиа Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Дмитрий Евстафьев объяснил, какие факторы мешают... Украина.ру, 21.07.2025
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Политолог, профессор Института медиа Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Дмитрий Евстафьев объяснил, какие факторы мешают президенту США Дональду Трампу выйти из конфликта на Украине. ТГ-канал Дмитрия Евстафьева: https://t.me/dimonundmir
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видео, украина, сша, дональд трамп
Видео, Украина, США, Дональд Трамп

Что мешает Трампу выйти из конфликта на Украине и что будет, если США на это решатся — Евстафьев

14:03 21.07.2025
 
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Политолог, профессор Института медиа Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Дмитрий Евстафьев объяснил, какие факторы мешают президенту США Дональду Трампу выйти из конфликта на Украине.
ТГ-канал Дмитрия Евстафьева: https://t.me/dimonundmir
Переговоры России и Украины в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
12:29
Новый раунд российско-украинских переговоров может пройти в Стамбуле на этой неделе - СМИПереговоры делегаций РФ и Украины могут состояться к концу недели, предварительно в среду-четверг, в Стамбуле. Об этом сообщило в понедельник утром издание İndependent türkce (Independent на турецком) со ссылкой на дипломатические источники, передает телеграм-канал Украина.ру
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