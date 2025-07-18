Запутался в "Патриотах": эксперт расшифровал путаные заявления Трампа о военной помощи Украине - 18.07.2025 Украина.ру
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Запутался в "Патриотах": эксперт расшифровал путаные заявления Трампа о военной помощи Украине
Запутался в "Патриотах": эксперт расшифровал путаные заявления Трампа о военной помощи Украине - 18.07.2025 Украина.ру
Запутался в "Патриотах": эксперт расшифровал путаные заявления Трампа о военной помощи Украине
Путаные заявления Дональда Трампа о военной помощи Украине свидетельствуют о его поверхностном знании вопроса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог и политтехнолог Михаил Павлив
2025-07-18T18:31
2025-07-18T18:33
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Павлив пояснил природу ошибки: "Речь идет, скорее, о 17 пусковых установках. Трамп, как всегда, особо не вникает. Он слышал эту цифру, но не разобрался, батареи это или пусковые установки".Политолог отмечает, что подобные казусы характерны для стиля работы американского президента: "Он слышал эту цифру, но не разобрался". Это создает дополнительные сложности в координации помощи Украине.Таким образом, реальные объемы военной помощи Украине могут отличаться от заявленных западными политиками, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Михаил Павлив: Медленное наступление ВС РФ не пугает Киев, поэтому главкому ВСУ Сырскому ничего не грозит" на сайте Украина.ру.Подробно о перестановках в высших эшелонах власти Украины — в интервью Дмитрия Краснова о смене кабмина на Украине: Сколько "хрюш" не меняй, кукловоды будут делать своё дело.
https://ukraina.ru/20250718/amerikanskaya-paradigma-tramp-izmenil-pozitsiyu-iz-za-lyudey-v-kostyumakh-kak-i-predskazal-putin-v-2017-1065446009.html
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новости, украина, россия, киев, дональд трамп, михаил павлив, украина.ру, пентагон, зрк patriot, военная помощь, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, аналитика, эксперты, главные новости
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Запутался в "Патриотах": эксперт расшифровал путаные заявления Трампа о военной помощи Украине

18:31 18.07.2025 (обновлено: 18:33 18.07.2025)
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАмериканские ракеты Patriot размещены в Польше
Американские ракеты Patriot размещены в Польше - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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Путаные заявления Дональда Трампа о военной помощи Украине свидетельствуют о его поверхностном знании вопроса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог и политтехнолог Михаил Павлив
"Если даже Пентагон отправляет журналистов за комментариями по поводу слов Трампа о 17 Patriot, которые якобы должны прибыть на Украину, то все очевидно. Они просто не хотят делать из него дурака", - заявил эксперт.
Павлив пояснил природу ошибки: "Речь идет, скорее, о 17 пусковых установках. Трамп, как всегда, особо не вникает. Он слышал эту цифру, но не разобрался, батареи это или пусковые установки".
Политолог отмечает, что подобные казусы характерны для стиля работы американского президента: "Он слышал эту цифру, но не разобрался". Это создает дополнительные сложности в координации помощи Украине.
Таким образом, реальные объемы военной помощи Украине могут отличаться от заявленных западными политиками, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Михаил Павлив: Медленное наступление ВС РФ не пугает Киев, поэтому главкому ВСУ Сырскому ничего не грозит" на сайте Украина.ру.
Подробно о перестановках в высших эшелонах власти Украины — в интервью Дмитрия Краснова о смене кабмина на Украине: Сколько "хрюш" не меняй, кукловоды будут делать своё дело.
- РИА Новости, 1920, 18.07.2025
07:17
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