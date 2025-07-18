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Запутался в "Патриотах": эксперт расшифровал путаные заявления Трампа о военной помощи Украине

Запутался в "Патриотах": эксперт расшифровал путаные заявления Трампа о военной помощи Украине - 18.07.2025 Украина.ру

Запутался в "Патриотах": эксперт расшифровал путаные заявления Трампа о военной помощи Украине

Путаные заявления Дональда Трампа о военной помощи Украине свидетельствуют о его поверхностном знании вопроса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог и политтехнолог Михаил Павлив

2025-07-18T18:31

2025-07-18T18:31

2025-07-18T18:33

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Павлив пояснил природу ошибки: "Речь идет, скорее, о 17 пусковых установках. Трамп, как всегда, особо не вникает. Он слышал эту цифру, но не разобрался, батареи это или пусковые установки".Политолог отмечает, что подобные казусы характерны для стиля работы американского президента: "Он слышал эту цифру, но не разобрался". Это создает дополнительные сложности в координации помощи Украине.Таким образом, реальные объемы военной помощи Украине могут отличаться от заявленных западными политиками, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Михаил Павлив: Медленное наступление ВС РФ не пугает Киев, поэтому главкому ВСУ Сырскому ничего не грозит" на сайте Украина.ру.Подробно о перестановках в высших эшелонах власти Украины — в интервью Дмитрия Краснова о смене кабмина на Украине: Сколько "хрюш" не меняй, кукловоды будут делать своё дело.

https://ukraina.ru/20250718/amerikanskaya-paradigma-tramp-izmenil-pozitsiyu-iz-za-lyudey-v-kostyumakh-kak-i-predskazal-putin-v-2017-1065446009.html

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