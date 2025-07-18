Запутался в "Патриотах": эксперт расшифровал путаные заявления Трампа о военной помощи Украине
18:31 18.07.2025 (обновлено: 18:33 18.07.2025)
Путаные заявления Дональда Трампа о военной помощи Украине свидетельствуют о его поверхностном знании вопроса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог и политтехнолог Михаил Павлив
"Если даже Пентагон отправляет журналистов за комментариями по поводу слов Трампа о 17 Patriot, которые якобы должны прибыть на Украину, то все очевидно. Они просто не хотят делать из него дурака", - заявил эксперт.
Павлив пояснил природу ошибки: "Речь идет, скорее, о 17 пусковых установках. Трамп, как всегда, особо не вникает. Он слышал эту цифру, но не разобрался, батареи это или пусковые установки".
Политолог отмечает, что подобные казусы характерны для стиля работы американского президента: "Он слышал эту цифру, но не разобрался". Это создает дополнительные сложности в координации помощи Украине.
Таким образом, реальные объемы военной помощи Украине могут отличаться от заявленных западными политиками, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Михаил Павлив: Медленное наступление ВС РФ не пугает Киев, поэтому главкому ВСУ Сырскому ничего не грозит" на сайте Украина.ру.
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