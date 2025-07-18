https://ukraina.ru/20250718/bresh-v-pvo-ekspert-obyasnil-kak-rossiyskie-boytsy-oslepili-ukrainskuyu-armiyu-pod-kharkovom-1065465649.html

Брешь в ПВО: эксперт объяснил, как российские бойцы "ослепили" украинскую армию под Харьковом

Брешь в ПВО: эксперт объяснил, как российские бойцы "ослепили" украинскую армию под Харьковом - 18.07.2025 Украина.ру

Брешь в ПВО: эксперт объяснил, как российские бойцы "ослепили" украинскую армию под Харьковом

Российские войска уничтожили стратегически важную радиолокационную станцию в Харьковской области. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-07-18T04:00

2025-07-18T04:00

2025-07-18T04:00

новости

харьковская область

россия

харьков

геннадий алехин

украина.ру

всу

сво

дзен новости сво

новости сво сейчас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0c/1056219963_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f9ffb977238e4e852c40e3fb19583a1a.jpg

"В Дмитровке (Харьковская область) поражена позиция 732-й отдельной радиолокационной роты [ВСУ]", — сообщил эксперт. — "Разбита радиолокационная станция кругового обзора 35Д6, предназначенная для обнаружения целей на дальности до 360 км и высоте до 20 км". Потеря такой станции оставляет значительный участок украинского фронта без радиолокационного прикрытия.Алехин оценил последствия: "По мнению военных экспертов, в украинских ПВО северо-восточного сектора прикрытия воздушного пространства образовалась брешь, через которую российские войска смогут поражать смежные батареи ЗРК средней дальности". Это создает благоприятные условия для дальнейших ударов по системе ПВО противника.Эксперт отметил, что восстановление такой сложной радиолокационной системы в условиях боевых действий будет крайне сложным для ВСУ. Украина лишилась важного элемента системы раннего предупреждения о воздушной угрозе.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия под Великим Бурлуком сокрушила "Скалу", на которую так надеялся Сырский" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в материале "Алексей Рамм: Россия готовится перерезать днепропетровский коридор ВСУ и начать битву за ворота в Сумы" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250715/timofey-ermakov-vs-rf-dobyut-vsu-v-chasov-yare-otkroyut-put-na-konstantinovku-i-vozmut-pokrovsk-v-1065225881.html

харьковская область

россия

харьков

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, харьковская область, россия, харьков, геннадий алехин, украина.ру, всу, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, спецоперация, наступление, наступление вс рф, главные новости, новости украины, новости россии