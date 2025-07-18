Брешь в ПВО: эксперт объяснил, как российские бойцы "ослепили" украинскую армию под Харьковом
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа Первой гвардейской танковой армии на Купянском направлении
Российские войска уничтожили стратегически важную радиолокационную станцию в Харьковской области. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
"В Дмитровке (Харьковская область) поражена позиция 732-й отдельной радиолокационной роты [ВСУ]", — сообщил эксперт. — "Разбита радиолокационная станция кругового обзора 35Д6, предназначенная для обнаружения целей на дальности до 360 км и высоте до 20 км".
Потеря такой станции оставляет значительный участок украинского фронта без радиолокационного прикрытия.
Алехин оценил последствия: "По мнению военных экспертов, в украинских ПВО северо-восточного сектора прикрытия воздушного пространства образовалась брешь, через которую российские войска смогут поражать смежные батареи ЗРК средней дальности". Это создает благоприятные условия для дальнейших ударов по системе ПВО противника.
Эксперт отметил, что восстановление такой сложной радиолокационной системы в условиях боевых действий будет крайне сложным для ВСУ. Украина лишилась важного элемента системы раннего предупреждения о воздушной угрозе.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия под Великим Бурлуком сокрушила "Скалу", на которую так надеялся Сырский" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО — в материале "Алексей Рамм: Россия готовится перерезать днепропетровский коридор ВСУ и начать битву за ворота в Сумы" на сайте Украина.ру.
15 июля, 06:30Тимофей Ермаков: ВС РФ добьют ВСУ в Часов Яре, откроют путь на Константиновку и возьмут Покровск в карманСейчас по всей линии соприкосновения идет позиционная война. Но оперативную задачу по оттягиванию украинских резервов в Сумскую область мы выполнили. Наши десантники зачищают Юнаковку. Правда, там идут контратаки 36-ой бригады морской пехоты. Это старые знакомые наших десантников из 106-й дивизии, которые бились с ними на островах под Херсоном.
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