Брешь в ПВО: эксперт объяснил, как российские бойцы "ослепили" украинскую армию под Харьковом - 18.07.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250718/bresh-v-pvo-ekspert-obyasnil-kak-rossiyskie-boytsy-oslepili-ukrainskuyu-armiyu-pod-kharkovom-1065465649.html
Брешь в ПВО: эксперт объяснил, как российские бойцы "ослепили" украинскую армию под Харьковом
Брешь в ПВО: эксперт объяснил, как российские бойцы "ослепили" украинскую армию под Харьковом - 18.07.2025 Украина.ру
Брешь в ПВО: эксперт объяснил, как российские бойцы "ослепили" украинскую армию под Харьковом
Российские войска уничтожили стратегически важную радиолокационную станцию в Харьковской области. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-07-18T04:00
2025-07-18T04:00
новости
харьковская область
россия
харьков
геннадий алехин
украина.ру
всу
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0c/1056219963_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f9ffb977238e4e852c40e3fb19583a1a.jpg
"В Дмитровке (Харьковская область) поражена позиция 732-й отдельной радиолокационной роты [ВСУ]", — сообщил эксперт. — "Разбита радиолокационная станция кругового обзора 35Д6, предназначенная для обнаружения целей на дальности до 360 км и высоте до 20 км". Потеря такой станции оставляет значительный участок украинского фронта без радиолокационного прикрытия.Алехин оценил последствия: "По мнению военных экспертов, в украинских ПВО северо-восточного сектора прикрытия воздушного пространства образовалась брешь, через которую российские войска смогут поражать смежные батареи ЗРК средней дальности". Это создает благоприятные условия для дальнейших ударов по системе ПВО противника.Эксперт отметил, что восстановление такой сложной радиолокационной системы в условиях боевых действий будет крайне сложным для ВСУ. Украина лишилась важного элемента системы раннего предупреждения о воздушной угрозе.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия под Великим Бурлуком сокрушила "Скалу", на которую так надеялся Сырский" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в материале "Алексей Рамм: Россия готовится перерезать днепропетровский коридор ВСУ и начать битву за ворота в Сумы" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250715/timofey-ermakov-vs-rf-dobyut-vsu-v-chasov-yare-otkroyut-put-na-konstantinovku-i-vozmut-pokrovsk-v-1065225881.html
харьковская область
россия
харьков
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0c/1056219963_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_693bb25c9b3a6da1b92bc9aa18ecf3c3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, харьковская область, россия, харьков, геннадий алехин, украина.ру, всу, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, спецоперация, наступление, наступление вс рф, главные новости, новости украины, новости россии
Новости, Харьковская область, Россия, Харьков, Геннадий Алехин, Украина.ру, ВСУ, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, Спецоперация, наступление, наступление ВС РФ, Главные новости, Новости Украины, новости России

Брешь в ПВО: эксперт объяснил, как российские бойцы "ослепили" украинскую армию под Харьковом

04:00 18.07.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа Первой гвардейской танковой армии на Купянском направлении
Боевая работа Первой гвардейской танковой армии на Купянском направлении - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Российские войска уничтожили стратегически важную радиолокационную станцию в Харьковской области. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
"В Дмитровке (Харьковская область) поражена позиция 732-й отдельной радиолокационной роты [ВСУ]", — сообщил эксперт. — "Разбита радиолокационная станция кругового обзора 35Д6, предназначенная для обнаружения целей на дальности до 360 км и высоте до 20 км".
Потеря такой станции оставляет значительный участок украинского фронта без радиолокационного прикрытия.
Алехин оценил последствия: "По мнению военных экспертов, в украинских ПВО северо-восточного сектора прикрытия воздушного пространства образовалась брешь, через которую российские войска смогут поражать смежные батареи ЗРК средней дальности". Это создает благоприятные условия для дальнейших ударов по системе ПВО противника.
Эксперт отметил, что восстановление такой сложной радиолокационной системы в условиях боевых действий будет крайне сложным для ВСУ. Украина лишилась важного элемента системы раннего предупреждения о воздушной угрозе.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия под Великим Бурлуком сокрушила "Скалу", на которую так надеялся Сырский" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО — в материале "Алексей Рамм: Россия готовится перерезать днепропетровский коридор ВСУ и начать битву за ворота в Сумы" на сайте Украина.ру.
Тимофей Ермаков - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
15 июля, 06:30
Тимофей Ермаков: ВС РФ добьют ВСУ в Часов Яре, откроют путь на Константиновку и возьмут Покровск в карманСейчас по всей линии соприкосновения идет позиционная война. Но оперативную задачу по оттягиванию украинских резервов в Сумскую область мы выполнили. Наши десантники зачищают Юнаковку. Правда, там идут контратаки 36-ой бригады морской пехоты. Это старые знакомые наших десантников из 106-й дивизии, которые бились с ними на островах под Херсоном.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиХарьковская областьРоссияХарьковГеннадий АлехинУкраина.руВСУСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО РоссияСпецоперациянаступлениенаступление ВС РФГлавные новостиНовости Украиныновости России
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:10"17 батарей "Пэтриотов" у Трампа нет" – Норин о пустых обещаниях Запада
21:53Что развязывает руки Зеленскому и сможет ли Россия спасти немцев от катастрофы – Захарова
21:42200 тысяч дезертиров: Евгений Норин раскрыл масштабы бегства из украинской армии
21:29Украине придется воевать в худших условиях: эксперт рассказал о текущей ситуации на фронте
20:04Во Львове требуют не обслуживать русскоязычных, а в Харькове продолжают гнать их на фронт
19:59В Украине простили активиста, осквернившего храм, а прихожанку УПЦ оштрафовали за пост
19:53Развод по-киевски — в столице Украины накрыли колл-центр по обману жителей Турции
19:45Российские войска укрепляют позиции на Константиновском направлении, готовясь к масштабному наступлению
19:38Украинские дроны атаковали белгородскую область и херсон: разрушения, один раненый мирный житель
19:25Путин подтвердил готовность к переговорам по Украине: Москва настроена искать мирный выход из конфликта
19:19"Воевать можем, но нечем": полковник СБУ раскрыл, как русские дроноводы парализовали снабжение ВСУ
19:19Дмитрий Юрков: России в случае ядерной войны с США придется выживать за счет малых городов
19:13На Украине заочно приговорили сенатора от Крыма и гроссмейстера Сергея Карякина к 9 годам лишения свободы
19:06Аквапарк на Арабатской стрелке открыт после восстановления: новые забавы и бесплатный отдых для детей
18:54А теперь к новостям "мусорной" моды Украины
18:46Путин обсудил Украину с Эрдоганом. Главные новости к вечеру 18 июля
18:40Дмитрий Юрков: кто он
18:31Запутался в "Патриотах": эксперт расшифровал путаные заявления Трампа о военной помощи Украине
18:29Богдан Безпалько: Зеленский пинками отправляет Умерова в Стамбул, чтобы демонстрировать добрую волю Киева
18:27Украинский дрон атаковал центр Рыльска, ещё один сбит на подлёте к Москве
Лента новостейМолния