Полковник Геннадий Алехин: Россия под Великим Бурлуком сокрушила "Скалу", на которую так надеялся Сырский - 17.07.2025 Украина.ру
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Полковник Геннадий Алехин: Россия под Великим Бурлуком сокрушила "Скалу", на которую так надеялся Сырский
Полковник Геннадий Алехин: Россия под Великим Бурлуком сокрушила "Скалу", на которую так надеялся Сырский - 17.07.2025 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: Россия под Великим Бурлуком сокрушила "Скалу", на которую так надеялся Сырский
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-07-17T17:11
2025-07-17T17:11
эксклюзив
спецоперация
россия
чугуев
харьковская область
геннадий алехин
александр сырский
вооруженные силы украины
нато
ракеты
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Последний комплексный огневой удар ВС РФ по инфраструктуре киевского режима можно считать беспрецедентным по силе и географии бомбардировок. Атаке подверглись девять крупнейших военных аэродромом и авиабаз в центральной и восточной Украине, в том числе на территории Харьковской области.Именно с них взлетает авиация противника для нанесения ударов по линии боевого соприкосновения и приграничным районам Белгородской и Курской областей. На таких аэродромах располагаются оставшиеся у Киева F-16, МиГи и "Сушки". Там же находятся и склады с боеприпасами: натовскими крылатыми ракетами типа Storm Shadow/SCALP и авиабомбами. Рядом с аэродромами находятся скрытые площадки для размещения не только систем ПВО, но и ударных средств: батарей РСЗО Vampire, американских орудий М777, площадки для запуска беспилотников. Например, военный аэродром под Чугуевом. Это приоритетные цели для наших ударов, поэтому "Гераней" и ракет на них не жалеют.Под Харьковом расположены еще недействующие военные аэродромы Левковка (Изюм) и Куриловка (Купянск). Здесь противник использовал вертолетные площадки подскока, а также размещал склады с боеприпасами и материальными средствами. А полевой аэродром в районе Коротича до недавнего времени служил местом высадки десанта (диверсионные группы ГУР), которые осуществляли попытки прорваться в приграничные районы Белгородчины.Удары нанесены также по заводу "ФЭД" в Харькове (не путать с производственным объединением "Хартрон"). Это промышленное предприятие в советское время выпускало знаменитые фотоаппараты, а сейчас специализируется на производстве навигационных систем и блоков автоматизированного управления для ударных беспилотников дальнего радиуса действия. К примеру, беспилотники самолетного типа "Дартс". Противник сейчас их применяет на Белгородчине. Уничтожен цех сборки БПЛА и оборудование иностранного производства.Всего же на Харьковском направлении, как отмечается в сводках Минобороны РФ, потери противника на линии боевого соприкосновения составили почти 200 боевиков, пять бронемашин, шесть автомобилей и восемь артиллерийских орудий. В Дмитровке (Харьковская область) поражена позиция 732-й отдельной радиолокационной роты. Разбита радиолокационная станция кругового обзора 35Д6, предназначенная для обнаружения целей на дальности до 360 км и высоте до 20 км. По мнению военных экспертов, в украинских ПВО северо-восточного сектора прикрытия воздушного пространства образовалась брешь, через которую российские войска смогут поражать смежные батареи ЗРК средней дальности.На Купянском участке наши штурмовики продвигаются по линии "Красное-Первое – Каменка" по направлению к Великому Бурлуку. На восточном фланге – расширяют зону в лесах вдоль границы в районе Мелового. Здесь большие потери в живой силе и технике понес 425-й десантно-штурмовой полк ВСУ "Скала". Он был сформирован на Западной Украине, в Яворовском учебном центре подо Львовом. Особое внимание было уделено сержантскому и младшему офицерскому составу. Подготовкой занимались инструкторы НАТО.Поэтому Сырский рассчитывал, что "Скала" сможет сдержать российские войска. Тем более сейчас, когда в учебных центрах ВСУ по Чугуевым новобранцы выстрелили четыре раза, и их сразу бросают на передовую, затыкают дыры на Харьковском направлении.По поступающей информации подразделения группировки "Север" прорвали оборонительные линии на противоположном берегу реки Волчья в районе Волчанска. Всю ночь активно работала дальнобойная артиллерия, РСЗО, тяжелые огнеметные системы ТОС. По предварительным сведениям, противник стал отходить в сторону Печенежского водохранилища вдоль основной трассы на Чугуев.
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
https://ukraina.ru/20250716/1065374071.html
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Геннадий Алёхин
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Геннадий Алёхин
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эксклюзив, спецоперация, россия, чугуев, харьковская область, геннадий алехин, александр сырский, вооруженные силы украины, нато, ракеты, дроны, аэродромы
Эксклюзив, Спецоперация, Россия, Чугуев, Харьковская область, Геннадий Алехин, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, НАТО, ракеты, дроны, аэродромы

Полковник Геннадий Алехин: Россия под Великим Бурлуком сокрушила "Скалу", на которую так надеялся Сырский

17:11 17.07.2025
 
© Украина.руАлехин. Карта СВО.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© Украина.ру
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Геннадий Алёхин авторы
Геннадий
Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Все материалы
Кирилл
Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Последний комплексный огневой удар ВС РФ по инфраструктуре киевского режима можно считать беспрецедентным по силе и географии бомбардировок. Атаке подверглись девять крупнейших военных аэродромом и авиабаз в центральной и восточной Украине, в том числе на территории Харьковской области.
Геннадий Алехин
13 мая 2022, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
Именно с них взлетает авиация противника для нанесения ударов по линии боевого соприкосновения и приграничным районам Белгородской и Курской областей. На таких аэродромах располагаются оставшиеся у Киева F-16, МиГи и "Сушки". Там же находятся и склады с боеприпасами: натовскими крылатыми ракетами типа Storm Shadow/SCALP и авиабомбами. Рядом с аэродромами находятся скрытые площадки для размещения не только систем ПВО, но и ударных средств: батарей РСЗО Vampire, американских орудий М777, площадки для запуска беспилотников. Например, военный аэродром под Чугуевом. Это приоритетные цели для наших ударов, поэтому "Гераней" и ракет на них не жалеют.
Под Харьковом расположены еще недействующие военные аэродромы Левковка (Изюм) и Куриловка (Купянск). Здесь противник использовал вертолетные площадки подскока, а также размещал склады с боеприпасами и материальными средствами. А полевой аэродром в районе Коротича до недавнего времени служил местом высадки десанта (диверсионные группы ГУР), которые осуществляли попытки прорваться в приграничные районы Белгородчины.
Удары нанесены также по заводу "ФЭД" в Харькове (не путать с производственным объединением "Хартрон"). Это промышленное предприятие в советское время выпускало знаменитые фотоаппараты, а сейчас специализируется на производстве навигационных систем и блоков автоматизированного управления для ударных беспилотников дальнего радиуса действия. К примеру, беспилотники самолетного типа "Дартс". Противник сейчас их применяет на Белгородчине. Уничтожен цех сборки БПЛА и оборудование иностранного производства.
Всего же на Харьковском направлении, как отмечается в сводках Минобороны РФ, потери противника на линии боевого соприкосновения составили почти 200 боевиков, пять бронемашин, шесть автомобилей и восемь артиллерийских орудий. В Дмитровке (Харьковская область) поражена позиция 732-й отдельной радиолокационной роты. Разбита радиолокационная станция кругового обзора 35Д6, предназначенная для обнаружения целей на дальности до 360 км и высоте до 20 км. По мнению военных экспертов, в украинских ПВО северо-восточного сектора прикрытия воздушного пространства образовалась брешь, через которую российские войска смогут поражать смежные батареи ЗРК средней дальности.
На Купянском участке наши штурмовики продвигаются по линии "Красное-Первое – Каменка" по направлению к Великому Бурлуку. На восточном фланге – расширяют зону в лесах вдоль границы в районе Мелового. Здесь большие потери в живой силе и технике понес 425-й десантно-штурмовой полк ВСУ "Скала". Он был сформирован на Западной Украине, в Яворовском учебном центре подо Львовом. Особое внимание было уделено сержантскому и младшему офицерскому составу. Подготовкой занимались инструкторы НАТО.
Поэтому Сырский рассчитывал, что "Скала" сможет сдержать российские войска. Тем более сейчас, когда в учебных центрах ВСУ по Чугуевым новобранцы выстрелили четыре раза, и их сразу бросают на передовую, затыкают дыры на Харьковском направлении.
По поступающей информации подразделения группировки "Север" прорвали оборонительные линии на противоположном берегу реки Волчья в районе Волчанска. Всю ночь активно работала дальнобойная артиллерия, РСЗО, тяжелые огнеметные системы ТОС. По предварительным сведениям, противник стал отходить в сторону Печенежского водохранилища вдоль основной трассы на Чугуев.
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Карта Курской и Сумской областей
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Алексей Рамм (СВО) - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
16 июля, 18:28
Майор Алексей Рамм: Россия вскрыла оборону ВСУ в днепровских степях и готовит удары по двум направлениямЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
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ЭксклюзивСпецоперацияРоссияЧугуевХарьковская областьГеннадий АлехинАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныНАТОракетыдроныаэродромы
 
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