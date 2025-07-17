https://ukraina.ru/20250717/1065450642.html

Полковник Геннадий Алехин: Россия под Великим Бурлуком сокрушила "Скалу", на которую так надеялся Сырский

Полковник Геннадий Алехин: Россия под Великим Бурлуком сокрушила "Скалу", на которую так надеялся Сырский - 17.07.2025 Украина.ру

Полковник Геннадий Алехин: Россия под Великим Бурлуком сокрушила "Скалу", на которую так надеялся Сырский

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2025-07-17T17:11

2025-07-17T17:11

2025-07-17T17:11

эксклюзив

спецоперация

россия

чугуев

харьковская область

геннадий алехин

александр сырский

вооруженные силы украины

нато

ракеты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1b/1057071273_0:0:1290:725_1920x0_80_0_0_aa3cf2b5acdc362a6a093817d1443f65.jpg

Последний комплексный огневой удар ВС РФ по инфраструктуре киевского режима можно считать беспрецедентным по силе и географии бомбардировок. Атаке подверглись девять крупнейших военных аэродромом и авиабаз в центральной и восточной Украине, в том числе на территории Харьковской области.Именно с них взлетает авиация противника для нанесения ударов по линии боевого соприкосновения и приграничным районам Белгородской и Курской областей. На таких аэродромах располагаются оставшиеся у Киева F-16, МиГи и "Сушки". Там же находятся и склады с боеприпасами: натовскими крылатыми ракетами типа Storm Shadow/SCALP и авиабомбами. Рядом с аэродромами находятся скрытые площадки для размещения не только систем ПВО, но и ударных средств: батарей РСЗО Vampire, американских орудий М777, площадки для запуска беспилотников. Например, военный аэродром под Чугуевом. Это приоритетные цели для наших ударов, поэтому "Гераней" и ракет на них не жалеют.Под Харьковом расположены еще недействующие военные аэродромы Левковка (Изюм) и Куриловка (Купянск). Здесь противник использовал вертолетные площадки подскока, а также размещал склады с боеприпасами и материальными средствами. А полевой аэродром в районе Коротича до недавнего времени служил местом высадки десанта (диверсионные группы ГУР), которые осуществляли попытки прорваться в приграничные районы Белгородчины.Удары нанесены также по заводу "ФЭД" в Харькове (не путать с производственным объединением "Хартрон"). Это промышленное предприятие в советское время выпускало знаменитые фотоаппараты, а сейчас специализируется на производстве навигационных систем и блоков автоматизированного управления для ударных беспилотников дальнего радиуса действия. К примеру, беспилотники самолетного типа "Дартс". Противник сейчас их применяет на Белгородчине. Уничтожен цех сборки БПЛА и оборудование иностранного производства.Всего же на Харьковском направлении, как отмечается в сводках Минобороны РФ, потери противника на линии боевого соприкосновения составили почти 200 боевиков, пять бронемашин, шесть автомобилей и восемь артиллерийских орудий. В Дмитровке (Харьковская область) поражена позиция 732-й отдельной радиолокационной роты. Разбита радиолокационная станция кругового обзора 35Д6, предназначенная для обнаружения целей на дальности до 360 км и высоте до 20 км. По мнению военных экспертов, в украинских ПВО северо-восточного сектора прикрытия воздушного пространства образовалась брешь, через которую российские войска смогут поражать смежные батареи ЗРК средней дальности.На Купянском участке наши штурмовики продвигаются по линии "Красное-Первое – Каменка" по направлению к Великому Бурлуку. На восточном фланге – расширяют зону в лесах вдоль границы в районе Мелового. Здесь большие потери в живой силе и технике понес 425-й десантно-штурмовой полк ВСУ "Скала". Он был сформирован на Западной Украине, в Яворовском учебном центре подо Львовом. Особое внимание было уделено сержантскому и младшему офицерскому составу. Подготовкой занимались инструкторы НАТО.Поэтому Сырский рассчитывал, что "Скала" сможет сдержать российские войска. Тем более сейчас, когда в учебных центрах ВСУ по Чугуевым новобранцы выстрелили четыре раза, и их сразу бросают на передовую, затыкают дыры на Харьковском направлении.По поступающей информации подразделения группировки "Север" прорвали оборонительные линии на противоположном берегу реки Волчья в районе Волчанска. Всю ночь активно работала дальнобойная артиллерия, РСЗО, тяжелые огнеметные системы ТОС. По предварительным сведениям, противник стал отходить в сторону Печенежского водохранилища вдоль основной трассы на Чугуев.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20250716/1065374071.html

россия

чугуев

харьковская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

эксклюзив, спецоперация, россия, чугуев, харьковская область, геннадий алехин, александр сырский, вооруженные силы украины, нато, ракеты, дроны, аэродромы