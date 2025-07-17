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Российская ПВО уничтожила 17 украинских БПЛА над тремя областями

Российская ПВО уничтожила 17 украинских БПЛА над тремя областями - 17.07.2025 Украина.ру

Российская ПВО уничтожила 17 украинских БПЛА над тремя областями

Почти два десятка украинских беспилотников уничтожила российская противовоздушная оборона за два часа 17 июля. Об этом сообщает Минобороны РФ

2025-07-17T14:54

2025-07-17T14:54

2025-07-17T14:54

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"В период с 12.00 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 10 БПЛА – над территорией Брянской области, шесть БПЛА – над территорией Калужской области и один БПЛА – над территорией Белгородской области", - сказано в официальном сообщении.Министерство также сообщило, что в зоне СВО российские дроноводы продолжают выбивать противника.В опубликованных видеоматериалах операторы дронов группировки "Восток" сбили два гексакоптера "Баба-Яга" и поразили антенну спутниковой связи "Starlink" противника на Южно-Донецком направлении. Операторы ударных БПЛА Тульских десантников уничтожили бронемашину с личным составом и полевое орудие ВСУ в Сумской области.Кроме того, расчеты БПЛА добровольческого отряда БАРС-27 "Южной" группировки войск поразили блиндаж и хорошо замаскированную минометную позицию противника на Крамоторско-Дружковском направлении, а в районе населенного пункта Константиновка дроноводы этой же группировки сорвали попытку ротации ВСУ.Больше новостей дня представлено в обзоре Провокация с аммиаком, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 17 июляСледите за новостями на сайте Украина.ру.

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