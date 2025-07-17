https://ukraina.ru/20250717/provokatsiya-s-ammiakom-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-17-iyulya-1065433698.html

Провокация с аммиаком, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 17 июля

Провокация с аммиаком, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 17 июля - 17.07.2025 Украина.ру

Провокация с аммиаком, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 17 июля

Украина готовит провокацию с применением аммиака. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-07-17T13:44

2025-07-17T13:44

2025-07-17T14:28

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На брифинге в министерстве обороны России начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев сообщил о подготовке Украиной провокации с использованием аммиака, а также рассказал о применении ВСУ химоружия."С начала 2025 года ВСУ на регулярной основе, используя беспилотные летательные аппараты коптерного типа, осуществляют сброс на позиции Вооруженных Сил Российской Федерации контейнеров с веществом "Си-Эс" и самодельных боеприпасов с веществом хлорпикрин. В частности, такие факты отмечены в районе села Лиман Первый Харьковской области и населенного пункта Колотиловка Белгородской области", — отмечал Ртищев.Последний случай зафиксирован 8 июля 2025 года, в районе населённого пункта Ивановка Донецкой Народной Республики, где украинскими националистами с беспилотного летательного аппарата был сброшен боеприпас, снаряженный смесью хлорпикрина и хлорацетофенона."Подобные инциденты также имели место в районе города Донецк, населенных пунктов Богдановка, Горловка, Кременная и Артёмовск", — указал начальник войск РХБЗ.Кроме того, заявил Ртищев, опираясь на поддержку западных кураторов, киевский режим не отказался от реализации давно разработанной им варварской тактики ведения боевых действий методом "химического пояса", который заключается в расстановке и подрыве ёмкостей с токсичными химикатами в районах боевых действий российских войск."Поступающие материалы свидетельствуют о подготовке очередной провокации по этому сценарию. В ходе оперативных мероприятий 3 июля 2025 года был установлен факт размещения военнослужащими ВСУ в крупном распределительном пункте аммиака в районе населенного пункта Новотроицкое антенно-мачтового оборудования. Предприятие является объектом опасности первого класса, а при его поражении в результате удара возможен выброс в окружающую среду более 550-ти тонн жидкого аммиака", — заявил Ртищев.По его словам, расчёт украинской стороной делается на последующее обвинение России в умышленном создании техногенной катастрофы и нанесении РФ репутационного ущерба."Напомню, что использование в военных целях объекта повышенной опасности является нарушением норм международного гуманитарного права", — подчеркнул начальник войск РХБЗ.Он также представил оригинал письма заместителя директора Государственного предприятия "Укрхимтранс-аммиак" в адрес начальника областной военной администрации, подтверждающий факт размещения на объекте оборудования военного назначения.Также Ртищев сообщил, что с момента начала специальной военной операции в ходе оперативных мероприятий были выявлены несколько десятков схронов с отравляющими веществами и химические боеприпасы кустарного производства."В 2024 году в районе Авдеевки обнаружена химическая лаборатория, предназначенная для производства отравляющих веществ общеядовитого действия, в том числе – на основе синильной кислоты", — напомнил он.Также он сообщил, что в мае 2025 года Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с Минобороны России вблизи села Ильинка Кураховского района Донецкой Народной Республики был обнаружен очередной схрон ВСУ. В нём находились предназначенные для сброса с беспилотных летательных аппаратов самодельные взрывные устройства, снаряженные взрывчатым веществом и пробирками с токсичной жидкостью."Анализ содержимого пробирок, проведенный аккредитованной ОЗХО химико-аналитической лабораторией в полном соответствии со стандартами Организации, показал наличие в них вещества хлорпикрин, входящего в Список 3 Конвенции о запрещении химического оружия", — указал начальник войск РХБЗ.Ртищев сообщил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 355 Уголовного кодекса Российской Федерации "Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения"."В ходе 109-й сессии Исполсовета, которая состоялась в Гааге в период с 8 по 11 июля 2025 года, Российская Федерация обратилась к Гендиректору ОЗХО с просьбой направить в Россию команду экспертов Техсекретариата для оказания технического содействия в расследовании преступлений киевского режима, а также проект договоренности между Россией и ОЗХО об организации и проведении визитов с целью оказания такого содействия", — отметил он.Подобный шаг связан с тем, что все ранее представленные документальные доказательства и экспертные заключения не получили должной реакции со стороны Организации, порядка 40 вербальных нот Постоянного представительства Российской Федерации при ОЗХО до сих пор остаются без содержательного ответа, пояснил начальник войск РХБЗ.При этом, подчеркнул Ртищев, ничем не подкрепленные запросы с украинской стороны получают немедленную поддержку бюрократических структур ОЗХО с привлечением аккредитованных лабораторий."Это говорит о навязанной Западом ангажированности со стороны ОЗХО и политике протекционизма в отношении одного конкретно взятого государства, что не соответствует уставу и базовым принципам функционирования международной организации", — указал начальник войск РХБЗ .Он ответил, что пользуясь своими преференциями, Украина неоднократно задействовала Технический секретариат ОЗХО в легализации сфальсифицированных украинскими и западными спецслужбами инцидентов с якобы применением российскими военнослужащими химических средств борьбы с беспорядками на линии боевого соприкосновения.Также Ртищев в очередной раз призвал руководство и технические органы ОЗХО вернуться к рассмотрению фактов нарушения Украиной Конвенции о запрещении химического оружия в соответствии с нормами международного права.Обстрелы и налётыУтром 17 июля Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи в период с 23:30 16 июля до 07:00 по московскому времени 17 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 122 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: 43 БПЛА – над территорией Брянской области, 38 БПЛА – над территорией Курской области, 10 БПЛА – над территорией Орловской области, 6 БПЛА – над территорией Смоленской области, 6 БПЛА – над территорией Воронежской области, 5 БПЛА – над территорией Белгородской области, 3 БПЛА – над территорией Московского региона, 3 БПЛА – над территорией Калужской области, 3 БПЛА – над территорией Республики Крым, 2 БПЛА – над территорией Ленинградской области, 2 БПЛА – над территорией Липецкой области, 1 БПЛА – над территорией Тульской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что от атаки беспилотника пострадали три ребёнка."К сожалению, в результате попадания фрагментов беспилотника в многоэтажный дом в левобережной части Воронежа пострадали, по предварительной информации, трое несовершеннолетних. Юноши 2009 и 2013 годов рождения с травмами головы и ссадинами госпитализированы; девушке 2009 года рождения с резаными ранами рук и ног медицинская помощь была оказана на месте", — написал он в своём телеграм-канале.Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что в результате украинской атаки пострадал один человек."По предварительной информации, в результате падения обломков пострадал один человек и незначительно поврежден гражданский объект", — отметил Анохин.В Калужской области из-за падения обломков БПЛА на двухэтажный дом пострадала девочка, указал в своём телеграм-канале глава региона Владислав Шапша."В Сухиничском районе БПЛА при падении попал в двухэтажный дом. Возгорания нет. Осколками остекления легкие ранения получил один из жильцов — девочка 14 лет. Ей оказана необходимая помощь медиками", — написал глава региона.Шапша добавил, что жильцов дома временно эвакуировали, а на месте происшествия работает оперативная группа. Администрация Сухиничского района поможет жителям с ремонтом поврежденной жилплощади.В Луганской Народной Республике заявили о пострадавшем мирном жителе."Мирный житель пострадал в результате атаки вражеского БПЛА. В 18:40 в Рубежном ранен мужчина. С осколочными ранениями мягких тканей доставлен в больницу", — указывалось в публикации в телеграм-канале правительства региона.Позднее Минобороны РФ заявило о новых атаках."В период с 07:00 до 07:30 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два БПЛА – над территорией Тульской области и по одному БПЛА – над территориями Калужской и Брянской областей", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 18 ударов.На горловском направлении ВСУ совершили 17 атак, на енакиевском направлении — 1 атаку, выпустив в общей сложности 36 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении 7 гражданских лиц, в т.ч. мальчика 2015 года рождения. Огнём ВСУ были повреждены 15 жилых домостроений, легковые автомобили и 13 объектов гражданской инфраструктуры.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 29 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 29 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 4; Каховка — 2; Малая Лепетиха — 4; Великая Лепетиха — 6; Горностаевка — 2; Каиры — 4; Заводовка — 3; Днепряны — 4", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 32 снаряда из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Малая Лепетиха, Каховка, Князе-Григоровка, Каиры и Заводовка.Позднее канал сообщил, что от обстрела ВСУ в Алёшках два мирных жителя получили ранения."Мужчины 1950 и 1960 годов рождения с осколочными ранениями были госпитализированы", — рассказали "Таврии" в экстренных службах.Утром 17 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России.В Грайворонском муниципальном округе посёлок Чапаевский, сёла Безымено, Гора-Подол, Дунайка, Козинка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Первая, Пороз, Рождественка, Смородино и Сподарюшино подверглись 8 обстрелам, в ходе которых выпущено 39 боеприпасов, и атакам 17 беспилотников, один из которых сбит."В селе Смородино в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на частный дом погибла женщина. Дом уничтожен огнём. В селе Новостроевка-Первая в результате атаки дрона на работающий в поле комбайн ранен водитель. Лечение пострадавший продолжает в больнице. Сельхозтехника повреждена. В селе Дунайка повреждена надворная постройка, в селе Гора-Подол — частный дом и забор другого дома, в селе Мокрая Орловка — линия электропередачи", — писал Гладков.Над Губкинским городским округом системой ПВО сбиты 4 беспилотника самолётного типа. Также в районе села Ольховатка в результате атаки БПЛА повреждён грузовой автомобиль."В Корочанском районе в селе Прицепиловка беспилотник атаковал частный дом. По уточнённым данным, двое человек получили ранения. Позднее за медицинской помощью обратилась супруга пострадавшего. Оба остаются в больнице. Вся необходимая помощь оказывается. Домовладение уничтожено огнём", — писал губернатор.Кроме того, над районом системой ПВО сбиты 5 беспилотников.В Краснояружском районе посёлок Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Илек-Пеньковка, Колотиловка и Поповка подверглись 12 обстрелам, в ходе которых выпущено 46 боеприпасов, и атакам 3 беспилотников. В селе Илек-Пеньковка повреждены 4 частных дома и машина.Над Новооскольским муниципальным округом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Без последствий.Над Прохоровским районом системой ПВО сбиты 3 беспилотника. Обошлось без последствий.Над Старооскольским городским округом системой ПВО сбиты 5 беспилотников самолётного типа. В результате падения обломков загорелась хвойная подстилка — пожарными расчётами огонь ликвидирован.В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Вознесеновка, Маломихайловка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка и хутору Бондаренков выпущен один боеприпас и совершены атаки 32 беспилотников, из которых 28 подавлены и сбиты."В районе хутора Бондаренков вследствие атаки FPV-дрона при исполнении служебных задач два бойца подразделения "Орлан" получили ранения. Лечение продолжают амбулаторно. На месте атаки повреждены 2 грузовых автомобиля. В результате обстрела села Новая Таволжанка ранена женщина. В крайне тяжёлом состоянии она госпитализирована в Шебекинскую ЦРБ", — сообщил Гладков.В городе Шебекино повреждены частный дом, автомобиль и надворная постройка, в селе Новая Таволжанка — 4 частных дома, хозпостройка и 2 автомобиля.Над Яковлевским муниципальным округом системой ПВО сбиты 3 беспилотника самолётного типа. Последствий нет.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О покупке Западом оружия для Украины — в статье Татьяны Стоянович "Сжечь европейские калории, чтобы получить российский белок. Украина в международном контексте".

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https://ukraina.ru/20230716/1048047081.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, озхо, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия, украина, херсонская область