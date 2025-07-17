Новые заказы — новые миллиарды: Краснов объяснил, почему Трампу выгодно вооружать Украину - 17.07.2025 Украина.ру
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Новые заказы — новые миллиарды: Краснов объяснил, почему Трампу выгодно вооружать Украину
Новые заказы — новые миллиарды: Краснов объяснил, почему Трампу выгодно вооружать Украину - 17.07.2025 Украина.ру
Новые заказы — новые миллиарды: Краснов объяснил, почему Трампу выгодно вооружать Украину
Заявления Дональда Трампа о новых поставках вооружений Украине, включая системы ПВО Patriot, соответствуют долгосрочным интересам американского ВПК. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
2025-07-17T04:40
2025-07-17T04:40
новости
украина
сша
россия
дональд трамп
поставки
впк
краснов
госдума
оружие
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Он детально разобрал экономическую выгоду для США: "Плюс очевиден — гигантские средства хлынут в промышленность Соединённых Штатов, обеспечив рабочие места, модернизацию производства".Краснов отметил парадоксальность ситуации: "Трамп обещал закончить войну за сутки, но сутки истекли. Но минус ли это? Обещал. Обманул. Это было давно и все уже забыли об этом". По его словам, американская общественность мало интересуется украинскими событиями, что позволяет администрации действовать безнаказанно.Особое внимание эксперт уделил анализу рисков: "Россия дотянется до поставленных на Украину вооружений и уничтожит их? Так это же прекрасно для США — можно будет разместить новые заказы и заработать новые миллиарды". Он подчеркнул, что подобная схема работает и при ударах по территории Европы, заставляя союзников увеличивать закупки."Возможно, у России есть инструменты создания рисков экономике США, но я не знаю о таких инструментах", — заключил собеседник издания, указывая на асимметрию в возможностях сторон.Полный текст материала Анны Черкасовой "Дмитрий Краснов о смене кабмина на Украине: Сколько "хрюш" не меняй, кукловоды будут делать своё дело" на сайте Украина.ру.Также про заявления Трампа и их возможные последствия — в интервью Дмитрий Суслов о заявлениях Трампа: Украина получила поощрение на продолжение войны и терроризм против РФ.
https://ukraina.ru/20250715/ultimatum-trampa-eskalatsiya-ili-tonkaya-igra-1065291236.html
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новости, украина, сша, россия, дональд трамп, поставки, впк, краснов, госдума, оружие, вооружения, международные отношения, экономика, деньги, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас
Новости, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, поставки, ВПК, Краснов, Госдума, оружие, вооружения, международные отношения, экономика, деньги, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас

Новые заказы — новые миллиарды: Краснов объяснил, почему Трампу выгодно вооружать Украину

04:40 17.07.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС УкраиныКомандование Объединенных Сил ВС Украины
Командование Объединенных Сил ВС Украины - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС Украины
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Заявления Дональда Трампа о новых поставках вооружений Украине, включая системы ПВО Patriot, соответствуют долгосрочным интересам американского ВПК. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
"Конечно. А что может этому помешать? Давайте, как бизнесмен Трамп, посчитаем плюсы и минусы, прикинем риски", — предложил эксперт.
Он детально разобрал экономическую выгоду для США: "Плюс очевиден — гигантские средства хлынут в промышленность Соединённых Штатов, обеспечив рабочие места, модернизацию производства".
Краснов отметил парадоксальность ситуации: "Трамп обещал закончить войну за сутки, но сутки истекли. Но минус ли это? Обещал. Обманул. Это было давно и все уже забыли об этом".
По его словам, американская общественность мало интересуется украинскими событиями, что позволяет администрации действовать безнаказанно.
Особое внимание эксперт уделил анализу рисков: "Россия дотянется до поставленных на Украину вооружений и уничтожит их? Так это же прекрасно для США — можно будет разместить новые заказы и заработать новые миллиарды". Он подчеркнул, что подобная схема работает и при ударах по территории Европы, заставляя союзников увеличивать закупки.
"Возможно, у России есть инструменты создания рисков экономике США, но я не знаю о таких инструментах", — заключил собеседник издания, указывая на асимметрию в возможностях сторон.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Дмитрий Краснов о смене кабмина на Украине: Сколько "хрюш" не меняй, кукловоды будут делать своё дело" на сайте Украина.ру.
Также про заявления Трампа и их возможные последствия — в интервью Дмитрий Суслов о заявлениях Трампа: Украина получила поощрение на продолжение войны и терроризм против РФ.
Президент США Трамп заявил о поставках американского оружия Украине через НАТО - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
15 июля, 21:55
Ультиматум Трампа: эскалация или тонкая игра?Трамп подтвердил продолжение курса вооружения Украины и поставил России фактически ультиматум. Или Москва идёт на мирное соглашение американского образца, или президент США объявляет России торговую войну.
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