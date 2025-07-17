Новые заказы — новые миллиарды: Краснов объяснил, почему Трампу выгодно вооружать Украину
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС УкраиныКомандование Объединенных Сил ВС Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС Украины
Заявления Дональда Трампа о новых поставках вооружений Украине, включая системы ПВО Patriot, соответствуют долгосрочным интересам американского ВПК. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
"Конечно. А что может этому помешать? Давайте, как бизнесмен Трамп, посчитаем плюсы и минусы, прикинем риски", — предложил эксперт.
Он детально разобрал экономическую выгоду для США: "Плюс очевиден — гигантские средства хлынут в промышленность Соединённых Штатов, обеспечив рабочие места, модернизацию производства".
Краснов отметил парадоксальность ситуации: "Трамп обещал закончить войну за сутки, но сутки истекли. Но минус ли это? Обещал. Обманул. Это было давно и все уже забыли об этом".
По его словам, американская общественность мало интересуется украинскими событиями, что позволяет администрации действовать безнаказанно.
Особое внимание эксперт уделил анализу рисков: "Россия дотянется до поставленных на Украину вооружений и уничтожит их? Так это же прекрасно для США — можно будет разместить новые заказы и заработать новые миллиарды". Он подчеркнул, что подобная схема работает и при ударах по территории Европы, заставляя союзников увеличивать закупки.
"Возможно, у России есть инструменты создания рисков экономике США, но я не знаю о таких инструментах", — заключил собеседник издания, указывая на асимметрию в возможностях сторон.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Дмитрий Краснов о смене кабмина на Украине: Сколько "хрюш" не меняй, кукловоды будут делать своё дело" на сайте Украина.ру.
Также про заявления Трампа и их возможные последствия — в интервью Дмитрий Суслов о заявлениях Трампа: Украина получила поощрение на продолжение войны и терроризм против РФ.
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