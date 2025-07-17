https://ukraina.ru/20250717/novye-zakazy--novye-milliardy-krasnov-obyasnil-pochemu-trampu-vygodno-vooruzhat-ukrainu-1065371270.html

Новые заказы — новые миллиарды: Краснов объяснил, почему Трампу выгодно вооружать Украину

Новые заказы — новые миллиарды: Краснов объяснил, почему Трампу выгодно вооружать Украину - 17.07.2025 Украина.ру

Новые заказы — новые миллиарды: Краснов объяснил, почему Трампу выгодно вооружать Украину

Заявления Дональда Трампа о новых поставках вооружений Украине, включая системы ПВО Patriot, соответствуют долгосрочным интересам американского ВПК. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов

2025-07-17T04:40

2025-07-17T04:40

2025-07-17T04:40

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Он детально разобрал экономическую выгоду для США: "Плюс очевиден — гигантские средства хлынут в промышленность Соединённых Штатов, обеспечив рабочие места, модернизацию производства".Краснов отметил парадоксальность ситуации: "Трамп обещал закончить войну за сутки, но сутки истекли. Но минус ли это? Обещал. Обманул. Это было давно и все уже забыли об этом". По его словам, американская общественность мало интересуется украинскими событиями, что позволяет администрации действовать безнаказанно.Особое внимание эксперт уделил анализу рисков: "Россия дотянется до поставленных на Украину вооружений и уничтожит их? Так это же прекрасно для США — можно будет разместить новые заказы и заработать новые миллиарды". Он подчеркнул, что подобная схема работает и при ударах по территории Европы, заставляя союзников увеличивать закупки."Возможно, у России есть инструменты создания рисков экономике США, но я не знаю о таких инструментах", — заключил собеседник издания, указывая на асимметрию в возможностях сторон.Полный текст материала Анны Черкасовой "Дмитрий Краснов о смене кабмина на Украине: Сколько "хрюш" не меняй, кукловоды будут делать своё дело" на сайте Украина.ру.Также про заявления Трампа и их возможные последствия — в интервью Дмитрий Суслов о заявлениях Трампа: Украина получила поощрение на продолжение войны и терроризм против РФ.

https://ukraina.ru/20250715/ultimatum-trampa-eskalatsiya-ili-tonkaya-igra-1065291236.html

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